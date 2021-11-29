تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211129/قطع-طرقات-في-مختلف-المناطق-اللبنانية-فيديو-وصور-1053381668.html
قطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية... فيديو وصور
قطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية... فيديو وصور
قطعت الطرقات في لبنان صباح اليوم الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T09:23+0000
2021-11-29T09:23+0000
2021-11-29T09:24+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053381537_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_51df4cb3d24189d65006dea2f0510f51.jpg
وتركز قطع الطرقات في مدينة بيروت حيث قام عشرات الشبان منذ الصباح الباكر بقطع الطرقات الرئيسية والفرعية بحاويات النفايات والإطارات المشتعلة أمام السيارات.وفي حديثهم لوكالة "سبوتنيك"، عبر عدد من المحتجين عن غضبهم من أداء رئيس الحكومة اللبنانية والنواب خلال الأزمة و"تنصلهم من مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني الذي يمر بأوضاع معيشية و اقتصادية صعبة جدا".ودعوا رئيس الحكومة والنواب لتقديم استقالاتهم كون "الأوضاع وصلت إلى القعر".وجالت، يوم أمس الأحد، عدد من السيارات تحمل مكبرات للصوت في مختلف المناطق اللبنانية وتدعو الى الانتفاض والإضراب اليوم بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية.وإضافة إلى بيروت، قطعت الطرقات في صيدا والمتن الشمالي وطرابلس، وسط دعوات في الشمال لمسيرات تتجه إلى منازل النواب والوزراء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053381537_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7d27f23e396bf55be4a853da351a69af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
قطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية... فيديو وصور 09:23 GMT 29.11.2021 (تم التحديث: 09:24 GMT 29.11.2021)
قطعت الطرقات في لبنان صباح اليوم الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.
وتركز
قطع الطرقات
في مدينة بيروت حيث قام عشرات الشبان منذ الصباح الباكر بقطع الطرقات الرئيسية والفرعية بحاويات النفايات والإطارات المشتعلة أمام السيارات.
وفي حديثهم لوكالة "سبوتنيك"، عبر عدد من المحتجين عن غضبهم من أداء رئيس الحكومة اللبنانية والنواب خلال الأزمة و"تنصلهم من مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني الذي يمر بأوضاع معيشية و اقتصادية صعبة جدا".
ودعوا رئيس الحكومة والنواب لتقديم استقالاتهم كون "الأوضاع وصلت إلى القعر".
وجالت، يوم أمس الأحد، عدد من السيارات تحمل مكبرات للصوت في مختلف المناطق اللبنانية وتدعو الى الانتفاض والإضراب اليوم بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية.
وإضافة إلى بيروت، قطعت الطرقات في صيدا والمتن الشمالي وطرابلس، وسط دعوات في الشمال لمسيرات تتجه إلى منازل النواب والوزراء.