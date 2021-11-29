تقارير: الصين لا تنوي دعوة سياسيين غربيين يروجون لمقاطعة أولمبياد 2022

بكين- سبوتنيك. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني أنه يفكر في مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الصين، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكنه استبعاد احتمال المقاطعة.وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إلى أنها علمت من مصادر مطلعة أن بكين لم تخطط مطلقا لدعوة "سياسيين أمريكيين وغربيين يروجون لموضوع المقاطعة" لحضور الأولمبياد.انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، خلال إفادة صحفية اليوم الاثنين، تسييس الرياضة وشدد على أنها مناسبة للرياضيين وليس للسياسيين.وأدان وانغ كذلك خطاب واشنطن باعتباره مخالفا لروح الميثاق الأولمبي وأكد التزام بكين بعقد ألعاب آمنة وعظيمة. من المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط 2022.بموجب القواعد الأولمبية، يجب دعوة المسؤولين الحكوميين أولا من قبل اللجان الأولمبية في بلدانهم، وبعد ذلك يجب أن تتم الموافقة على الدعوة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وفقا للمتحدث.
لا تنوي بكين دعوة السياسيين الغربيين لحضور أولمبياد 2022، ممن يدعون إلى المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.
بكين- سبوتنيك. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني أنه يفكر في مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الصين، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكنه استبعاد احتمال المقاطعة.
وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إلى أنها علمت من مصادر مطلعة أن بكين لم تخطط مطلقا لدعوة "سياسيين أمريكيين وغربيين يروجون لموضوع المقاطعة" لحضور الأولمبياد.