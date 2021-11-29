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https://arabic.sputniknews.com/20211129/مصدر-أمني-سوري-لـسبوتنيك-ضبط-مستودع-سري-للأسلحة-في-ريف-حمص-1053389525.html
مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك": ضبط مستودع سري للأسلحة في ريف حمص
مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك": ضبط مستودع سري للأسلحة في ريف حمص
ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة السورية كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة في أحد المستودعات التي كانت تتخذها المجموعات الإرهابية لإخفاء الأسلحة والذخائر في ريف... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T13:47+0000
2021-11-29T13:47+0000
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وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك": "تم ضبط مستودع للأسلحة والذخائر في ريف حمص الشمالي من مخلفات المجموعات الإرهابية، وذلك من خلال التعاون مع الأهالي الشرفاء، والمتابعة الأمنية الدقيقة لنشاط تلك المجموعات والمواقع التي كانت تتخذها كمقرات ومخابئ سرية لإخفاء أسلحتها قبل ترحيل مسلحيها من المنطقة".ومنذ تحرير ريف حمص الشمالي وسط سوريا قبل ثلاث سنوات، تواصل السلطات الأمنية السورية ضبط مخلفات حربية ومخابئ سرية قامت المجموعات الإرهابية باستخدامها لإخفاء شحنات من الأسلحة والذخائر المتنوعة قبل ترحيلها من المنطقة وفق اتفاق مصالحة تم برعاية روسيا الاتحادية.
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العالم العربي, رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, سلاح سوريا

مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك": ضبط مستودع سري للأسلحة في ريف حمص

13:47 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Osama Diobضبط مستودع سري للأسلحة بريف حمص وسط سوريا
ضبط مستودع سري للأسلحة بريف حمص وسط سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Osama Diob
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ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة السورية كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة في أحد المستودعات التي كانت تتخذها المجموعات الإرهابية لإخفاء الأسلحة والذخائر في ريف حمص الشمالي وسط سوريا، قبل ترحيل مسلحيها إلى شمال البلاد.
وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك": "تم ضبط مستودع للأسلحة والذخائر في ريف حمص الشمالي من مخلفات المجموعات الإرهابية، وذلك من خلال التعاون مع الأهالي الشرفاء، والمتابعة الأمنية الدقيقة لنشاط تلك المجموعات والمواقع التي كانت تتخذها كمقرات ومخابئ سرية لإخفاء أسلحتها قبل ترحيل مسلحيها من المنطقة".

وبين المصدر أن "المستودع يحتوي على 67 بندقية آلية حربية و20 صاروخا محمولا على الكتف ومدفع هاون عيار60 ملم و38 قذيفة هاون من ذات العيار وقاذف آر بي جي و4 رشاشات متنوعة و9 قناصات مختلفة و57 قذيفة آر بي جي و104 حشوات قاذف و32 ذخائر قناصات وبنادق آلية، بالإضافة إلى 70 صندوقا للذخيرة المتنوعة، مع أشرطة رشاش متنوعة ومسدسين حربيين و4 بنادق نوع بومبكشن.

© Sputnik . Osama Diobضبط مستودع سري للأسلحة بريف حمص وسط سوريا
ضبط مستودع سري للأسلحة بريف حمص وسط سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Osama Diob
ضبط مستودع سري للأسلحة بريف حمص وسط سوريا
1/1
© Sputnik . Osama Diob
ضبط مستودع سري للأسلحة بريف حمص وسط سوريا
ومنذ تحرير ريف حمص الشمالي وسط سوريا قبل ثلاث سنوات، تواصل السلطات الأمنية السورية ضبط مخلفات حربية ومخابئ سرية قامت المجموعات الإرهابية باستخدامها لإخفاء شحنات من الأسلحة والذخائر المتنوعة قبل ترحيلها من المنطقة وفق اتفاق مصالحة تم برعاية روسيا الاتحادية.
© Sputnik . Osama Diobضبط مستودع سري للأسلحة بريف حمص وسط سوريا
ضبط مستودع سري للأسلحة بريف حمص وسط سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Osama Diob
ضبط مستودع سري للأسلحة بريف حمص وسط سوريا
1/1
© Sputnik . Osama Diob
ضبط مستودع سري للأسلحة بريف حمص وسط سوريا
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