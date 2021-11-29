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https://arabic.sputniknews.com/20211129/ضحايا-وسقوط-مبان-وتعليق-حركة-السفن-في-تركيا-بعد-هبوب-عاصفة-قوية-فيديو-1053388012.html
ضحايا وسقوط مبان وتعليق حركة السفن في تركيا بعد هبوب عاصفة قوية... فيديو
ضحايا وسقوط مبان وتعليق حركة السفن في تركيا بعد هبوب عاصفة قوية... فيديو
لقي شخصان مصرعهما في اسطنبول بعد انهيار سقف بسبب الرياح العاتية، حسبما أفادت قناة "NTV" التركية. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T13:00+0000
2021-11-29T13:00+0000
2021-11-29T13:00+0000
العالم
تركيا
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صرح ممثل من إدارة خفر السواحل التركية لوكالة "سبوتنيك" بأن حركة السفن على مضيق البوسفور قد تم تعليقها بسبب الرياح القوية.وقال المصدر: "المضيق مسدود في كلا الاتجاهين بسبب الرياح العاتية"، ولم يتنبأ المصدر بوقت استئناف الحركة على طول المضيق.وفقًا لقناة "NTV" التركية، لم تتمكن ست طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية من الهبوط في إسطنبول وتم إرسالها إلى أنقرة وإزمير.
سبوتنيك عربي
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2021
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, تركيا
ضحايا وسقوط مبان وتعليق حركة السفن في تركيا بعد هبوب عاصفة قوية... فيديو
لقي شخصان مصرعهما في اسطنبول بعد انهيار سقف بسبب الرياح العاتية، حسبما أفادت قناة "NTV" التركية.
صرح ممثل من إدارة خفر السواحل التركية لوكالة "سبوتنيك" بأن حركة السفن على مضيق البوسفور قد تم تعليقها بسبب الرياح القوية.
وقال المصدر: "المضيق مسدود في كلا الاتجاهين بسبب الرياح العاتية"، ولم يتنبأ المصدر بوقت استئناف الحركة على طول المضيق.
وفقًا لقناة "NTV" التركية، لم تتمكن ست طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية من الهبوط في إسطنبول وتم إرسالها إلى أنقرة وإزمير.