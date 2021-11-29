https://arabic.sputniknews.com/20211129/طبيبة-روسية-توضح--تأثير-الطقس-الغائم-على-حدوث-الصداع-1053378382.html

طبيبة روسية توضح تأثير الطقس الغائم على حدوث الصداع

طبيبة روسية توضح تأثير الطقس الغائم على حدوث الصداع

أوضحت الأستاذة المساعدة في قسم أمراض العيون في المركز الطبي الجراحي الوطني في العاصمة الروسية موسكو، نينا بيروغوفا، سبب حدوث الصداع في الأيام التي تكون فيها... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T05:47+0000

2021-11-29T05:47+0000

2021-11-29T05:47+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1050333353_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_87d020692cfcbf9b2283304e47fdc760.jpg

وأكدت بيروغوفا في حديثها لراديو "سبوتنيك"، أنه في الأيام الملبدة بالغيوم أو الضباب، ينخفض ​​مستوى الإضاءة بشكل حاد أمام العين، ويؤثر قلة الضوء سلبًا على العين وغالبًا ما يؤدي إلى الصداع.نصح طبيب العيون بتشغيل الضوء في كثير من الأحيان في الطقس الغائم، بغض النظر عن الوقت من اليوم.وأوضح: "يجب تشغيل الإضاءة الاصطناعية لجعلها أكثر راحة للعيون، يوجد في جهاز الكمبيوتر أو الأدوات الذكية إضاءة خفيفة، لكنها غير مريحة للعيون إذا كانت الغرفة مظلمة وكان مصدر الضوء جهازًا واحدًا فقط".

https://arabic.sputniknews.com/20211122/طبيبة-روسية-الإفراط-في-تناول-الحبوب-يمكن-أن-يسبب-الصداع-1050770266.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع