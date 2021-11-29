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https://arabic.sputniknews.com/20211129/فاوتشي-أمريكا-في-حالة-تأهب-قصوى-استعدادا-لمتحور-أوميكرون-1053391595.html
فاوتشي: أمريكا في حالة تأهب قصوى استعدادا لمتحور "أوميكرون"
فاوتشي: أمريكا في حالة تأهب قصوى استعدادا لمتحور "أوميكرون"
قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة في "حالة تأهب قصوى" استعدادا لمتحور فيروس كورونا الجديد... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T14:55+0000
2021-11-29T14:55+0000
2021-11-29T14:55+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وأضاف فاوتشي في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" أنه لا توجد حالات مؤكدة بمتحور "أوميكرون" لكن من الواضح "أننا في حالة تأهب قصوى".وشجع مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الناس على الحصول على لقاحات فيروس كورونا أو الجرعات المعززة لها بسرعة، بدلا من انتظار شركات الأدوية لتقديم جرعات خاصة بالمتحور.وأضاف: "متغير مثل هذا، على الرغم من أن هناك الكثير لا نعرفه عنه، هناك شيء واحد نعرفه هو أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يقاومون بشكل أفضل بكثير من الأشخاص غير المحصنين، خاصة عند الحصول على المعززات".اعتبرت منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" متحورا "مثيرا للقلق"، وتقوم البلدان في جميع أنحاء العالم الآن بتقييد السفر من جنوب أفريقيا، التي اكتشف فيها السلالة الجديدة لأول مرة.قد يستغرق الأمر أسابيع لمعرفة ما إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في قدرات الفيروس المتحور، خاصة ما إذا كان قادرا على تجاوز اللقاحات والعلاجات، بحسب منظمة الصحة العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
فاوتشي: أمريكا في حالة تأهب قصوى استعدادا لمتحور "أوميكرون"
قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة في "حالة تأهب قصوى" استعدادا لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وأضاف فاوتشي في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" أنه لا توجد
حالات مؤكدة
بمتحور "أوميكرون" لكن من الواضح "أننا في حالة تأهب قصوى".
وشجع
مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية
الناس على الحصول على لقاحات فيروس كورونا أو الجرعات المعززة لها بسرعة، بدلا من انتظار شركات الأدوية لتقديم جرعات خاصة بالمتحور.
وأضاف: "متغير مثل هذا، على الرغم من أن هناك الكثير لا نعرفه عنه، هناك شيء واحد نعرفه هو أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يقاومون بشكل أفضل بكثير من الأشخاص غير المحصنين، خاصة عند الحصول على المعززات".
عندما تحصل على التطعيم وتعزز مستوياتك (من الأجسام المضادة)، ستحصل على درجة معينة من الحماية، على الأقل ضد الإصابة الشديدة. أقترح أن تتلقوا جرعات معززة الآن وبشدة.
أنتوني فاوتشي
مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية
اعتبرت منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" متحورا "
مثيرا للقلق
"، وتقوم البلدان في جميع أنحاء العالم الآن بتقييد السفر من جنوب أفريقيا، التي اكتشف فيها السلالة الجديدة لأول مرة.
قد يستغرق الأمر أسابيع لمعرفة ما إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في قدرات الفيروس المتحور، خاصة ما إذا كان قادرا على تجاوز اللقاحات والعلاجات، بحسب منظمة الصحة العالمية.