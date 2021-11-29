مانشستر يونايتد يعين رالف رانجنيك مديرا فنيا مؤقتا للفريق

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على تويتر تغريدة جاء فيها: "أهلا بك في مانشستر يونايتد يا رالف رانجنيك".وأعلن مانشستر يونايتد، في وقت سابق، عن إقالة المدرب النرويجي أ ولي جونار سولسكاير من منصبه بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام واتفورد بنتيجة 4-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان سولشاير مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو/ تموز الماضي، لكنه أقيل من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمسٍ من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشاير المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته الماضية في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل، بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان سولشاير مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو/ تموز الماضي، لكنه أقيل من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمسٍ من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.
وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشاير المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته الماضية في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل، بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.