تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211129/بعد-نجاحها-في-سوريا-الجيش-الروسي-يستلم-الوريثة-الشرعية-لمروحية-التمساح-1053382427.html
بعد نجاحها في سوريا... الجيش الروسي يستلم "الوريثة الشرعية" لمروحية "التمساح"
بعد نجاحها في سوريا... الجيش الروسي يستلم "الوريثة الشرعية" لمروحية "التمساح"
صرح مصدر في قطاع صناعة الطائرات الروسية لـ"سبوتنيك" بأن: "القوات المسلحة ستحصل على 15 مروحية من طراز "كا-52إم" في عام 2022، ثم تحصل على 15 مروحية أخرى في عام... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T10:07+0000
2021-11-29T10:07+0000
تحديث مروحية كا-52 التمساح الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102131/96/1021319694_0:244:2239:1503_1920x0_80_0_0_5f7bdbb19fde57b9efecb361db0bd968.jpg
ويتم تسليم مروحيات "كا-52إم" المخصصة لأغراض الاستطلاع والاستخبار والقتال، إلى القوات المسلحة الروسية بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارة الدفاع الروسية وشركة "مروحيات روسيا" التي تدير قطاع صناعة المروحيات في روسيا، في الصيف الماضي خلال معرض أسلحة الجيش "أرميا 2021".وأخذ صانع المروحية الجديدة في الاعتبار نتائج استخدام نظيرتها الأقدم "كا-52 أ" المعروفة بـ"التمساح" في سوريا.وأنجز النموذج التجريبي من مروحية "كا-52إم" الطلعة الجوية الأولى في أغسطس/ آب 2020، ومن المزمع أن تُجري روسيا الاختبار الرسمي النهائي لها في عام 2022.وتزودت مروحية "كا-52إم" بتشكيلة موسعة من الأسلحة منها صواريخ "أتاكا" و"فيخر" و"فيخر إم".ويبلغ مدى صواريخ "أتاكا" و"فيخر" و"فيخر إم" من 4 إلى 6 كيلومترات و8 كيلومترات و10 كيلومترات على التوالي.وأدرج الخبراء العسكريون الأمريكيون طائرات "كا-52" و"مي-28 إتش إم" و"مي-24" الروسية، ضمن أفضل خمس طائرات هليكوبتر هجومية في العالم.ووفقا لمجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية، أشار الخبراء في حديثهم عن ميزات الجيل الجديد من مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" إلى النظام المحوري لـ "التمساح"، والذي يجعلها أكثر كفاءة من منافساتها الأجنبية.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/روسيا-أول-تجربة-لإطلاق-صواريخ-من-مروحية-بدون-طيار-1050772152.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102131/96/1021319694_0:0:2085:1564_1920x0_80_0_0_60454045d96263642de82dd42da7c0c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تحديث مروحية كا-52 التمساح الروسية

بعد نجاحها في سوريا... الجيش الروسي يستلم "الوريثة الشرعية" لمروحية "التمساح"

10:07 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyمروحية "كا-52" "القاطور" (التمساح الأمريكي) خلال عملية عسكرية بمدينة القريتين، سوريا
مروحية كا-52 القاطور (التمساح الأمريكي) خلال عملية عسكرية بمدينة القريتين، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرح مصدر في قطاع صناعة الطائرات الروسية لـ"سبوتنيك" بأن: "القوات المسلحة ستحصل على 15 مروحية من طراز "كا-52إم" في عام 2022، ثم تحصل على 15 مروحية أخرى في عام 2023"، والتي تعتبر نسخة محدّثة لطائرات "كا-52أ".
ويتم تسليم مروحيات "كا-52إم" المخصصة لأغراض الاستطلاع والاستخبار والقتال، إلى القوات المسلحة الروسية بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارة الدفاع الروسية وشركة "مروحيات روسيا" التي تدير قطاع صناعة المروحيات في روسيا، في الصيف الماضي خلال معرض أسلحة الجيش "أرميا 2021".
