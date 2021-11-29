https://arabic.sputniknews.com/20211129/نائبة-جمهورية-أمريكية-تهاجم-إلهان-عمر-نرفض-الاعتذار-للمتعاطفين-مع-الإرهاب-الإسلامي-1053381791.html

نائبة جمهورية أمريكية تهاجم إلهان عمر: نرفض الاعتذار للمتعاطفين مع الإرهاب الإسلامي

نائبة جمهورية أمريكية تهاجم إلهان عمر: نرفض الاعتذار للمتعاطفين مع الإرهاب الإسلامي

رفضت النائبة الجمهورية من ولاية جورجيا الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، الاعتذار لنائبة ‏الكونغرس المسلمة، إلهان عمر، وذلك بعدما اعتذرت ‏‎ ‎النائبة الجمهورية عن... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T09:24+0000

2021-11-29T09:24+0000

2021-11-29T09:24+0000

أمريكا

إلهان عمر

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وقالت غرين في تغريدة لها، يوم السبت، عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "يجب على الناس عدم الاعتذار أبدا للمتعاطفين مع الإرهاب الإسلامي أو الشيوعيين أو أولئك الذين يمولون القتل بأموال ضرائبنا".وتابعت غرين: "إن إلهان عمر وفرقة الجهاد كلهم ثلاثة ولا يستحقون الاعتذار".وكانت النائبة، لورين بيوبرت، هاجمت إلهان عمر في مقطع فيديو تم تداوله يوم الخميس الماضي، والذي قالت فيه إنها "كانت تستقل مصعدا مع أحد موظفيها عندما هرع ضابط شرطة في الكابيتول إلى المصعد و"حنق على وجهه بالكامل"، محاولا فتح الباب كلما كان يغلق".كما زعمت بيوبرت في الفيديو أنها عندما رأت إلهام عمر على يسارها، قالت: "حسنا، ليس لديها حقيبة ظهر، لا خطر منها"، في إشارة إلى أن عمر قد تحمل متفجرات.كما وصفت لورين بويبرت إلهان عمر في الفيديو المتداول لها بأنها: "جزء مما يسمى بـ "فرقة الجهاد" مرتين في الفيديو".بعد ذلك، رد إلهان عمر في تغريدة لها على "تويتر" إن قصة لوريت بيوبرت مختلقة ووصفتها بـ"المهرجة".وشددت أن "التعصب ضد المسلمين ليس مضحكا ولا ينبغي تطبيعه، لا يمكن أن يكون الكونغرس مكانًا لا تندد فيه خطابات الكراهية البغيضة والخطيرة ضد المسلمين".بعدها اعتذرت لوريت بيوبرت لإلهان عمر عن تصريحاتها المعادية للإسلام، وقالت في تغريدة لها عبر "تويتر": "إنني أعتذر لأي شخص في المجتمع المسلم أسأت إليه بتعليقي على النائبة عمر، لقد تواصلت مع مكتبها للتحدث معها مباشرة، هناك الكثير من الاختلافات السياسية التي يجب التركيز عليها دون هذا الإلهاء غير الضروري".يشار إلى أن إلهان عمر هي عضوة الكونغرس الوحيدة التي ولدت خارج أمريكا في مقديشو بالصومال، وانتقلت إلى أمريكا في عام 1992، وأصبحت مواطنة أمريكية في عام 2000.

https://arabic.sputniknews.com/20210610/بعد-تغريدة-أثارت-ضجة-إلهان-عمر-تحسم-جدل-مساواتها-حماس-وطالبان-بأمريكا-وإسرائيل-1049215993.html

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أمريكا, إلهان عمر