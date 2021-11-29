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مصر تعلن موعد تسجيل الأطفال من سن 12 إلى 15 لتلقي لقاح كورونا
مصر تعلن موعد تسجيل الأطفال من سن 12 إلى 15 لتلقي لقاح كورونا
كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، عن موعد فتح باب التسجيل لبدء تلقي طلبات حصول ‏الأطفال، من سن 12 إلى 15 عاما، على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T10:05+0000
2021-11-29T10:05+0000
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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني بدءا من صباح غد الثلاثاء للأطفال، وأنه عقب التسجيل يتلقى الشخص رسالة فورية تتضمن أقرب مركز تلقي لقاح لمحل سكنه.وتابع عبد الغفار موضحا أن الجرعات التي تم السماح لها من هيئة الدواء المصرية للاستخدام لهذه المرحلة العمرية هو لقاح "فايزر".كما بين المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، أن تطعيم الأطفال سيكون بنفس نظام التلقيح باختلاف كمية الجرعة مع وزن جسم الطفل.وكانت الحكومة المصرية وافقت، أمس الأحد، على تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية إلى "أن لقاح فايزر حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، ويتصمن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما".
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

مصر تعلن موعد تسجيل الأطفال من سن 12 إلى 15 لتلقي لقاح كورونا

10:05 GMT 29.11.2021
© AP Photo / Mohamed Elraaiتلاميذ وطلاب مدرسة في مصر
تلاميذ وطلاب مدرسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
تلاميذ وطلاب مدرسة في مصر
© AP Photo / Mohamed Elraai
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كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، عن موعد فتح باب التسجيل لبدء تلقي طلبات حصول ‏الأطفال، من سن 12 إلى 15 عاما، على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.‏
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني بدءا من صباح غد الثلاثاء للأطفال، وأنه عقب التسجيل يتلقى الشخص رسالة فورية تتضمن أقرب مركز تلقي لقاح لمحل سكنه.
وتابع عبد الغفار موضحا أن الجرعات التي تم السماح لها من هيئة الدواء المصرية للاستخدام لهذه المرحلة العمرية هو لقاح "فايزر".
كما بين المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، أن تطعيم الأطفال سيكون بنفس نظام التلقيح باختلاف كمية الجرعة مع وزن جسم الطفل.
وكانت الحكومة المصرية وافقت، أمس الأحد، على تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية إلى "أن لقاح فايزر حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، ويتصمن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما".
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