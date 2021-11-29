تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211129/حل-سر-اندثار-حضارة-صينية-متقدمة-ليس-لها-مثيل-عاشت-بالعصر-الحجري-صور-وفيديو--1053388451.html
حل سر اندثار حضارة صينية متقدمة "ليس لها مثيل" عاشت بالعصر الحجري... صور وفيديو
حل سر اندثار حضارة صينية متقدمة "ليس لها مثيل" عاشت بالعصر الحجري... صور وفيديو
ظهرت قبل حوالي 5300 عام، حضارة غامضة قديمة شرقي الصين، حيث بنت هذه الحضارة الغريبة مدينة رائعة "ربما لم يسبق لها مثيل" في كل المنطقة والعالم، بحسب المراجع... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T13:18+0000
2021-11-29T13:18+0000
مجتمع
العالم
آثار
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053388394_0:91:3080:1824_1920x0_80_0_0_e0de68339f6546ef8a0a16ed69be1200.jpg
تظهر الآثار المتبقية لمدينة "Liangzhu" الصينية العديد من علامات التقدم الكبير من النواحي الاجتماعي والثقافية والتكنولوجية، في فترة تتزامن مع العصر الحجري للأرض، خاصة في مجالات الزراعية وإنشاء المزارع المائية السمكية أيضا.حضارة متقدمة بالهندسة الهيدروليكية لكن في العصر الحجريوتعد الآثار الباقية للمدينة الغامضة، التي نشأت على طول ضفاف دلتا نهر اليانغتسي شرقي الصين، دليلا موثقا على قدرة المجتمع النيوليتي الفريد على الامتدادات الأخيرة من العصر الحجري.انهيار غامض حير العلماء... مدينة متقدمة خالية من الناسانهارت هذه الحضارة المتقدمة نسبيا بعد حوالي ألف عام من نشأتها، بشكل غامض، منذ حوالي 4300 عام، وهجرت المدينة الجميلة بشكل مفاجئ.ويشير الجيولوجي كريستوف سبوتل، من جامعة إنسبروك النمساوية، إلى أنه "تم العثور على طبقة رقيقة من الصلصال على الأطلال المحفوظة، مما يشير إلى وجود صلة محتملة بين زوال هذه الحضارة المتقدمة وفيضانات نهر اليانغتسي أو فيضانات من بحر الصين الشرقي".وعلى الرغم من ذلك، لم يكن من الممكن للعلماء التوصل إلى استنتاجات واضحة بشأن سبب وجود طبقة الطين الغريبة هذه، لكن بعض جمع صور جديدة تم تأكيد حدوث هذا الفيضان.وبحسب الدراسة الجديدة المشنورة في مجلة "Science Advances"، قام فريق دولي من الباحثين بالبحث عمق رواسب الطين القديمة، وفحصوا التكوينات المعدنية أو (speleothems) مثل الصواعد الموجودة في اثنين من الكهوف تحت الماء في المنطقة، والتي تحافظ على التوقيعات الكيميائية للظروف المناخية منذ فترة طويلة.فيضان عظيم استمر لعقود دمر البنية التحتية الحديثة للمدينةوأظهر التحليل الذي أجراه فريق البحث بقيادة العالم الصيني هايوي زاهنغ، من جامعة "Xi'an Jiaotong" الصينية، لعينات الصواعد أن انهيار مدينة تزامن مع فترة هطول نسب عالية جدا من الأمطار والتي من المحتمل أن تستمر لعقود قبل 4300 عام من اليوم، ربما بسبب زيادة وتيرة "النينيو"، وهي ظروف التذبذب المناخي الجنوبي.وبدوره، اعتبر سبوتل أن هذه النتائج دقيقة جدا بالنسبة لتلك الحقبة، "من المحتمل أن تكون الأمطار الموسمية الغزيرة قد أدت إلى فيضانات شديدة لنهر اليانغتسي وفروعه حتى أن السدود والقنوات المتطورة لم تعد قادرة على تحمل هذه الكتل المائية، ودمرت مدينة وأجبرت الناس على الفرار".وكتب الباحثون في دراستهم: "تظهر الدراسات الأثرية وجود مجمعات هيدروليكية واسعة النطاق مثل السدود الترابية الكبيرة بالقرب من مدينة ليانغشو، والتي تم بناؤها قبل حوالي 5300 و 4700 سنة من الوقت الحاضر. وهذا يشير إلى أن مجتمع Liangzhu كان يدير بشكل فعال موارد المياه من خلال استخدام البنية التحتية الهيدروليكية للتخفيف من حدة الفيضانات وضمان استمرار عملية الري في فترة الجفاف".
https://arabic.sputniknews.com/20211129/دراسة-النظر-صباحا-للون-محدد-يعيد-القوة-للنظر-والعضيات-ويشحن-العين--1053386601.html
https://arabic.sputniknews.com/20211128/سمكة-عالقة-بين-فكي-قرش-ضخم-تقف-على-بوابة-الموت-أو-الحياة-فيديو-1053361024.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053388394_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_ab801be6490be9d73fb2d93dc41ad4e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, العالم, آثار, الصين

