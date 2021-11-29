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قطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية... فيديو وصور
قطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية... فيديو وصور
قطعت الطرقات في لبنان صباح اليوم الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T09:23+0000
2021-11-29T09:24+0000
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وتركز قطع الطرقات في مدينة بيروت حيث قام عشرات الشبان منذ الصباح الباكر بقطع الطرقات الرئيسية والفرعية بحاويات النفايات والإطارات المشتعلة أمام السيارات.وفي حديثهم لوكالة "سبوتنيك"، عبر عدد من المحتجين عن غضبهم من أداء رئيس الحكومة اللبنانية والنواب خلال الأزمة و"تنصلهم من مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني الذي يمر بأوضاع معيشية و اقتصادية صعبة جدا".ودعوا رئيس الحكومة والنواب لتقديم استقالاتهم كون "الأوضاع وصلت إلى القعر".وجالت، يوم أمس الأحد، عدد من السيارات تحمل مكبرات للصوت في مختلف المناطق اللبنانية وتدعو الى الانتفاض والإضراب اليوم بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية.وإضافة إلى بيروت، قطعت الطرقات في صيدا والمتن الشمالي وطرابلس، وسط دعوات في الشمال لمسيرات تتجه إلى منازل النواب والوزراء.
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العالم العربي, لبنان

قطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية... فيديو وصور

09:23 GMT 29.11.2021 (تم التحديث: 09:24 GMT 29.11.2021)
© Sputnik . Abdul Kader Albayقطع طرقات في مختلف مناطق لبنان
قطع طرقات في مختلف مناطق لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
قطعت الطرقات في لبنان صباح اليوم الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.
وتركز قطع الطرقات في مدينة بيروت حيث قام عشرات الشبان منذ الصباح الباكر بقطع الطرقات الرئيسية والفرعية بحاويات النفايات والإطارات المشتعلة أمام السيارات.
وفي حديثهم لوكالة "سبوتنيك"، عبر عدد من المحتجين عن غضبهم من أداء رئيس الحكومة اللبنانية والنواب خلال الأزمة و"تنصلهم من مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني الذي يمر بأوضاع معيشية و اقتصادية صعبة جدا".
© Sputnik . Abdul Kader Albayقطع طرقات في مختلف مناطق لبنان
قطع طرقات في مختلف مناطق لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
قطع طرقات في مختلف مناطق لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
ودعوا رئيس الحكومة والنواب لتقديم استقالاتهم كون "الأوضاع وصلت إلى القعر".
وجالت، يوم أمس الأحد، عدد من السيارات تحمل مكبرات للصوت في مختلف المناطق اللبنانية وتدعو الى الانتفاض والإضراب اليوم بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية.
© Sputnik . Abdul Kader Albayقطع طرقات في مختلف مناطق لبنان
قطع طرقات في مختلف مناطق لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
قطع طرقات في مختلف مناطق لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وإضافة إلى بيروت، قطعت الطرقات في صيدا والمتن الشمالي وطرابلس، وسط دعوات في الشمال لمسيرات تتجه إلى منازل النواب والوزراء.
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