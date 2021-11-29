بعد نجاحها في سوريا... الجيش الروسي يستلم "الوريثة الشرعية" لمروحية "التمساح"

ويتم تسليم مروحيات "كا-52إم" المخصصة لأغراض الاستطلاع والاستخبار والقتال، إلى القوات المسلحة الروسية بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارة الدفاع الروسية وشركة "مروحيات روسيا" التي تدير قطاع صناعة المروحيات في روسيا، في الصيف الماضي خلال معرض أسلحة الجيش "أرميا 2021".وأخذ صانع المروحية الجديدة في الاعتبار نتائج استخدام نظيرتها الأقدم "كا-52 أ" المعروفة بـ"التمساح" في سوريا.وأنجز النموذج التجريبي من مروحية "كا-52إم" الطلعة الجوية الأولى في أغسطس/ آب 2020، ومن المزمع أن تُجري روسيا الاختبار الرسمي النهائي لها في عام 2022.وتزودت مروحية "كا-52إم" بتشكيلة موسعة من الأسلحة منها صواريخ "أتاكا" و"فيخر" و"فيخر إم".ويبلغ مدى صواريخ "أتاكا" و"فيخر" و"فيخر إم" من 4 إلى 6 كيلومترات و8 كيلومترات و10 كيلومترات على التوالي.وأدرج الخبراء العسكريون الأمريكيون طائرات "كا-52" و"مي-28 إتش إم" و"مي-24" الروسية، ضمن أفضل خمس طائرات هليكوبتر هجومية في العالم.ووفقا لمجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية، أشار الخبراء في حديثهم عن ميزات الجيل الجديد من مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" إلى النظام المحوري لـ "التمساح"، والذي يجعلها أكثر كفاءة من منافساتها الأجنبية.
صرح مصدر في قطاع صناعة الطائرات الروسية لـ"سبوتنيك" بأن: "القوات المسلحة ستحصل على 15 مروحية من طراز "كا-52إم" في عام 2022، ثم تحصل على 15 مروحية أخرى في عام 2023"، والتي تعتبر نسخة محدّثة لطائرات "كا-52أ".
ويتم تسليم مروحيات "كا-52إم" المخصصة لأغراض الاستطلاع والاستخبار والقتال، إلى القوات المسلحة الروسية بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارة الدفاع الروسية وشركة "مروحيات روسيا" التي تدير قطاع صناعة المروحيات في روسيا، في الصيف الماضي خلال معرض أسلحة الجيش "أرميا 2021".
وأخذ صانع المروحية الجديدة في الاعتبار نتائج استخدام نظيرتها الأقدم "كا-52 أ" المعروفة بـ"التمساح" في سوريا.
وأنجز النموذج التجريبي من مروحية "كا-52إم" الطلعة الجوية الأولى في أغسطس/ آب 2020، ومن المزمع أن تُجري روسيا الاختبار الرسمي النهائي لها في عام 2022.