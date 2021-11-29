تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211129/خبير-الحكومة-اللبنانية-تدرس-مقترحا-لتأجيل-الانتخابات-شهرين-1053389342.html
خبير: ‎الحكومة‎ ‎اللبنانية‎ ‎تدرس‎ ‎مقترحا‎ ‎لتأجيل‎ ‎الانتخابات‎ ‎شهرين
خبير: ‎الحكومة‎ ‎اللبنانية‎ ‎تدرس‎ ‎مقترحا‎ ‎لتأجيل‎ ‎الانتخابات‎ ‎شهرين
قال‎ ‎الكاتب‎ ‎والمحلل‎ ‎السياسي،‎ ‎د‎. ‎أحمد‎ ‎الزين، اليوم الاثنين،‎ ‎إن‎" ‎لقاء‎ ‎رئيس‎ ‎الوزراء اللبناني،‎ ‎نجيب‎ ‎ميقاتي،‎ ‎ورئيس‎ ‎البرلمان‎ ‎نبيه‎... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T13:45+0000
2021-11-29T13:45+0000
أخبار لبنان
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/56/1013895658_0:395:3564:2400_1920x0_80_0_0_144671b3317e86c11d492fd1b58289c3.jpg
وبين في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن ‎تلك المبادرة "تتضمن‎ ‎تشكيل‎ ‎لجنة‎ ‎برلمانية‎ ‎لمحاكمة‎ ‎الوزراء‎ ‎في‎ ‎قضية‎ ‎انفجار‎ ‎مرفأ‎ ‎بيروت،‎ ‎مقابل‎ ‎تأجيل‎ ‎الانتخابات‎ ‎النيابية‎ ‎من‎ ‎‎مارس/ آذار‎ ‎إلى‎ ‎مايو/ أيار‎". وأضاف أن "المبادرة أيضا تتضمن أن يكون تصويت المغتربين في الانتخابات المقبلة لستة مقاعد فقط، وهو البند الذي يلقى خلافا بين مختلف الأحزاب اللبناني".وأشار الزين إلى أن "مقترح التأجيل هو لمدة شهرين فقط، كما أنه لن يتم إلغاء الانتخابات، لأنها مطلب داخلي ودولي، لافتا إلى أن هناك تخوفات من تأجيلها بسبب ما حدث 2009 عندما مدد المجلس النيابيي لنفسه مرتين، لكن الظروف مختلفة الآن وسيشهد ربيع 2022 عقد الانتخابات بكل تأكيد" .وأكد الكاتب أن وحذر ​البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، من إرجاء الانتخابات النيابية اللبنانية تحت ذرائع غير منطقية، مؤكداً رفضه لاستمرار تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء.وأضاف أن "​الانتخابات النيابية​ ليست استحقاقا دستوريا دوريا فقط، بل محطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والإرادة الشعبية، وبالتالي حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية لتتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور من أجل التغيير إلى الأفضل".من جهته، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن المنظومة السياسية التي حكمت لبنان تتفكك وبقيت المنظومة المالية وعلى رأسها حاكم المصرف المركزي.
https://arabic.sputniknews.com/20210910/ميقاتي-يتعهد-بإجراء-الانتخابات-النيابية-في-لبنان-دون-تأخير-1050109633.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/56/1013895658_142:0:3342:2400_1920x0_80_0_0_dc7d42aefc19ee2ada2203631bf38a23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار العالم الآن

خبير: ‎الحكومة‎ ‎اللبنانية‎ ‎تدرس‎ ‎مقترحا‎ ‎لتأجيل‎ ‎الانتخابات‎ ‎شهرين

13:45 GMT 29.11.2021
© AP Photo / Hussein Mallaعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
علم لبنان
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
قال‎ ‎الكاتب‎ ‎والمحلل‎ ‎السياسي،‎ ‎د‎. ‎أحمد‎ ‎الزين، اليوم الاثنين،‎ ‎إن‎" ‎لقاء‎ ‎رئيس‎ ‎الوزراء اللبناني،‎ ‎نجيب‎ ‎ميقاتي،‎ ‎ورئيس‎ ‎البرلمان‎ ‎نبيه‎ ‎بري،‎ هو ‎من أجل بحث‎ ‎إحدى‎ ‎المبادرات‎ ‎المقدمة‎ ‎من‎ ‎بعض‎ ‎الأحزاب‎".
