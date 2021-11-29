مركز أبحاث "غامالي" يؤكد فعالية لقاحيه "سبوتنيك-V" و"لايت" ضد متحور "أوميكرون"

وأوضح مركز "غامالي: "أن العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما اعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.وقال بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك في وسبوتنيك لايت، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا انه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل ، فان النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".
أكد مركز "غامالي" الروسي للأبحاث أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".
وأوضح مركز "غامالي: "أن العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما اعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.
وقال بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك في وسبوتنيك لايت، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا انه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل ، فان النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".