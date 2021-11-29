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https://arabic.sputniknews.com/20211129/ماكرون-يحصل-على-جرعة-معززة-من-لقاح-كورونا-ولقاح-الأنفلونزا-1053384423.html
ماكرون يحصل على جرعة معززة من لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا
ماكرون يحصل على جرعة معززة من لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن حصوله على جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T11:04+0000
2021-11-29T11:04+0000
2021-11-29T11:04+0000
فرنسا
إيمانويل ماكرون
فيروس كورونا
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ولم يكشف ماكرون في تغريدته عن اسم الشركة التي تلقى منها الجرعة المعززة.كما قال ماكرون على "تويتر" أيضا، اليوم، إنه حصل على اللقاح المضاد للأنفلونزا.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أصيب بـ(كوفيد-19) في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، وحصل على جرعة من اللقاح المضاد مرة أخرى في 31 مايو/ آذار الماضي، دون الكشف عن اللقاح الذي تم إعطاؤه له.وكتب ماكرون على "تويتر"، اليوم الاثنين: "جرعة معززة من اللقاح، ولقاح ضد الانفلونزا"، وأرفق مع كلامه علامتي "صح" باللون الأخضر.وفي تغريدة منفصلة له، حث ماكرون الفرنسيين على التطعيم.يشار إلى أن فرنسا بدأت في إعطاء جرعات معززة للقاح المضاد لـ(كوفيد-19) لجميع البالغين، يوم السبت الماضي.
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فرنسا, إيمانويل ماكرون, فيروس كورونا
ماكرون يحصل على جرعة معززة من لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن حصوله على جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.
ولم يكشف ماكرون في تغريدته عن اسم الشركة التي تلقى منها الجرعة المعززة.
كما قال ماكرون على "تويتر" أيضا، اليوم، إنه حصل على اللقاح المضاد للأنفلونزا.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أصيب بـ(كوفيد-19) في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، وحصل على جرعة من اللقاح المضاد مرة أخرى في 31 مايو/ آذار الماضي، دون الكشف عن اللقاح الذي تم إعطاؤه له.
وكتب ماكرون على "تويتر"، اليوم الاثنين: "جرعة معززة من اللقاح، ولقاح ضد الانفلونزا"، وأرفق مع كلامه علامتي "صح" باللون الأخضر.
وفي تغريدة منفصلة له، حث ماكرون الفرنسيين على التطعيم.
يشار إلى أن فرنسا بدأت في إعطاء جرعات معززة للقاح المضاد لـ(كوفيد-19) لجميع البالغين، يوم السبت الماضي.