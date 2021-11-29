بوتين يناقش هاتفيا مع لوكاشينكو الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية
© Sputnik . Aleksander Druzhinin/
أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن رئيسي روسيا وبيلاروس، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، ناقشا اليوم هاتفيا الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "أجرى فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو محادثة هاتفية، وناقش الرئيسان الوضع الحالي على الحدود البيلاروسية البولندية"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وكان قد وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق من اليوم الإثنين، الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية، بأنه من أشد أزمات الهجرة في أوروبا، وقد يكون له عواقب عالمية يصعب التكهن بها اليوم.
هذا وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تكدس آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول المهاجرين؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة.
ومن جانبها، نفت سلطات بيلاروس هذه الاتهامات، مدعية، أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً.
واستخدمت سلطات الحدود البولندية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بوقت سابق، لإبعاد المهاجرين، الذين يحاولون اجتياز السياج الحدودي بين بولندا وبيلاروس.
يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي أكد أن بلاده لن تصد تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ بسبب عدم توفر الأموال والإمكانيات، بفعل العقوبات الغربية على مينسك.
وكان قد وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق من اليوم الإثنين، الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية، بأنه من أشد أزمات الهجرة في أوروبا، وقد يكون له عواقب عالمية يصعب التكهن بها اليوم.
هذا وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تكدس آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول المهاجرين؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة.
ومن جانبها، نفت سلطات بيلاروس هذه الاتهامات، مدعية، أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً.
واستخدمت سلطات الحدود البولندية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بوقت سابق، لإبعاد المهاجرين، الذين يحاولون اجتياز السياج الحدودي بين بولندا وبيلاروس.
يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي أكد أن بلاده لن تصد تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ بسبب عدم توفر الأموال والإمكانيات، بفعل العقوبات الغربية على مينسك.