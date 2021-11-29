تصريح غامض من فاوتشي بشأن متحور أوميكرون وبايدن يتحدث للشعب

واشنطن – سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان مساء الأحد، إن الرئيس بايدن عقد اجتماعا مع فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس، بمشاركة أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".واكد كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، خلال اللقاء أن، "اللقاحات الحالية توفر حماية من الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا".وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيقدم معلومات محدثة حول سلالة "أوميكرون" اليوم.كانت منظمة الصحة العالمية، قالت اليوم، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2" أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.وأكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور. وأشارت إلى أنه ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى.هذا وبدأت بعض الدول في إعلان إصابات بالمتحور الجديد، فيما أغلقت بلدان أخرى حدودها في وجه القادمين من الدول التي ظهر بها متحور "أوميكرون".
كشف كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، للرئيس جو بايدن، خلال لقائهما حول قدرة اللقاحات الحالية على توفير حماية من الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا وآخر تطورات متحور "أوميكرون".
واشنطن – سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان مساء الأحد، إن الرئيس بايدن عقد اجتماعا مع فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس، بمشاركة أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".
واكد كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، خلال اللقاء أن، "اللقاحات الحالية توفر حماية من الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا".
وأضاف فاوتشي، "نحن بحاجة لأسبوعين إضافيين لمعرفة مدى سرعة انتقال متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون".
وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيقدم معلومات محدثة حول سلالة "أوميكرون" اليوم.
كانت منظمة الصحة العالمية، قالت اليوم، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2" أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.
وأكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور. وأشارت إلى أنه ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى.
هذا وبدأت بعض الدول في إعلان إصابات بالمتحور الجديد، فيما أغلقت بلدان أخرى حدودها في وجه القادمين من الدول التي ظهر بها متحور "أوميكرون".