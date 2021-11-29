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https://arabic.sputniknews.com/20211129/روسكوسموس-على-روسيا-إطلاق-محطة-فضائية-إلى-كوكب-الزهرة-بحلول-عام-2030-1053389000.html
"روسكوسموس": على روسيا إطلاق محطة فضائية إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2030
"روسكوسموس": على روسيا إطلاق محطة فضائية إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2030
صرح المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الإثنين، بأنه يتعين على روسيا إطلاق محطة إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2030 ،... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T13:31+0000
2021-11-29T13:41+0000
روسيا
روسكوسموس
كوكب الزهرة
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وقال روغوزين للصحفيين: "حتى عام 2030، نعتقد أن هذا يجب أن يتم في كل الأحوال، وإلا فإننا ببساطة سنخرج من القوى الثلاث العظمى في الفضاء وسنتأخر عن الركب. وهذا الأمر غير مقبول".وبحسب روغوزين، تناقش روسكوسموس مع وكالة ناسا تنفيذًا مشتركًا لهذا المشروع، لكن في الولايات المتحدة، سيتطلب إطلاقه المزيد من الاتفاقيات السياسية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر عوامل كثيرة على التوقيت، سواء كان ذلك بسبب نقص الإلكترونيات أو الفشل في الاختبار.وأشار إلى أنه في أسوأ الاحتمالات، يمكن تحقيق رحلة المحطة الأوتوماتيكية إلى كوكب الزهرة بالشراكة مع دولة غير الولايات المتحدة.وكان روغوزين، قد أفاد في وقت سابق، بأن مشروع محطة الأبحاث الأوتوماتيكية "فينيرا - دي"، الذي تم إلغاؤه من برنامج الفضاء الفيدرالي، للفترة بين أعوام 2016 - 2025، بسبب تقليص ميزانية الدولة، يمكن إدخاله في البرنامج الشامل "الأنشطة الفضائية لروسيا" لمدة عشر سنوات، والذي من المخطط أن يتم تبنيه في عام 2020.ووفقًا لمفهوم العمل الذي تقوم به مجموعة العمل العلمية الروسية الأميركية المشتركة والخاصة بهذا المشروع، ستقوم المحطة الفضائية بدراسة شاملة لجو كوكب الزهرة وسطحه وتركيبه الداخلي والبلازما المحيطة به.ويذكر أيضا أنه سبق وتم التخطيط لإطلاق البعثة الروسية الأمريكية إلى كوكب الزهرة، في الفترة من 25 كانون الأول/ديسمبر عام 2027 إلى 16 كانون الثاني/ يناير عام 2028، ولكن أكاديمية العلوم الروسية اقترحت فيما بعد تأجيلها إلى عام 2029.
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روسيا, روسكوسموس, كوكب الزهرة

"روسكوسموس": على روسيا إطلاق محطة فضائية إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2030

13:31 GMT 29.11.2021 (تم التحديث: 13:41 GMT 29.11.2021)
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روسكوسموس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
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صرح المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الإثنين، بأنه يتعين على روسيا إطلاق محطة إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2030 ، وإلا "ستسقط" من قائمة الثلاث قوى الفضائية العظمى.
وقال روغوزين للصحفيين: "حتى عام 2030، نعتقد أن هذا يجب أن يتم في كل الأحوال، وإلا فإننا ببساطة سنخرج من القوى الثلاث العظمى في الفضاء وسنتأخر عن الركب. وهذا الأمر غير مقبول".

وبحسب روغوزين، تناقش روسكوسموس مع وكالة ناسا تنفيذًا مشتركًا لهذا المشروع، لكن في الولايات المتحدة، سيتطلب إطلاقه المزيد من الاتفاقيات السياسية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر عوامل كثيرة على التوقيت، سواء كان ذلك بسبب نقص الإلكترونيات أو الفشل في الاختبار.
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وأشار إلى أنه في أسوأ الاحتمالات، يمكن تحقيق رحلة المحطة الأوتوماتيكية إلى كوكب الزهرة بالشراكة مع دولة غير الولايات المتحدة.

وكان روغوزين، قد أفاد في وقت سابق، بأن مشروع محطة الأبحاث الأوتوماتيكية "فينيرا - دي"، الذي تم إلغاؤه من برنامج الفضاء الفيدرالي، للفترة بين أعوام 2016 - 2025، بسبب تقليص ميزانية الدولة، يمكن إدخاله في البرنامج الشامل "الأنشطة الفضائية لروسيا" لمدة عشر سنوات، والذي من المخطط أن يتم تبنيه في عام 2020.
ووفقًا لمفهوم العمل الذي تقوم به مجموعة العمل العلمية الروسية الأميركية المشتركة والخاصة بهذا المشروع، ستقوم المحطة الفضائية بدراسة شاملة لجو كوكب الزهرة وسطحه وتركيبه الداخلي والبلازما المحيطة به.
ويذكر أيضا أنه سبق وتم التخطيط لإطلاق البعثة الروسية الأمريكية إلى كوكب الزهرة، في الفترة من 25 كانون الأول/ديسمبر عام 2027 إلى 16 كانون الثاني/ يناير عام 2028، ولكن أكاديمية العلوم الروسية اقترحت فيما بعد تأجيلها إلى عام 2029.
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