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https://arabic.sputniknews.com/20211129/فرقاطة-الأدميرال-غورشكوف-تطلق-صاروخ-تسيركون-بمدى-قياسي-جديد-في-البحر-الأبيض-1053383353.html
فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تطلق صاروخ "تسيركون" بمدى قياسي جديد في البحر الأبيض
فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تطلق صاروخ "تسيركون" بمدى قياسي جديد في البحر الأبيض
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" أطلقت صاروخا من طراز "تسيركون" بمدى قياسي تجاوز الـ400 كلم. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T10:39+0000
2021-11-29T10:39+0000
روسيا
رصد عسكري
البحرية الروسية
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وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا وجاء فيه: " أطلقت فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" التابعة للأسطول الشمالي، في البحر الأبيض صاروخا من طراز "تسيركون"، وذلك في إطار استمرار التدريبات على إطلاق الصواريخ الفائقة للسرعة الصوت والتي تجاوز فيها مداه القياسي ليقطع أكثر من 400 كيلومتر". أطلق "طاقم فرقاطة الأسطول الشمالي" أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف "، في إطار استكمال دورة اختبارات أسلحة الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، صاروخ زيركون آخر. تم إطلاق النار من البحر الأبيض على موقع هدف بحري يقع على مسافة 400 كيلومتر".وأكدت الوزارة في بيانها أن "إطلاق الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت يتوافق مع المعايير المحددة، حيث تمت إصابة الهدف بضربة مباشرة".يذكر أن صاروخ "تسيركون" الروسي يعتبر أول صاروخ "كروز" مجنح فرط صوتي في العالم يطلق من البحر، تفوق سرعته سرعة الصوت بمقدار 8-9 ماخ ما يعادل نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة.
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روسيا, رصد عسكري, البحرية الروسية

فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تطلق صاروخ "تسيركون" بمدى قياسي جديد في البحر الأبيض

10:39 GMT 29.11.2021
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فرقاطة الأدميرال غورشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Alexandr Galperin
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" أطلقت صاروخا من طراز "تسيركون" بمدى قياسي تجاوز الـ400 كلم.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا وجاء فيه: " أطلقت فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" التابعة للأسطول الشمالي، في البحر الأبيض صاروخا من طراز "تسيركون"، وذلك في إطار استمرار التدريبات على إطلاق الصواريخ الفائقة للسرعة الصوت والتي تجاوز فيها مداه القياسي ليقطع أكثر من 400 كيلومتر".
أطلق "طاقم فرقاطة الأسطول الشمالي" أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف "، في إطار استكمال دورة اختبارات أسلحة الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، صاروخ زيركون آخر. تم إطلاق النار من البحر الأبيض على موقع هدف بحري يقع على مسافة 400 كيلومتر".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "إطلاق الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت يتوافق مع المعايير المحددة، حيث تمت إصابة الهدف بضربة مباشرة".
يذكر أن صاروخ "تسيركون" الروسي يعتبر أول صاروخ "كروز" مجنح فرط صوتي في العالم يطلق من البحر، تفوق سرعته سرعة الصوت بمقدار 8-9 ماخ ما يعادل نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة.
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