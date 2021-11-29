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خبير: عقد مؤتمر دولي بشأن لبنان يتطلب وجود ظروف دولية مواتية
خبير: عقد مؤتمر دولي بشأن لبنان يتطلب وجود ظروف دولية مواتية
تتناول حلقة اليوم من البرنامج الحديث عن اخر تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، على خلفية دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمؤتمر دولي خاص لمساعدة... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T14:35+0000
2021-11-29T14:35+0000
راديو
نافذة على لبنان
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خبير: مؤتمر دولي بشأن لبنان يتطلب وجود ظروف دولية مواتية
خبير: مؤتمر دولي بشأن لبنان يتطلب وجود ظروف دولية مواتية
يقول السفير الروسي السابق لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين، في حديث خاص لبرنامج "نافذة على لبنان" إن خروج لبنان من الأزمة، يكمن بالدرجة الأولى من خلال التوافق بين الأطراف الداخلية، حول القواسم المشتركة لمصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، لأنه من المعروف أن هناك خلافات سياسية حادة، وفي نفس الوقت لايوجد أحد من الأطراف الأساسية يريد عدم الاستقرار والانزلاق إلى الفتنة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
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راديو, نافذة على لبنان, аудио

خبير: عقد مؤتمر دولي بشأن لبنان يتطلب وجود ظروف دولية مواتية

14:35 GMT 29.11.2021
خبير: مؤتمر دولي بشأن لبنان يتطلب وجود ظروف دولية مواتية
تابعنا عبر
عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
تتناول حلقة اليوم من البرنامج الحديث عن اخر تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، على خلفية دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمؤتمر دولي خاص لمساعدة اللبنانين على طرح مشاكلهم والخروج منها، فلبنان مريض ويحتاج لتشخيص ومعالجة، فيما قاله البطريرك.
يقول السفير الروسي السابق لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين، في حديث خاص لبرنامج "نافذة على لبنان" إن خروج لبنان من الأزمة، يكمن بالدرجة الأولى من خلال التوافق بين الأطراف الداخلية، حول القواسم المشتركة لمصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، لأنه من المعروف أن هناك خلافات سياسية حادة، وفي نفس الوقت لايوجد أحد من الأطراف الأساسية يريد عدم الاستقرار والانزلاق إلى الفتنة.
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لإذاعتنا، دعوة البطريرك أصبحت متكررة، ولم تصل بعد إلى نتيجة. وأعتقد أن السياسة الخارجية لا تحكمها التمنيات والرغبات، ولا مواعظ وتوجهات البطريرك، ورجال الدين، وهناك مصالح تحكم العلاقات الدولية، لذلك لا يمكن أن يحصل مؤتمر دولي إلا ضمن ظروف دولية مواتية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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