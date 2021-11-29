مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك": ضبط مستودع سري للأسلحة في ريف حمص

وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك": "تم ضبط مستودع للأسلحة والذخائر في ريف حمص الشمالي من مخلفات المجموعات الإرهابية، وذلك من خلال التعاون مع الأهالي الشرفاء، والمتابعة الأمنية الدقيقة لنشاط تلك المجموعات والمواقع التي كانت تتخذها كمقرات ومخابئ سرية لإخفاء أسلحتها قبل ترحيل مسلحيها من المنطقة".ومنذ تحرير ريف حمص الشمالي وسط سوريا قبل ثلاث سنوات، تواصل السلطات الأمنية السورية ضبط مخلفات حربية ومخابئ سرية قامت المجموعات الإرهابية باستخدامها لإخفاء شحنات من الأسلحة والذخائر المتنوعة قبل ترحيلها من المنطقة وفق اتفاق مصالحة تم برعاية روسيا الاتحادية.
ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة السورية كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة في أحد المستودعات التي كانت تتخذها المجموعات الإرهابية لإخفاء الأسلحة والذخائر في ريف حمص الشمالي وسط سوريا، قبل ترحيل مسلحيها إلى شمال البلاد.
وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك": "تم ضبط مستودع للأسلحة والذخائر في ريف حمص الشمالي من مخلفات المجموعات الإرهابية، وذلك من خلال التعاون مع الأهالي الشرفاء، والمتابعة الأمنية الدقيقة لنشاط تلك المجموعات والمواقع التي كانت تتخذها كمقرات ومخابئ سرية لإخفاء أسلحتها قبل ترحيل مسلحيها من المنطقة".
وبين المصدر أن "المستودع يحتوي على 67 بندقية آلية حربية و20 صاروخا محمولا على الكتف ومدفع هاون عيار60 ملم و38 قذيفة هاون من ذات العيار وقاذف آر بي جي و4 رشاشات متنوعة و9 قناصات مختلفة و57 قذيفة آر بي جي و104 حشوات قاذف و32 ذخائر قناصات وبنادق آلية، بالإضافة إلى 70 صندوقا للذخيرة المتنوعة، مع أشرطة رشاش متنوعة ومسدسين حربيين و4 بنادق نوع بومبكشن.
ومنذ تحرير ريف حمص الشمالي وسط سوريا قبل ثلاث سنوات، تواصل السلطات الأمنية السورية ضبط مخلفات حربية ومخابئ سرية قامت المجموعات الإرهابية باستخدامها لإخفاء شحنات من الأسلحة والذخائر المتنوعة قبل ترحيلها من المنطقة وفق اتفاق مصالحة تم برعاية روسيا الاتحادية.