وبين في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن ‎تلك المبادرة "تتضمن‎ ‎تشكيل‎ ‎لجنة‎ ‎برلمانية‎ ‎لمحاكمة‎ ‎الوزراء‎ ‎في‎ ‎قضية‎ ‎انفجار‎ ‎مرفأ‎ ‎بيروت،‎ ‎مقابل‎ ‎تأجيل‎ ‎الانتخابات‎ ‎النيابية‎ ‎من‎ ‎‎مارس/ آذار‎ ‎إلى‎ ‎مايو/ أيار‎".
وأضاف أن "المبادرة أيضا تتضمن أن يكون تصويت المغتربين في الانتخابات المقبلة لستة مقاعد فقط، وهو البند الذي يلقى خلافا بين مختلف الأحزاب اللبناني".
وأشار الزين إلى أن "مقترح التأجيل هو لمدة شهرين فقط، كما أنه لن يتم إلغاء الانتخابات، لأنها مطلب داخلي ودولي، لافتا إلى أن هناك تخوفات من تأجيلها بسبب ما حدث 2009 عندما مدد المجلس النيابيي لنفسه مرتين، لكن الظروف مختلفة الآن وسيشهد ربيع 2022 عقد الانتخابات بكل تأكيد" .
وأكد الكاتب أن
"المبادرة الفرنسية ليست الوحيدة التي تمثل مخرجا اقتصاديا للبنان، فهناك العديد من المبادرات، والوضع الاقتصادي للبنان مرتبط بالوضع الاقليمي، وبما يحصل من حوار إيراني سعودي، بالإضافة إلى مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي".
وحذر ​البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، من إرجاء الانتخابات النيابية اللبنانية تحت ذرائع غير منطقية، مؤكداً رفضه لاستمرار تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء.
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2021
ميقاتي يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان دون تأخير
10 سبتمبر, 16:40 GMT
وأضاف أن "​الانتخابات النيابية​ ليست استحقاقا دستوريا دوريا فقط، بل محطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والإرادة الشعبية، وبالتالي حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية لتتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور من أجل التغيير إلى الأفضل".
من جهته، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن المنظومة السياسية التي حكمت لبنان تتفكك وبقيت المنظومة المالية وعلى رأسها حاكم المصرف المركزي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:48 GMTالإمارات تخفف عقوبة حيازة المخدرات
13:47 GMTمصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك": ضبط مستودع سري للأسلحة في ريف حمص
13:45 GMTخبير: ‎الحكومة‎ ‎اللبنانية‎ ‎تدرس‎ ‎مقترحا‎ ‎لتأجيل‎ ‎الانتخابات‎ ‎شهرين
13:44 GMT "روسكوسموس" تعلن موعد انطلاق سياح من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية
13:31 GMT"روسكوسموس": على روسيا إطلاق محطة فضائية إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2030
13:24 GMTالاستخبارات الأمريكية تكشف كيف عانت مع ترامب قبل دخوله البيت الأبيض
13:18 GMTإسرائيل تطالب القوى العالمية بعدم الاستسلام لـ"ابتزاز إيران النووي"
13:18 GMTحل سر اندثار حضارة صينية متقدمة "ليس لها مثيل" عاشت بالعصر الحجري... صور وفيديو
13:10 GMTدراسة أمريكية: الإفراط في تناول البيض قد يسبب الموت المبكر
13:00 GMTضحايا وسقوط مبان وتعليق حركة السفن في تركيا بعد هبوب عاصفة قوية... فيديو
12:57 GMTزاسيبكين لـ"سبوتنيك": المطلوب عدم استخدام لبنان كساحة للصراعات بين الأطراف الخارجية
12:56 GMTالسيسي يوجه رسالة للمشاركين في معرض "إيديكس 2021" خلال افتتاحه له... فيديو
12:53 GMTمعمرون تجاوزوا الـ100 في مدينة إيطالية يكشفون سر الحياة المديدة... فيديو
12:52 GMTإصابة 13 لاعب كرة قدم في ناد برتغالي بمتحور "أوميكرون"
12:50 GMTخبير: إذا طالبت واشنطن طهران بمزيد من التنازلات فلن تصل مباحثات فيينا إلى نتائج إيجابية
12:30 GMTليندسي لوهان تحتفل بخطوبتها من شاب إماراتي... صور
12:30 GMTدراسة: التحديق صباحا بلون محدد يعيد قوة النظر والعضيات و"يشحن" العين
12:16 GMTوزير الطاقة السعودي: لا أشعر بالقلق من متحور "أوميكرون"
12:13 GMTعملية دقيقة لوضع أخطر صاروخ روسي على منصة الإطلاق... فيديو
11:59 GMTهل تصبح مصر الوسيط لحل الأزمة بين الجزائر والمغرب؟