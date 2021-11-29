https://arabic.sputniknews.com/20211129/حل-سر-اندثار-حضارة-صينية-متقدمة-ليس-لها-مثيل-عاشت-بالعصر-الحجري-صور-وفيديو--1053388451.html

حل سر اندثار حضارة صينية متقدمة "ليس لها مثيل" عاشت بالعصر الحجري... صور وفيديو

حل سر اندثار حضارة صينية متقدمة "ليس لها مثيل" عاشت بالعصر الحجري... صور وفيديو

ظهرت قبل حوالي 5300 عام، حضارة غامضة قديمة شرقي الصين، حيث بنت هذه الحضارة الغريبة مدينة رائعة "ربما لم يسبق لها مثيل" في كل المنطقة والعالم، بحسب المراجع... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T13:18+0000

2021-11-29T13:18+0000

2021-11-29T13:18+0000

مجتمع

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آثار

الصين

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تظهر الآثار المتبقية لمدينة "Liangzhu" الصينية العديد من علامات التقدم الكبير من النواحي الاجتماعي والثقافية والتكنولوجية، في فترة تتزامن مع العصر الحجري للأرض، خاصة في مجالات الزراعية وإنشاء المزارع المائية السمكية أيضا.حضارة متقدمة بالهندسة الهيدروليكية لكن في العصر الحجريوتعد الآثار الباقية للمدينة الغامضة، التي نشأت على طول ضفاف دلتا نهر اليانغتسي شرقي الصين، دليلا موثقا على قدرة المجتمع النيوليتي الفريد على الامتدادات الأخيرة من العصر الحجري.انهيار غامض حير العلماء... مدينة متقدمة خالية من الناسانهارت هذه الحضارة المتقدمة نسبيا بعد حوالي ألف عام من نشأتها، بشكل غامض، منذ حوالي 4300 عام، وهجرت المدينة الجميلة بشكل مفاجئ.ويشير الجيولوجي كريستوف سبوتل، من جامعة إنسبروك النمساوية، إلى أنه "تم العثور على طبقة رقيقة من الصلصال على الأطلال المحفوظة، مما يشير إلى وجود صلة محتملة بين زوال هذه الحضارة المتقدمة وفيضانات نهر اليانغتسي أو فيضانات من بحر الصين الشرقي".وعلى الرغم من ذلك، لم يكن من الممكن للعلماء التوصل إلى استنتاجات واضحة بشأن سبب وجود طبقة الطين الغريبة هذه، لكن بعض جمع صور جديدة تم تأكيد حدوث هذا الفيضان.وبحسب الدراسة الجديدة المشنورة في مجلة "Science Advances"، قام فريق دولي من الباحثين بالبحث عمق رواسب الطين القديمة، وفحصوا التكوينات المعدنية أو (speleothems) مثل الصواعد الموجودة في اثنين من الكهوف تحت الماء في المنطقة، والتي تحافظ على التوقيعات الكيميائية للظروف المناخية منذ فترة طويلة.فيضان عظيم استمر لعقود دمر البنية التحتية الحديثة للمدينةوأظهر التحليل الذي أجراه فريق البحث بقيادة العالم الصيني هايوي زاهنغ، من جامعة "Xi'an Jiaotong" الصينية، لعينات الصواعد أن انهيار مدينة تزامن مع فترة هطول نسب عالية جدا من الأمطار والتي من المحتمل أن تستمر لعقود قبل 4300 عام من اليوم، ربما بسبب زيادة وتيرة "النينيو"، وهي ظروف التذبذب المناخي الجنوبي.وبدوره، اعتبر سبوتل أن هذه النتائج دقيقة جدا بالنسبة لتلك الحقبة، "من المحتمل أن تكون الأمطار الموسمية الغزيرة قد أدت إلى فيضانات شديدة لنهر اليانغتسي وفروعه حتى أن السدود والقنوات المتطورة لم تعد قادرة على تحمل هذه الكتل المائية، ودمرت مدينة وأجبرت الناس على الفرار".وكتب الباحثون في دراستهم: "تظهر الدراسات الأثرية وجود مجمعات هيدروليكية واسعة النطاق مثل السدود الترابية الكبيرة بالقرب من مدينة ليانغشو، والتي تم بناؤها قبل حوالي 5300 و 4700 سنة من الوقت الحاضر. وهذا يشير إلى أن مجتمع Liangzhu كان يدير بشكل فعال موارد المياه من خلال استخدام البنية التحتية الهيدروليكية للتخفيف من حدة الفيضانات وضمان استمرار عملية الري في فترة الجفاف".

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مجتمع, العالم, آثار, الصين