وأخذ صانع المروحية الجديدة في الاعتبار نتائج استخدام نظيرتها الأقدم "كا-52 أ" المعروفة بـ"التمساح" في سوريا.
وأنجز النموذج التجريبي من مروحية "كا-52إم" الطلعة الجوية الأولى في أغسطس/ آب 2020، ومن المزمع أن تُجري روسيا الاختبار الرسمي النهائي لها في عام 2022.
مروحية MD530 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
روسيا: أول تجربة لإطلاق صواريخ من "مروحية مسيرة"
22 نوفمبر, 09:21 GMT
وتزودت مروحية "كا-52إم" بتشكيلة موسعة من الأسلحة منها صواريخ "أتاكا" و"فيخر" و"فيخر إم".
ويبلغ مدى صواريخ "أتاكا" و"فيخر" و"فيخر إم" من 4 إلى 6 كيلومترات و8 كيلومترات و10 كيلومترات على التوالي.
وأدرج الخبراء العسكريون الأمريكيون طائرات "كا-52" و"مي-28 إتش إم" و"مي-24" الروسية، ضمن أفضل خمس طائرات هليكوبتر هجومية في العالم.
ووفقا لمجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية، أشار الخبراء في حديثهم عن ميزات الجيل الجديد من مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" إلى النظام المحوري لـ "التمساح"، والذي يجعلها أكثر كفاءة من منافساتها الأجنبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:39 GMT‏ رئيس لبنان يشكر أمير قطر على دعم بلاده... ويوجه له دعوة
10:39 GMTفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تطلق صاروخ "تسيركون" بمدى قياسي جديد في البحر الأبيض
10:31 GMTإسرائيل تغلق الحدود بسبب المتحور الجديد
10:27 GMTارتفاع عملة "أوميكرون" المشفرة بنسبة 960% بعد تفشي سلالة جديدة من كورونا تحمل الاسم نفسه
10:27 GMTأبو تريكة يدعو إلى مقاطعة ظاهرة برزت في الدوري الإنجليزي... فيديو
10:13 GMTزيادة ملحوظة في أعداد زوار "إكسبو 2020 دبي"
10:07 GMTبعد نجاحها في سوريا... الجيش الروسي يستلم "الوريثة الشرعية" لمروحية "التمساح"
10:05 GMTمصر تعلن موعد تسجيل الأطفال من سن 12 إلى 15 لتلقي لقاح كورونا
09:46 GMTهل تساءل الأمير تشارلز في محادثات خاصة عن لون بشرة حفيده "آرتشي"...ولي عهد بريطانيا يخرج عن صمته
09:39 GMTوكالة: فرنسا لن تغلق حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي بسبب "أوميكرون"
09:24 GMTنائبة جمهورية أمريكية تهاجم إلهان عمر: نرفض الاعتذار للمتعاطفين مع الإرهاب الإسلامي
09:23 GMTقطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية... فيديو وصور
08:58 GMTظاهرة طبيعية قد تكون سببا لـ"نهاية الإنترنت والاتصالات"
08:53 GMTمفاعل نووي فضائي صيني يفوق قدرة نظيره الأمريكي بـ100 ضعف ينهي مشكلة الطاقة لرواد فضاء المستقبل
08:35 GMTشاب هندي يحقق المستحيل بحرق 100 كيلوغرام بسرعة البرق ويكشف سر نجاحه... فيديو
08:23 GMT"النزاهة" العراقية تكشف نتائج قضية تأخر سداد رسوم جمركية بقيمة 40 مليار دينار
08:16 GMT "روس نفط": روسيا والصين توقعان أكثر من 20 اتفاقية في مجالات عدة
08:12 GMTأحدث دبابة روسية تظهر بمظهر غير عادي
08:10 GMTإعلام: قطع طرقات في عدد من المناطق اللبنانية تنديدا بالغلاء المعيشي
08:07 GMTالطفلة ناي أصغر "فاشينيستا" في فلسطين