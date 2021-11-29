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https://arabic.sputniknews.com/20211129/دراسة-زهرة-تكبح-مضخات-التدفق-لدى-الخلايا-السرطانية-ضد-الأدوية---1053395175.html
دراسة: زهرة تكبح "مضخات التدفق" لدى الخلايا السرطانية ضد الأدوية
دراسة: زهرة تكبح "مضخات التدفق" لدى الخلايا السرطانية ضد الأدوية
أكد علماء وباحثون في دراسة جديدة أجريت على عشبة استخدمت لفترات طويلة في الطب التقليدي لعلاج بعض الأمراض، حيث أكدت النتائج فعاليتها وقدرتها على كبح مقاومة... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T18:18+0000
2021-11-29T18:18+0000
مجتمع
منوعات
علوم
السرطان
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وأظهرت الدراسة أن المستخلص الخام من الصمغ أو (الراتنج) الذي تنتجه هذه الأزهار (وهي مادة لزجة على النبتة) تمنع الخلايا السرطانية من دفع الدواء إلى خارجها عبر دفع السوائل بطريقة تلقّب علميا بـ"مضخات التدفق".زهرة متواجدة في مكان واحد من العالم أثبتت فعاليتهاونوه العلماء إلى أن الخلايا السرطانية تقوم بعملية إخراج السوائل كنوع من المستخلص الدفاعي الذي تستخدمه لإخراج وبصق العلاجات المضادة لمرض السرطان، مثل العلاج الكيميائي، وإخراج العلاج من أجسامنا.واستخدم السكان الأصليون في أستراليا لآلاف السنين مادة تشبه الصمغ (الراتنج) تستخرج من نبات يتبع لعائلة نباتات " Eremophila galeata " وهي من عائلة (Scrophulariaceae) ويطلق عليها عربيا اسم (غدبية) وهي نبتة أسترالية مزهرة ويطلق عليها السكان المحليون اسم "محبة الصحراء".الزهرة تثبت مقاومة الخلية السرطانيةوبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "المكتبة العالمية للصيدلة" (pubmed.ncbi)، تشكل مقاومة الأورام السرطانية للأدوية عقبة رئيسية أمام العلاجات المختلفة مثل العلاج الكيميائي، ويبحث العلماء عن طرق طبية جديدة لمنع هذه المقاومة، لذلك قام العلماء اليوم بدراسة خصائص هذه النباتات على المستوى البيوكيميائي من أجل معرفة المزيد عن أسرارها العلاجية.وتعتبر مركبات الفلافونويد هي نوع من المركبات النباتية التي أثبت أنها تمنع البروتينات الناقلة التي تضخ الدواء خارج الخلية المصابة بالسرطان. وهذه المركبات أيضا غير سامة بشكل عام، كما أنها تمتلك تنوعا كيميائيا كبيرا، ولها نشاط حيوي واعد مما يجعلها ذات قيمة للاستخدام السريري، بحسب المقال العلمي المنشور في مجلة "sciencealert".مادة موجودة داخل النبات منعت "مضخات التدفق" السرطانيةعمل العلماء على اختبار أحد الأصناف التابعة لعائلة هذا النبات (E. galeata) والمنتشرة فقط في أستراليا فقد، ووجد الباحثون أن الراتنج المستخلص من هذا النوع كان قادرا على زيادة تأثير العلاج الكيميائي على خلايا سرطان القولون "HT29" بشكل ملحوظ.ويشير اختبار تراكم الصبغة إلى أن مركبات الفلافونويد في مستخلص الراتينج منعت عددا كبيرا من مضخات التدفق الموجودة في هذه الخلايا السرطانية.ويبحث العلماء في الوقت الحالي عن شركة قد تعمل على تصنيع منتج لمستخلص هذه الأعشاب من أجل "تقاسم المنافع مع مجتمعات (التي تعاني من هذه الأمراض) أو مجموعات السكان الأصليين في المناطق التي تنمو فيها هذه الأنواع (أستراليا)".
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مجتمع, منوعات, علوم, السرطان

دراسة: زهرة تكبح "مضخات التدفق" لدى الخلايا السرطانية ضد الأدوية

18:18 GMT 29.11.2021
© Fotolia / Crevisخلية سرطانية في جسم الإنسان
خلية سرطانية في جسم الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Fotolia / Crevis
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أكد علماء وباحثون في دراسة جديدة أجريت على عشبة استخدمت لفترات طويلة في الطب التقليدي لعلاج بعض الأمراض، حيث أكدت النتائج فعاليتها وقدرتها على كبح مقاومة الخلية السرطانية للأدوية.
وأظهرت الدراسة أن المستخلص الخام من الصمغ أو (الراتنج) الذي تنتجه هذه الأزهار (وهي مادة لزجة على النبتة) تمنع الخلايا السرطانية من دفع الدواء إلى خارجها عبر دفع السوائل بطريقة تلقّب علميا بـ"مضخات التدفق".

