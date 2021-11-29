https://arabic.sputniknews.com/20211129/دراسة-علمية-تبين-مدى-تقاربنا-مع-إنسان-النياندرتال-البدائيفيديو-1053390734.html

دراسة علمية تبين مدى تقاربنا مع إنسان "النياندرتال" البدائي...فيديو

دراسة علمية تبين مدى تقاربنا مع إنسان "النياندرتال" البدائي...فيديو

كشف العلماء الأمراض القديمة عن أحد أقدم الأمثلة على انتشار المرض من حيوان إلى إنسان، حيث اعتبروا أنه من المحتمل أن يكون إنسان "نياندرتال" قد أصيب بمرض أثناء... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T14:23+0000

2021-11-29T14:23+0000

2021-11-29T14:23+0000

الإنسان البدائي

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وأعاد الباحثون فحص العظام المتحجرة لإنسان نياندرتال الذي تم العثور عليه في كهف بالقرب من قرية "لا شابيل أو ساينتس" الفرنسية في عام 1908.ويعتبر الهيكل المعروف بـ"الرجل العجوز في لا شابيل"، أول هيكل عظمي كامل نسبيًا لإنسان نياندرتال تم اكتشافه.اكتشاف قديم يرفد علوم اليوموبعد أكثر من قرن من اكتشافه، لا تزال عظامه تقدم معلومات جديدة عن حياة هذا النوع، فأشباه البشر الذين عاشوا في العصر الحجري بشكل كبير والذين عاشوا في أوروبا وأجزاء من آسيا قبل أن يختفوا منذ حوالي 40000 عام.وأكدت دراسة أجريت عام 2019 أن الرجل، الذي يُعتقد أنه كان في أواخر الخمسينيات أو الستينيات من عمره قد توفي قبل حوالي 50000 عام، جراء إصابته بهشاشة العظام في العمود الفقري ومفصل الورك.داء "البروسيلات" سحيق القدمومع ذلك، أدرك الدكتور مارتن هايسلر أخصائي الطب الباطني خلال عملية إعادة التحليل خلال دراسة نشرتها مجلة ساينتيفيك ريبورتس،أنه لا يمكن تفسير جميع التغييرات في العظام من خلال تحليل هشاشة العظام.وقال: "بدلا من ذلك، وجدنا أن بعض هذه التغيرات المرضية يجب أن تكون ناجمة عن التهابات".وأضاف: "إن مقارنة النمط الكامل للتغيرات المرضية الموجودة في الهيكل العظمي مع العديد من الأمراض المختلفة قادتنا بعد ذلك إلى تشخيص داء البروسيلات".ويعتبر داء البروسيلات مرضًا منتشرًا حتى يومنا هذا، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يكتسب البشر المرض عمومًا من خلال الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة، أو عن طريق تناول أو شرب منتجات حيوانية ملوثة.وقال هايسلر إن البروسيلا لديها مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى وآلام العضلات والتعرق الليلي، ويمكن أن تستمر من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر أو حتى سنوات.وتتفاوت المشاكل طويلة الأمد الناتجة عن المرض ولكنها يمكن أن تشمل آلام التهاب المفاصل وآلام الظهر والتهاب الخصيتين المؤدي إلى العقم، والتهاب صمامات القلب المعروف باسم التهاب الشغاف، والذي قال هايسلر إنه السبب الأكثر شيوعًا للموت من المرض.وتم العثور على المرض أيضًا في الهياكل العظمية للإنسان العاقل من العصر البرونزي، والتي يعود تاريخها إلى حوالي 5000 عام.الحمية التي اتبعها إنسان النياندرتالوتم العثور على داء البروسيلات في العديد من الحيوانات البرية اليوم، وقال هايسلر إن: "الإنسان البدائي من المحتمل أن يكون قد أصيب بالمرض من ذبح أو طبخ حيوان تم اصطياده كفريسة، وتشمل المصادر المحتملة الأغنام البرية والماعز والأبقار البرية وثور البيسون وغزلان الرنة والأرانب البرية، وكلها كانت من عناصر النظام الغذائي لإنسان نياندرتال".النياندرتال كان ذكيًالعب "الرجل العجوز في شابيل" دورًا مهمًا في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول كون إنسان نياندرتال وحشيًا بدائيًا في العصر الحجري، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أنهم كانوا أذكياء مثلنا.وتصور إعادة بناء الهيكل العظمي في وقت مبكر الرجل بوضعية مترهلة، وركبت مثنية، ورأس يتجه إلى الأمام، وفي وقت لاحق فقط أدرك العلماء أن الهيكل العظمي مصاب بنوع مشوه من هشاشة العظام وربما لم يكن إنسانًا نياندرتال بصحة جيدة.وأوضح هايسلر: "إن الدراسة التي نشرها في عام 2019 أظهرت أنه حتى مع التآكل والتلف الناتج عن هشاشة العظام التنكسية، فإن "الرجل العجوز في شابيل" كان يمشي بشكل مستقيم، كما فقد الرجل معظم أسنانه وربما اضطر أعضاء آخرون في مجموعته إلى إطعامه".

https://arabic.sputniknews.com/20211030/اكتشاف-مذهل-لنوع-من-البشر-كان-يعيش-قبل-500-ألف-عام-صور-1050575723.html

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الإنسان البدائي