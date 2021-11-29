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https://arabic.sputniknews.com/20211129/دولة-جديدة-تعلن-إغلاق-حدودها-أمام-9-دول-بسبب-انتشار-متحور-أوميكرون-1053378228.html
دولة جديدة تعلن إغلاق حدودها أمام 9 دول بسبب انتشار متحور "أوميكرون"
دولة جديدة تعلن إغلاق حدودها أمام 9 دول بسبب انتشار متحور "أوميكرون"
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، أن بلادة أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من تسع دول من بينها جنوب أفريقيا حتى يوم الأحد المقبل. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T05:26+0000
2021-11-29T05:26+0000
العالم
اليابان
فيروس كورونا
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وقال كيشيدا للصحفيين: "نحن نتخذ إجراءات بسبب إحساس قوي بالأزمة" مشيرا إلى أن اليابان أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من تسع دول من بينها جنوب أفريقيا حتى يوم الأحد".مع تصاعد المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي رُصد حديثًا، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة لحماية مواطنيها من تفش محتمل.هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر الجمعة أن الأدلة المبكرة تشير إلى أن متحور "أوميكرون"، الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا، يمكن أن يشكل خطرًا متزايدًا في الإصابة مرة أخرى، وقالت إن بعض الطفرات التي اكتشفت في المتحور كانت مثيرة للقلق.ولا تمتلك منظمة الصحة العالمية حاليا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بـ"أوميكرون" تختلف عن تلك التي تسببها المتحورات الأخرى، لكن الأمر سيستغرق "أياما إلى أسابيع عدة لفهم مستوى" خطورة المتحور الجديد.وقالت المنظمة في بيان، إن "اختبارات بي سي آر تواصل الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بأوميكرون".
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العالم, اليابان, فيروس كورونا

دولة جديدة تعلن إغلاق حدودها أمام 9 دول بسبب انتشار متحور "أوميكرون"

05:26 GMT 29.11.2021
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، أن بلادة أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من تسع دول من بينها جنوب أفريقيا حتى يوم الأحد المقبل.
وقال كيشيدا للصحفيين: "نحن نتخذ إجراءات بسبب إحساس قوي بالأزمة" مشيرا إلى أن اليابان أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من تسع دول من بينها جنوب أفريقيا حتى يوم الأحد".

مع تصاعد المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي رُصد حديثًا، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة لحماية مواطنيها من تفش محتمل.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر الجمعة أن الأدلة المبكرة تشير إلى أن متحور "أوميكرون"، الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا، يمكن أن يشكل خطرًا متزايدًا في الإصابة مرة أخرى، وقالت إن بعض الطفرات التي اكتشفت في المتحور كانت مثيرة للقلق.

ولا تمتلك منظمة الصحة العالمية حاليا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بـ"أوميكرون" تختلف عن تلك التي تسببها المتحورات الأخرى، لكن الأمر سيستغرق "أياما إلى أسابيع عدة لفهم مستوى" خطورة المتحور الجديد.

وقالت المنظمة في بيان، إن "اختبارات بي سي آر تواصل الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بأوميكرون".
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