حل سر اندثار حضارة صينية متقدمة "ليس لها مثيل" عاشت بالعصر الحجري... صور وفيديو

13:18 GMT 29.11.2021
© Photo / pixabay/VIVIANE6276تماثيل لحضارة صينية قديمة جدا
تماثيل لحضارة صينية قديمة جدا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Photo / pixabay/VIVIANE6276
تابعنا عبر
ظهرت قبل حوالي 5300 عام، حضارة غامضة قديمة شرقي الصين، حيث بنت هذه الحضارة الغريبة مدينة رائعة "ربما لم يسبق لها مثيل" في كل المنطقة والعالم، بحسب المراجع العلمية.
تظهر الآثار المتبقية لمدينة "Liangzhu" الصينية العديد من علامات التقدم الكبير من النواحي الاجتماعي والثقافية والتكنولوجية، في فترة تتزامن مع العصر الحجري للأرض، خاصة في مجالات الزراعية وإنشاء المزارع المائية السمكية أيضا.

حضارة متقدمة بالهندسة الهيدروليكية لكن في العصر الحجري

وتعد الآثار الباقية للمدينة الغامضة، التي نشأت على طول ضفاف دلتا نهر اليانغتسي شرقي الصين، دليلا موثقا على قدرة المجتمع النيوليتي الفريد على الامتدادات الأخيرة من العصر الحجري.
عين بشرية وجه إليها شعاع ضوئي أحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
دراسة: التحديق صباحا بلون محدد يعيد قوة النظر والعضيات و"يشحن" العين
12:30 GMT
ورصد العلماء وجود عناصر معمارية مميزة جدا، بما في ذلك الهندسة الهيدروليكية الذكية التي مكنت هذه الحضارة من إنشاء القنوات والسدود وخزانات المياه، الأمر الذي جعل العلماء يطلقون عليها لقب "فينيسيا الشرق" من العصر الحجري الحديث.

انهيار غامض حير العلماء... مدينة متقدمة خالية من الناس

انهارت هذه الحضارة المتقدمة نسبيا بعد حوالي ألف عام من نشأتها، بشكل غامض، منذ حوالي 4300 عام، وهجرت المدينة الجميلة بشكل مفاجئ.
ويشير الجيولوجي كريستوف سبوتل، من جامعة إنسبروك النمساوية، إلى أنه "تم العثور على طبقة رقيقة من الصلصال على الأطلال المحفوظة، مما يشير إلى وجود صلة محتملة بين زوال هذه الحضارة المتقدمة وفيضانات نهر اليانغتسي أو فيضانات من بحر الصين الشرقي".
وعلى الرغم من ذلك، لم يكن من الممكن للعلماء التوصل إلى استنتاجات واضحة بشأن سبب وجود طبقة الطين الغريبة هذه، لكن بعض جمع صور جديدة تم تأكيد حدوث هذا الفيضان.
وبحسب الدراسة الجديدة المشنورة في مجلة "Science Advances"، قام فريق دولي من الباحثين بالبحث عمق رواسب الطين القديمة، وفحصوا التكوينات المعدنية أو (speleothems) مثل الصواعد الموجودة في اثنين من الكهوف تحت الماء في المنطقة، والتي تحافظ على التوقيعات الكيميائية للظروف المناخية منذ فترة طويلة.

