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https://arabic.sputniknews.com/20211129/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يكشف-معلومات-جديدة-بشأن-محاولة-اغتيال-الكاظمي-1053392860.html
مستشار الأمن القومي العراقي يكشف معلومات جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي
مستشار الأمن القومي العراقي يكشف معلومات جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي
أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن الطائرة المُسيرة المستخدمة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مصنعة محليا، مشيرا إلى أن لجنة... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T15:52+0000
2021-11-29T15:52+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال الأعرجي، في تصريحات ملتفزة، اليوم الاثنين، إن "الطائرة والمقذوفات من تجميع وصناعات محلية"، وتابع "لا نريد أن نتهم أحدا.. اللجنة التحقيقية حتى هذه اللحظة لم تتهم أحد وإنما تبحث عن الحقيقة".وأكد الأعرجي، أن "اللجنة تطلب تقديم الأدلة والمساعدات من أي شخص... وأن اللجنة لم تستعن بأي طرف أجنبي حتى الآن".وأوضح مستشار الأمن القومي العراقي أن "مدير مكافحة المتفجرات حضر وابلغ اللجنة أنه تم تفجير المقذوف ولم يتم رفع البصمات ولذلك قررت اللجنة توقيفه مع أحد مدراء الأدلة الجنائية وتحويلهم للتحقيق لعدم قيامهما بواجباتهما في التحقيق".كما أشار الأعرجي إلى أن "الطائرتين المسيرتين تبنتا الهجوم على منزل رئيس الوزراء وحصلنا على إحداثيات موقع إطلاقهما"، موضحا "إحداهما قذفت على الدار نفسه والأخرى على ساحة الدار".أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في وقت سابق، فشل محاولة لاغتيال رئيس الحكومة بعد استهداف منزله في المنطقة الخضراء بواسطة طائرة مسيرة محملة بمتفجرات.
https://arabic.sputniknews.com/20211108/القوات-المسلحة-العراقية-تكشف-جهة-انطلاق-الطائرة-المسيرة-التي-حاولت-اغتيال-الكاظمي-1050657422.html
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العالم العربي, العراق

مستشار الأمن القومي العراقي يكشف معلومات جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي

15:52 GMT 29.11.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن الطائرة المُسيرة المستخدمة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مصنعة محليا، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق لم تستعين بأي طرف خارجي حتى هذه اللحظة.مصطفى الكاظمي
بغداد - سبوتنيك. وقال الأعرجي، في تصريحات ملتفزة، اليوم الاثنين، إن "الطائرة والمقذوفات من تجميع وصناعات محلية"، وتابع "لا نريد أن نتهم أحدا.. اللجنة التحقيقية حتى هذه اللحظة لم تتهم أحد وإنما تبحث عن الحقيقة".

وأكد الأعرجي، أن "اللجنة تطلب تقديم الأدلة والمساعدات من أي شخص... وأن اللجنة لم تستعن بأي طرف أجنبي حتى الآن".

وأوضح مستشار الأمن القومي العراقي أن "مدير مكافحة المتفجرات حضر وابلغ اللجنة أنه تم تفجير المقذوف ولم يتم رفع البصمات ولذلك قررت اللجنة توقيفه مع أحد مدراء الأدلة الجنائية وتحويلهم للتحقيق لعدم قيامهما بواجباتهما في التحقيق".

كما أشار الأعرجي إلى أن "الطائرتين المسيرتين تبنتا الهجوم على منزل رئيس الوزراء وحصلنا على إحداثيات موقع إطلاقهما"، موضحا "إحداهما قذفت على الدار نفسه والأخرى على ساحة الدار".
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2021
القوات المسلحة العراقية تكشف جهة انطلاق الطائرة المسيرة التي حاولت اغتيال الكاظمي
8 نوفمبر, 19:13 GMT
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في وقت سابق، فشل محاولة لاغتيال رئيس الحكومة بعد استهداف منزله في المنطقة الخضراء بواسطة طائرة مسيرة محملة بمتفجرات.
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