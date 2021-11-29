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https://arabic.sputniknews.com/20211129/موسكو-تعلق-على-مبادرة-أردوغان-بشأن-التوسط-بين-روسيا-وأوكرانيا-1053385604.html
موسكو تعلق على مبادرة أردوغان بشأن التوسط بين روسيا وأوكرانيا
موسكو تعلق على مبادرة أردوغان بشأن التوسط بين روسيا وأوكرانيا
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على المبادرة التي تقدم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن استعداد بلاده لتكون وسيطا بين... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T11:51+0000
2021-11-29T11:51+0000
روسيا
أوكرانيا
دونباس
تركيا
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ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات بيسكوف الذي قال بهذا الصدد: "في الحقيقة روسيا ليست طرفًا في الصراع في دونباس، وطرف النزاع معلوم وهي كييف من جهة وبعض المناطق الأخرى من جهة أخرى ولا مكان لموسكو ".وكان الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق استعداد بلاده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، داعيا للسلام في المنطقة.وقال أردوغان بهذا الصدد: "نحن مع السلام في المنطقة ... لقد ناقشنا هذه القضايا عدة مرات مع روسيا الصديقة وخاصة مع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ونحن مستعدون للتوسط والتفاوض مع كل من أوكرانيا وبوتين. نود المشاركة في حل هذه المشكلة".يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.والجدير بالذكر أن بروتوكول مينسك أو اتفاق مينسك هو اتفاق لوقف الحرب في دونباس، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سبتمبر/أيلول 2014. بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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روسيا, أوكرانيا, دونباس, تركيا

موسكو تعلق على مبادرة أردوغان بشأن التوسط بين روسيا وأوكرانيا

11:51 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Alexei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Alexei Kudenko
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على المبادرة التي تقدم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن استعداد بلاده لتكون وسيطا بين روسيا وأوكرانيا.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات بيسكوف الذي قال بهذا الصدد: "في الحقيقة روسيا ليست طرفًا في الصراع في دونباس، وطرف النزاع معلوم وهي كييف من جهة وبعض المناطق الأخرى من جهة أخرى ولا مكان لموسكو ".
وكان الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق استعداد بلاده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، داعيا للسلام في المنطقة.

وقال أردوغان بهذا الصدد: "نحن مع السلام في المنطقة ... لقد ناقشنا هذه القضايا عدة مرات مع روسيا الصديقة وخاصة مع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ونحن مستعدون للتوسط والتفاوض مع كل من أوكرانيا وبوتين. نود المشاركة في حل هذه المشكلة".
يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
والجدير بالذكر أن بروتوكول مينسك أو اتفاق مينسك هو اتفاق لوقف الحرب في دونباس، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سبتمبر/أيلول 2014. بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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