فيضان عظيم استمر لعقود دمر البنية التحتية الحديثة للمدينة

وأظهر التحليل الذي أجراه فريق البحث بقيادة العالم الصيني هايوي زاهنغ، من جامعة "Xi'an Jiaotong" الصينية، لعينات الصواعد أن انهيار مدينة تزامن مع فترة هطول نسب عالية جدا من الأمطار والتي من المحتمل أن تستمر لعقود قبل 4300 عام من اليوم، ربما بسبب زيادة وتيرة "النينيو"، وهي ظروف التذبذب المناخي الجنوبي.
أحد أصناف أسماك القرش الغريبة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
سمكة عالقة بين فكي قرش ضخم تقف على "بوابة الموت أو الحياة"... فيديو
أمس, 14:01 GMT
وبدوره، اعتبر سبوتل أن هذه النتائج دقيقة جدا بالنسبة لتلك الحقبة، "من المحتمل أن تكون الأمطار الموسمية الغزيرة قد أدت إلى فيضانات شديدة لنهر اليانغتسي وفروعه حتى أن السدود والقنوات المتطورة لم تعد قادرة على تحمل هذه الكتل المائية، ودمرت مدينة وأجبرت الناس على الفرار".
ووفقا للباحثين، فإن الحالات السابقة لتغير المناخ في منطقة دلتا نهر اليانغتسي ربما أثرت أيضا على ثقافات العصر الحجري الحديث الأخرى التي سكنت المنطقة قبل ظهور هذه الحضارة أيضا"، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.
وكتب الباحثون في دراستهم: "تظهر الدراسات الأثرية وجود مجمعات هيدروليكية واسعة النطاق مثل السدود الترابية الكبيرة بالقرب من مدينة ليانغشو، والتي تم بناؤها قبل حوالي 5300 و 4700 سنة من الوقت الحاضر. وهذا يشير إلى أن مجتمع Liangzhu كان يدير بشكل فعال موارد المياه من خلال استخدام البنية التحتية الهيدروليكية للتخفيف من حدة الفيضانات وضمان استمرار عملية الري في فترة الجفاف".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:48 GMTالإمارات تخفف عقوبة حيازة المخدرات
13:47 GMTمصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك": ضبط مستودع سري للأسلحة في ريف حمص
13:45 GMTخبير: ‎الحكومة‎ ‎اللبنانية‎ ‎تدرس‎ ‎مقترحا‎ ‎لتأجيل‎ ‎الانتخابات‎ ‎شهرين
13:44 GMT "روسكوسموس" تعلن موعد انطلاق سياح من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية
13:31 GMT"روسكوسموس": على روسيا إطلاق محطة فضائية إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2030
13:24 GMTالاستخبارات الأمريكية تكشف كيف عانت مع ترامب قبل دخوله البيت الأبيض
13:18 GMTإسرائيل تطالب القوى العالمية بعدم الاستسلام لـ"ابتزاز إيران النووي"
13:18 GMTحل سر اندثار حضارة صينية متقدمة "ليس لها مثيل" عاشت بالعصر الحجري... صور وفيديو
13:10 GMTدراسة أمريكية: الإفراط في تناول البيض قد يسبب الموت المبكر
13:00 GMTضحايا وسقوط مبان وتعليق حركة السفن في تركيا بعد هبوب عاصفة قوية... فيديو
12:57 GMTزاسيبكين لـ"سبوتنيك": المطلوب عدم استخدام لبنان كساحة للصراعات بين الأطراف الخارجية
12:56 GMTالسيسي يوجه رسالة للمشاركين في معرض "إيديكس 2021" خلال افتتاحه له... فيديو
12:53 GMTمعمرون تجاوزوا الـ100 في مدينة إيطالية يكشفون سر الحياة المديدة... فيديو
12:52 GMTإصابة 13 لاعب كرة قدم في ناد برتغالي بمتحور "أوميكرون"
12:50 GMTخبير: إذا طالبت واشنطن طهران بمزيد من التنازلات فلن تصل مباحثات فيينا إلى نتائج إيجابية
12:30 GMTليندسي لوهان تحتفل بخطوبتها من شاب إماراتي... صور
12:30 GMTدراسة: التحديق صباحا بلون محدد يعيد قوة النظر والعضيات و"يشحن" العين
12:16 GMTوزير الطاقة السعودي: لا أشعر بالقلق من متحور "أوميكرون"
12:13 GMTعملية دقيقة لوضع أخطر صاروخ روسي على منصة الإطلاق... فيديو
11:59 GMTهل تصبح مصر الوسيط لحل الأزمة بين الجزائر والمغرب؟