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مادورو: مراقبو الانتخابات من الاتحاد الأوروبي "جواسيس"
مادورو: مراقبو الانتخابات من الاتحاد الأوروبي "جواسيس"
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات هم "جواسيس"، متهما إباهم بتشويه الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T07:42+0000
2021-11-29T07:42+0000
العالم
فنزويلا
مادورو
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وقال مادورو خلال مقابلة على التلفزيون الحكومي: "تطلعوا لتشويه العملية الانتخابية ولم يتمكنوا من ذلك. وفد من الجواسيس لم يكونوا مراقبين تجولوا بحرية في جميع أنحاء البلاد، تجسسوا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد".وكانت الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي أول انتخابات في فنزويلا منذ 15 عاما يرسل فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبتها. وضم الفريق ألف مراقب وسيقدم تقريره الكامل خلال شهرين.وتنافس في هذه الانتخابات سياسيون معارضون للمرة الأولى منذ عام 2017. ولكنهم تعرضوا لهزيمة نكراء ولم يحصلوا إلا على ثلاثة مناصب فقط من بين 23 منصبا لحكام الأقاليم و117 منصبا لرؤساء البلديات.
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العالم, فنزويلا, مادورو

مادورو: مراقبو الانتخابات من الاتحاد الأوروبي "جواسيس"

07:42 GMT 29.11.2021
© REUTERS / STRINGER الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / STRINGER
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات هم "جواسيس"، متهما إباهم بتشويه الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي في البلاد.
وقال مادورو خلال مقابلة على التلفزيون الحكومي: "تطلعوا لتشويه العملية الانتخابية ولم يتمكنوا من ذلك. وفد من الجواسيس لم يكونوا مراقبين تجولوا بحرية في جميع أنحاء البلاد، تجسسوا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد".
وكانت الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي أول انتخابات في فنزويلا منذ 15 عاما يرسل فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبتها. وضم الفريق ألف مراقب وسيقدم تقريره الكامل خلال شهرين.
وتنافس في هذه الانتخابات سياسيون معارضون للمرة الأولى منذ عام 2017. ولكنهم تعرضوا لهزيمة نكراء ولم يحصلوا إلا على ثلاثة مناصب فقط من بين 23 منصبا لحكام الأقاليم و117 منصبا لرؤساء البلديات.
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