زهرة متواجدة في مكان واحد من العالم أثبتت فعاليتها

ونوه العلماء إلى أن الخلايا السرطانية تقوم بعملية إخراج السوائل كنوع من المستخلص الدفاعي الذي تستخدمه لإخراج وبصق العلاجات المضادة لمرض السرطان، مثل العلاج الكيميائي، وإخراج العلاج من أجسامنا.
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واستخدم السكان الأصليون في أستراليا لآلاف السنين مادة تشبه الصمغ (الراتنج) تستخرج من نبات يتبع لعائلة نباتات " Eremophila galeata " وهي من عائلة (Scrophulariaceae) ويطلق عليها عربيا اسم (غدبية) وهي نبتة أسترالية مزهرة ويطلق عليها السكان المحليون اسم "محبة الصحراء".

الزهرة تثبت مقاومة الخلية السرطانية

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "المكتبة العالمية للصيدلة" (pubmed.ncbi)، تشكل مقاومة الأورام السرطانية للأدوية عقبة رئيسية أمام العلاجات المختلفة مثل العلاج الكيميائي، ويبحث العلماء عن طرق طبية جديدة لمنع هذه المقاومة، لذلك قام العلماء اليوم بدراسة خصائص هذه النباتات على المستوى البيوكيميائي من أجل معرفة المزيد عن أسرارها العلاجية.
ويقول عالم النبات دان ستيرك، من جامعة كوبنهاغن: "لدينا بالفعل منتجات تمنع مضخة التدفق (التي تفعلها الخلايا السرطانية) لكنها لا تعمل على النحو الأمثل، لأنها ليست محددة بما يكفي ويمكن أن يكون لها الكثير من الآثار الجانبية"، واعتبر العلماء أن النبات الأسترالي مرشح واعد لاحتوائه على مركبات الفلافونويد.
وتعتبر مركبات الفلافونويد هي نوع من المركبات النباتية التي أثبت أنها تمنع البروتينات الناقلة التي تضخ الدواء خارج الخلية المصابة بالسرطان. وهذه المركبات أيضا غير سامة بشكل عام، كما أنها تمتلك تنوعا كيميائيا كبيرا، ولها نشاط حيوي واعد مما يجعلها ذات قيمة للاستخدام السريري، بحسب المقال العلمي المنشور في مجلة "sciencealert".

مادة موجودة داخل النبات منعت "مضخات التدفق" السرطانية

عمل العلماء على اختبار أحد الأصناف التابعة لعائلة هذا النبات (E. galeata) والمنتشرة فقط في أستراليا فقد، ووجد الباحثون أن الراتنج المستخلص من هذا النوع كان قادرا على زيادة تأثير العلاج الكيميائي على خلايا سرطان القولون "HT29" بشكل ملحوظ.
ويشير اختبار تراكم الصبغة إلى أن مركبات الفلافونويد في مستخلص الراتينج منعت عددا كبيرا من مضخات التدفق الموجودة في هذه الخلايا السرطانية.
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تقول عالمة النبات ماليني بيترسن، من جامعة كوبنهاغن: "من المثير للاهتمام، أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، على سبيل المثال، تنتج كميات كبيرة من مضخات التدفق المتطابقة تقريبا، مما جعلها جيدة للغاية في ضخ المضادات الحيوية من الخلايا.. إن هذه المادة الطبيعية، الفلافونويد (الموجودة في النبته)، تستهدف بروتين المضخة المحدد، مما يجعلنا نتوقع ما إذا كان يمكن أن يلعب دورا في علاج مقاومة المضادات الحيوية أيضا".

ويبحث العلماء في الوقت الحالي عن شركة قد تعمل على تصنيع منتج لمستخلص هذه الأعشاب من أجل "تقاسم المنافع مع مجتمعات (التي تعاني من هذه الأمراض) أو مجموعات السكان الأصليين في المناطق التي تنمو فيها هذه الأنواع (أستراليا)".
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