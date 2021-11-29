تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211129/خبير-باريس-ولندن-تخفيان-خلافاتهما-وراء-أزمة-المهاجرين-1053392270.html
خبير: باريس ولندن تخفيان خلافاتهما وراء أزمة المهاجرين
خبير: باريس ولندن تخفيان خلافاتهما وراء أزمة المهاجرين
نناقش في هذه الحلقة من "بلا قيود" الموضوعات التالية: احتجاجات في لبنان على ارتفاع الأسعار، رئيس أركان الجيش الجزائري في مصر، أزمة المهاجرين تلقي بظلالها على... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T15:22+0000
2021-11-29T15:22+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053391004_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d82d95d2ae66e83154d42191b7d57b90.png
خبير: باريس ولندن تخفيان خلافاتهما وراء أزمة المهاجرين
خبير: باريس ولندن تخفيان خلافاتهما وراء أزمة المهاجرين
لم تكن العلاقات الفرنسية البريطانية المتوترة أصلا بحاجة إلى ملف المهاجرين لتزداد سوءا، ويكيل كل طرف للآخر الاتهامات على خلفية مقتل 27 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور القناة بين البلدين.الصحة العالمية تحذر من "أوميكرون"حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث زيادة بالإصابات بمرض "كوفيد 19" اعتمادا على خصائص "أوميكرون"، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة، وأن احتمال زيادة انتشار هذه السلالة على المستوى العالمي مرتفع، داعية 194 دولة عضوا بها إلى الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كورونا. فيما قال دبلوماسيون، إن الدول الأعضاء في المنظمة توصلت إلى توافق مبدئي على التفاوض بخصوص معاهدة مستقبلية للتصدي للأوبئة.التفاصيل في الملف الصوتي...نغم كباس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053302403_0:0:1301:1300_100x100_80_0_0_8651dd85a5aef2b34e24899aff9d1c4e.jpg
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053302403_0:0:1301:1300_100x100_80_0_0_8651dd85a5aef2b34e24899aff9d1c4e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053391004_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_50e35306480c05c45960769a4d473c06.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بلا قيود, аудио

خبير: باريس ولندن تخفيان خلافاتهما وراء أزمة المهاجرين

15:22 GMT 29.11.2021
خبير: باريس ولندن تخفيان خلافاتهما وراء أزمة المهاجرين
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من "بلا قيود" الموضوعات التالية: احتجاجات في لبنان على ارتفاع الأسعار، رئيس أركان الجيش الجزائري في مصر، أزمة المهاجرين تلقي بظلالها على العلاقات الفرنسية البريطانية، معاهدة دولية للتصدي للأوبئة، بعد 16 عاما أنغيلا ميركل تعتزل السياسة.
لم تكن العلاقات الفرنسية البريطانية المتوترة أصلا بحاجة إلى ملف المهاجرين لتزداد سوءا، ويكيل كل طرف للآخر الاتهامات على خلفية مقتل 27 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور القناة بين البلدين.
وحول هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان، لـ"بلا قيود": "هذه الأزمة تضاف إلى سلسلة من الأزمات ظهرت بين الدولتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسنشهد تجليات أخرى لهذه الأزمة، وأعتقد أن لهذه الأزمة خلفيات سياسية، والمهاجرون هم من يدفعون الثمن، وتحولوا إلى كتلة تستخدم من أجل المفاوضات ومحور خالفات بين حدود دول وأنظمة."
الصحة العالمية تحذر من "أوميكرون"
حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث زيادة بالإصابات بمرض "كوفيد 19" اعتمادا على خصائص "أوميكرون"، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة، وأن احتمال زيادة انتشار هذه السلالة على المستوى العالمي مرتفع، داعية 194 دولة عضوا بها إلى الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كورونا. فيما قال دبلوماسيون، إن الدول الأعضاء في المنظمة توصلت إلى توافق مبدئي على التفاوض بخصوص معاهدة مستقبلية للتصدي للأوبئة.

وحول هذا الموضوع قال الطبيب المتخصص في علم الأوبئة، أليكسي فودوفوزوف لـ"سبوتنيك": "يتزايد عدد الحالات من هذه السلالة في أفريقيا بشكل أسرع بكثير من المتحور "دلتا"، وتم العثور على هذه السلالة الجديدة في بعض البلدان من أشخاص قادمين من أفريقيا منذ 10 – 11 يوما ولكن عوارضها بدأت بالظهور الآن فقط، أعتقد أن الفيروس انتشر في كل مكان. الآن سنرى ما إذا كان بإمكانه أن يتفوق على منافسه "دلتا". لا أريد أن يحدث هذا، لأنه حقيقة أسوأ بكثير من سلالة "دلتا" التي انتصرنا عليها".

التفاصيل في الملف الصوتي...
نغم كباس
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:55 GMTتقارير: الصين لا تنوي دعوة سياسيين غربيين يروجون لمقاطعة أولمبياد 2022
16:28 GMTالنيجر تجري تعديلا يطال 6 وزراء... الداخلية والعدل في المقدمة
16:25 GMTانطلاق مباحثات فيينا وسط مساع دبلوماسية إسرائيلية لمنع التوصل لاتفاق مع طهران
16:19 GMTالأردن يدعو سوريا إلى تفعيل اتفاقية اليرموك لضمان حصوله على حقوقه المائية
16:14 GMTالسفارة الإسرائيلية في كييف تشكو من "معاداة السامية" في "الحانوكا"
16:14 GMTروسيا تحذر: سنرد على طرد أي دبلوماسي روسي من أمريكا
16:07 GMT"يحتاجون لتلك الأوهام"... خبير يرد على ادعاءات أوكرانية بـ"طرد" الجيش الروسي
15:56 GMTوزير الزراعة الأردني: نسعى لأن نصبح مركزا أكاديميا لدراسات الأمن الغذائي في الإقليم
15:52 GMTمستشار الأمن القومي العراقي يكشف معلومات جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي
15:31 GMT"إيديكس 2021"... أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا
15:30 GMTفتاة تنزع خطاف صنارة من فك قرش عملاق في الأعماق... فيديو
15:25 GMTرئيس لبنان: أهانني صحفي سعودي على الهواء ولم يتخذ بحقه أي إجراء
15:22 GMTخبير: باريس ولندن تخفيان خلافاتهما وراء أزمة المهاجرين
15:19 GMTالسيسي يتفقد أول طائرة مصرية بدون طيار في "إيديكس 2021"... فيديو
15:13 GMTمركز أبحاث "غامالي" يؤكد فعالية لقاحيه "سبوتنيك-V" و"لايت" ضد متحور "أوميكرون"
15:10 GMTتونس... قرارات الرئيس بين محاربة الفساد والاتهامات بحكم الفرد
14:56 GMT"الصحة العالمية" تنتقد الدول التي تفرض قيود سفر على جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"
14:55 GMTفاوتشي: أمريكا في حالة تأهب قصوى استعدادا لمتحور "أوميكرون"
14:35 GMTخبير: عقد مؤتمر دولي بشأن لبنان يتطلب وجود ظروف دولية مواتية
14:33 GMTكريم عبد العزيز: لم نتربى على "نمبر وان"... وما زلت أعاني من أضرار "الفيل الأزرق"‏