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مركز أبحاث "غامالي" يؤكد فعالية لقاحيه "سبوتنيك-V" و"لايت" ضد متحور "أوميكرون"
https://arabic.sputniknews.com/20211129/مركز-أبحاث-غامالي-يؤكد-فعالية-لقاحيه-سبوتنيك-v-ولايت-ضد-متحور-أوميكرون-1053392046.html
مركز أبحاث "غامالي" يؤكد فعالية لقاحيه "سبوتنيك-V" و"لايت" ضد متحور "أوميكرون"
مركز أبحاث "غامالي" يؤكد فعالية لقاحيه "سبوتنيك-V" و"لايت" ضد متحور "أوميكرون"
أكد مركز "غامالي" الروسي للأبحاث أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون". 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T15:13+0000
2021-11-29T15:21+0000
روسيا
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وأوضح مركز "غامالي: "أن العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما اعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.وقال بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك في وسبوتنيك لايت، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا انه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل ، فان النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".
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مركز أبحاث "غامالي" يؤكد فعالية لقاحيه "سبوتنيك-V" و"لايت" ضد متحور "أوميكرون"

15:13 GMT 29.11.2021 (تم التحديث: 15:21 GMT 29.11.2021)
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التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
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أكد مركز "غامالي" الروسي للأبحاث أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".
وأوضح مركز "غامالي: "أن العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما اعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.

وقال بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك في وسبوتنيك لايت، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا انه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل ، فان النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".
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