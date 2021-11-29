خبير: باريس ولندن تخفيان خلافاتهما وراء أزمة المهاجرين
خبير: باريس ولندن تخفيان خلافاتهما وراء أزمة المهاجرين
لم تكن العلاقات الفرنسية البريطانية المتوترة أصلا بحاجة إلى ملف المهاجرين لتزداد سوءا، ويكيل كل طرف للآخر الاتهامات على خلفية مقتل 27 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور القناة بين البلدين.الصحة العالمية تحذر من "أوميكرون"حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث زيادة بالإصابات بمرض "كوفيد 19" اعتمادا على خصائص "أوميكرون"، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة، وأن احتمال زيادة انتشار هذه السلالة على المستوى العالمي مرتفع، داعية 194 دولة عضوا بها إلى الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كورونا. فيما قال دبلوماسيون، إن الدول الأعضاء في المنظمة توصلت إلى توافق مبدئي على التفاوض بخصوص معاهدة مستقبلية للتصدي للأوبئة.التفاصيل في الملف الصوتي...نغم كباس
نناقش في هذه الحلقة من "بلا قيود" الموضوعات التالية: احتجاجات في لبنان على ارتفاع الأسعار، رئيس أركان الجيش الجزائري في مصر، أزمة المهاجرين تلقي بظلالها على العلاقات الفرنسية البريطانية، معاهدة دولية للتصدي للأوبئة، بعد 16 عاما أنغيلا ميركل تعتزل السياسة.
وحول هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان، لـ"بلا قيود": "هذه الأزمة تضاف إلى سلسلة من الأزمات ظهرت بين الدولتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسنشهد تجليات أخرى لهذه الأزمة، وأعتقد أن لهذه الأزمة خلفيات سياسية، والمهاجرون هم من يدفعون الثمن، وتحولوا إلى كتلة تستخدم من أجل المفاوضات ومحور خالفات بين حدود دول وأنظمة."
الصحة العالمية تحذر من "أوميكرون"
حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث زيادة بالإصابات بمرض "كوفيد 19" اعتمادا على خصائص "أوميكرون"، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة، وأن احتمال زيادة انتشار هذه السلالة على المستوى العالمي مرتفع، داعية 194 دولة عضوا بها إلى الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كورونا. فيما قال دبلوماسيون، إن الدول الأعضاء في المنظمة توصلت إلى توافق مبدئي على التفاوض بخصوص معاهدة مستقبلية للتصدي للأوبئة.
وحول هذا الموضوع قال الطبيب المتخصص في علم الأوبئة، أليكسي فودوفوزوف لـ"سبوتنيك": "يتزايد عدد الحالات من هذه السلالة في أفريقيا بشكل أسرع بكثير من المتحور "دلتا"، وتم العثور على هذه السلالة الجديدة في بعض البلدان من أشخاص قادمين من أفريقيا منذ 10 – 11 يوما ولكن عوارضها بدأت بالظهور الآن فقط، أعتقد أن الفيروس انتشر في كل مكان. الآن سنرى ما إذا كان بإمكانه أن يتفوق على منافسه "دلتا". لا أريد أن يحدث هذا، لأنه حقيقة أسوأ بكثير من سلالة "دلتا" التي انتصرنا عليها".