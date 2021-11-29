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كريم عبد العزيز: لم نتربى على "نمبر وان"... وما زلت أعاني من أضرار "الفيل الأزرق"‏
كريم عبد العزيز: لم نتربى على "نمبر وان"... وما زلت أعاني من أضرار "الفيل الأزرق"‏
أكد الفنان المصري، كريم عبد العزيز، اليوم الاثنين، أنه لم يتربى في مدارس منح الفنانين ألقاب لأنفسهم.‏ 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T14:33+0000
2021-11-29T14:33+0000
منوعات
مهرجان القاهرة السينمائي
كريم عبد العزيز
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وقال خلال ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43 إنه لم يتربى في مدرسة "نمبر وان"، وهو لقب الفنان المصري، محمد رمضان، مؤكدا أن "كل ممثل له نصيب في وقت معين، وكل أبناء جيله يحققون نجاحات في أوقات متفاوتة".وردا على سؤال في الندوة بشأن أكثر دور فني أرهقه نفسيا، أجاب كريم عبد العزيز أنه الطبيب النفسي "يحيى" في فيلم الرعب والإثارة "الفيل الأزرق"، بجزئيه الأول والثاني.وأكد عبد العزيز أنه مازال يعاني من الآثار النفسية السيئة لشخصية "يحيى" حتى الآن.وأشار إلى أنه لو منح اختيار موضوع فيلم جديد يقوم ببطولته، فسيختار ظاهرة "التحرش" بسبب تفشيها في المجتمع خلال السنوات الأخيرة، بحسب رأيه.كما لفت إلى أنه كان "يحصل على الدفء" في بداياته الفنية من وقوفه أمام نجوم كبار، مثل عادل إمام في فيلم "المشبوه"، وأحمد زكي في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة".وشدد كريم عبد العزيز في ندوة تكريمه أن أفلامه السينمائي تنجح بفضل أدائه فيها، وليس بسبب ملامحه الوسيمة.وأعلن الممثل المصري عن أنه سيبدأ في تصوير الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، إلى جانب كلا من الفنانين أحمد السقا وأحمد عز، قريبا للحاق بعرضه في شهر رمضان 2022.وتلقى الفنان كريم عبد العزيز تكريما عن مشواره الفني في حفل افتتاح الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الجمعة الماضي، والذي سيختتم فعالياته يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/كريم-عبد-العزيز-يقبل-رأس-منى-زكي-في-افتتاح-مهرجان-القاهرة-السينمائي-عقب-تكريمه-صور-1053313975.html
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منوعات, مهرجان القاهرة السينمائي, كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز: لم نتربى على "نمبر وان"... وما زلت أعاني من أضرار "الفيل الأزرق"‏

14:33 GMT 29.11.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنان المصري، كريم عبد العزيز
الفنان المصري، كريم عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
الفنان المصري، كريم عبد العزيز
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبر
أكد الفنان المصري، كريم عبد العزيز، اليوم الاثنين، أنه لم يتربى في مدارس منح الفنانين ألقاب لأنفسهم.‏
وقال خلال ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43 إنه لم يتربى في مدرسة "نمبر وان"، وهو لقب الفنان المصري، محمد رمضان، مؤكدا أن "كل ممثل له نصيب في وقت معين، وكل أبناء جيله يحققون نجاحات في أوقات متفاوتة".
وردا على سؤال في الندوة بشأن أكثر دور فني أرهقه نفسيا، أجاب كريم عبد العزيز أنه الطبيب النفسي "يحيى" في فيلم الرعب والإثارة "الفيل الأزرق"، بجزئيه الأول والثاني.
وأكد عبد العزيز أنه مازال يعاني من الآثار النفسية السيئة لشخصية "يحيى" حتى الآن.
وأشار إلى أنه لو منح اختيار موضوع فيلم جديد يقوم ببطولته، فسيختار ظاهرة "التحرش" بسبب تفشيها في المجتمع خلال السنوات الأخيرة، بحسب رأيه.
كما لفت إلى أنه كان "يحصل على الدفء" في بداياته الفنية من وقوفه أمام نجوم كبار، مثل عادل إمام في فيلم "المشبوه"، وأحمد زكي في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة".
وشدد كريم عبد العزيز في ندوة تكريمه أن أفلامه السينمائي تنجح بفضل أدائه فيها، وليس بسبب ملامحه الوسيمة.
الفنانان المصريان كريم عبد العزيز ومنى زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
كريم عبد العزيز يقبل رأس منى زكي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عقب تكريمه... فيديو
26 نوفمبر, 21:00 GMT
وأعلن الممثل المصري عن أنه سيبدأ في تصوير الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، إلى جانب كلا من الفنانين أحمد السقا وأحمد عز، قريبا للحاق بعرضه في شهر رمضان 2022.
وتلقى الفنان كريم عبد العزيز تكريما عن مشواره الفني في حفل افتتاح الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الجمعة الماضي، والذي سيختتم فعالياته يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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