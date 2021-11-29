تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211129/حمدوك-يلتقي-عددا-من-الشخصيات-القومية-السودانية-1053385230.html
حمدوك يلتقي عددا من الشخصيات القومية السودانية
حمدوك يلتقي عددا من الشخصيات القومية السودانية
استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، عددا من الشخصيات القومية، حيث ناقشوا الأوضاع في البلاد وضرورة استمرار التواصل مع أطياف... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T11:40+0000
2021-11-29T11:40+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050764842_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_242e248717bd70e4990314d1ff86be17.jpg
ضم الوفد الذي زار حمدوك في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء، كل من أزهري محمد علي، وإيمان إسماعيل (والدة الشهيد قصي حمدتو)، وفضيلي جماع وسالي زكي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".وهنّأ الزوار حمدوك على عودته لمكتبه وخروجه من الإقامة الجبرية، وناقشوا الأوضاع العامة بالبلاد، وأبدوا توافقا على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء والسير في تطبيقه.وأكدوا مراقبة ذلك التطبيق من كافة قطاعات الشعب السوداني بما يؤدي لاستئناف مسار التحول المدني الديمقراطي والمحافظة تعزيز مكتسبات السودانيين التي تحققت خلال العامين الماضيين.وشدد الحضور على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية، وتطبيق واستكمال السلام الشامل، والاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن وإنجاز استحقاقات الانتقال الديمقراطي.وأشاروا إلى أهمية التواصل مع كافة قطاعات الشعب السوداني السياسية والاجتماعية للنقاش والتحاور حول الميثاق السياسي وتطوير بقية مواثيق الفترة الانتقالية، بما يضمن توافق جميع السودانيين على تحقيق أهداف الثورة واستكمال مهام بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/السودان-الإفراج-عن-ساسة-سودانيين-بعد-بدء-إضراب-عن-الطعام--1053316194.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050764842_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_390fd02df08fa5a7159d6f083fe0ef3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السودان

حمدوك يلتقي عددا من الشخصيات القومية السودانية

11:40 GMT 29.11.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، عددا من الشخصيات القومية، حيث ناقشوا الأوضاع في البلاد وضرورة استمرار التواصل مع أطياف المواطنين المختلفة.
ضم الوفد الذي زار حمدوك في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء، كل من أزهري محمد علي، وإيمان إسماعيل (والدة الشهيد قصي حمدتو)، وفضيلي جماع وسالي زكي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وهنّأ الزوار حمدوك على عودته لمكتبه وخروجه من الإقامة الجبرية، وناقشوا الأوضاع العامة بالبلاد، وأبدوا توافقا على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء والسير في تطبيقه.
مظاهرات واسعة النطاق في الخرطوم، يطالب فيها المواطنون بالإصلاح، السودان 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
السودان… الإفراج عن ساسة سودانيين بعد بدء إضراب عن الطعام
27 نوفمبر, 03:23 GMT
وأكدوا مراقبة ذلك التطبيق من كافة قطاعات الشعب السوداني بما يؤدي لاستئناف مسار التحول المدني الديمقراطي والمحافظة تعزيز مكتسبات السودانيين التي تحققت خلال العامين الماضيين.
وشدد الحضور على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية، وتطبيق واستكمال السلام الشامل، والاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن وإنجاز استحقاقات الانتقال الديمقراطي.
وأشاروا إلى أهمية التواصل مع كافة قطاعات الشعب السوداني السياسية والاجتماعية للنقاش والتحاور حول الميثاق السياسي وتطوير بقية مواثيق الفترة الانتقالية، بما يضمن توافق جميع السودانيين على تحقيق أهداف الثورة واستكمال مهام بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:16 GMTوزير الطاقة السعودي: لا أشعر بالقلق من متحور "أوميكرون"
12:13 GMTعملية دقيقة لوضع أخطر صاروخ روسي على منصة الإطلاق... فيديو
11:59 GMTهل تصبح مصر الوسيط لحل الأزمة بين الجزائر والمغرب؟
11:58 GMTالجامعة العربية تتضامن مع الصومال في مواجهة أزمة تهدد ربع سكانه
11:56 GMTبايدن وزوجته يمنحان "هدايا من القلب" في أول كريسماس لهما داخل البيت الأبيض
11:51 GMTموسكو تعلق على مبادرة أردوغان بشأن التوسط بين روسيا وأوكرانيا
11:48 GMTمانشستر يونايتد يعين رالف رانجنيك مديرا فنيا مؤقتا للفريق
11:40 GMTحمدوك يلتقي عددا من الشخصيات القومية السودانية
11:36 GMTأردوغان يعلن اعتزام تركيا القيام بخطوات للتقارب مع مصر وإسرائيل
11:17 GMTالكرملين: لا يزال الأمل قائما بشأن لقاء يجمع بوتين وبايدن قبل نهاية العام
11:13 GMTالدولار يرتفع والعملات الرئيسية تتراجع بعد اضطرابات بسبب "أوميكرون"
11:09 GMTوزير خارجية دولة أوروبية يبين سبب تفضيله استخدام "سبوتنيك V"
11:05 GMTما حقيقة استيلاء الصين على مطار أوغندا الدولي لعدم وفاء الأخيرة بسداد ديونها؟
11:04 GMTماكرون يحصل على جرعة معززة من لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا
10:50 GMTالخارجية الإيرانية: هناك من يسعى للمتاجرة بملف الطائرة الأوكرانية
10:39 GMT‏ رئيس لبنان يشكر أمير قطر على دعم بلاده... ويوجه له دعوة
10:39 GMTفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تطلق صاروخ "تسيركون" بمدى قياسي جديد في البحر الأبيض
10:31 GMTإسرائيل تغلق الحدود بسبب المتحور الجديد
10:27 GMTارتفاع عملة "أوميكرون" المشفرة بنسبة 960% بعد تفشي سلالة جديدة من كورونا تحمل الاسم نفسه
10:27 GMTأبو تريكة يدعو إلى مقاطعة ظاهرة برزت في الدوري الإنجليزي... فيديو