مستشار الأمن القومي العراقي يكشف معلومات جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن الطائرة المُسيرة المستخدمة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مصنعة محليا، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق لم تستعين بأي طرف خارجي حتى هذه اللحظة.مصطفى الكاظمي
بغداد - سبوتنيك. وقال الأعرجي، في تصريحات ملتفزة، اليوم الاثنين، إن "الطائرة والمقذوفات من تجميع وصناعات محلية"، وتابع "لا نريد أن نتهم أحدا.. اللجنة التحقيقية حتى هذه اللحظة لم تتهم أحد وإنما تبحث عن الحقيقة".
وأكد الأعرجي، أن "اللجنة تطلب تقديم الأدلة والمساعدات من أي شخص... وأن اللجنة لم تستعن بأي طرف أجنبي حتى الآن".
وأوضح مستشار الأمن القومي العراقي أن "مدير مكافحة المتفجرات حضر وابلغ اللجنة أنه تم تفجير المقذوف ولم يتم رفع البصمات ولذلك قررت اللجنة توقيفه مع أحد مدراء الأدلة الجنائية وتحويلهم للتحقيق لعدم قيامهما بواجباتهما في التحقيق".
كما أشار الأعرجي إلى أن "الطائرتين المسيرتين تبنتا الهجوم على منزل رئيس الوزراء وحصلنا على إحداثيات موقع إطلاقهما"، موضحا "إحداهما قذفت على الدار نفسه والأخرى على ساحة الدار".
وأكد الأعرجي، أن "اللجنة تطلب تقديم الأدلة والمساعدات من أي شخص... وأن اللجنة لم تستعن بأي طرف أجنبي حتى الآن".
وأوضح مستشار الأمن القومي العراقي أن "مدير مكافحة المتفجرات حضر وابلغ اللجنة أنه تم تفجير المقذوف ولم يتم رفع البصمات ولذلك قررت اللجنة توقيفه مع أحد مدراء الأدلة الجنائية وتحويلهم للتحقيق لعدم قيامهما بواجباتهما في التحقيق".
كما أشار الأعرجي إلى أن "الطائرتين المسيرتين تبنتا الهجوم على منزل رئيس الوزراء وحصلنا على إحداثيات موقع إطلاقهما"، موضحا "إحداهما قذفت على الدار نفسه والأخرى على ساحة الدار".
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في وقت سابق، فشل محاولة لاغتيال رئيس الحكومة بعد استهداف منزله في المنطقة الخضراء بواسطة طائرة مسيرة محملة بمتفجرات.