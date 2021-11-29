https://arabic.sputniknews.com/20211129/تصريح-غامض-من-فاوتشي-بشأن-متحور-أوميكرون-وبايدن-يتحدث-للشعب-1053376980.html

تصريح غامض من فاوتشي بشأن متحور أوميكرون وبايدن يتحدث للشعب

تصريح غامض من فاوتشي بشأن متحور أوميكرون وبايدن يتحدث للشعب

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، للرئيس جو بايدن، خلال لقائهما حول قدرة اللقاحات الحالية على توفير حماية من الإصابات الخطيرة بفيروس... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T00:11+0000

2021-11-29T00:11+0000

2021-11-29T00:16+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1048185637_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_6b55181f8f02eb13af9c7b8573a6ea36.jpg

واشنطن – سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان مساء الأحد، إن الرئيس بايدن عقد اجتماعا مع فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس، بمشاركة أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".واكد كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، خلال اللقاء أن، "اللقاحات الحالية توفر حماية من الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا".وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيقدم معلومات محدثة حول سلالة "أوميكرون" اليوم.كانت منظمة الصحة العالمية، قالت اليوم، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2" أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.وأكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور. وأشارت إلى أنه ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى.هذا وبدأت بعض الدول في إعلان إصابات بالمتحور الجديد، فيما أغلقت بلدان أخرى حدودها في وجه القادمين من الدول التي ظهر بها متحور "أوميكرون".

https://arabic.sputniknews.com/20211128/بعد-أوميكرون-توافق-دولي-حول-معاهدة-للتصدي-للأوبئة-مستقبلا-1053375945.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الرئيس الأمريكي جو بايدن, فيروس كورونا