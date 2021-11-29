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https://arabic.sputniknews.com/20211129/وزير-الزراعة-الأردني-نسعى-لأن-نصبح-مركزا-أكاديميا-لدراسات-الأمن-الغذائي-في-الإقليم-1053392952.html
وزير الزراعة الأردني: نسعى لأن نصبح مركزا أكاديميا لدراسات الأمن الغذائي في الإقليم
وزير الزراعة الأردني: نسعى لأن نصبح مركزا أكاديميا لدراسات الأمن الغذائي في الإقليم
أكد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، أن "المملكة الأردنية الهاشمية تسعى لكي تكون مركزا أكاديميا للأمن الغذائي في الإقلي"، لافتا إلى أن "بلاده... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T15:56+0000
2021-11-29T15:56+0000
الأردن
زراعة
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وقال الحنيفات في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك": "بدون أدنى شك، كانت هنالك ترتيبات ليكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، ولكن قد يكون مركزا أكاديميا أكثر من أن يكون بنية تحتية"، موضحا بأن يكون الأردن موطنا لدراسات الأمن الغذائي.وأشار إلى أن "موضوع البنية التحتية للأمن الغذائي" مرتبط بحركة النقل، والحدود، وقال: "بما معناه يجب أن يكون هنالك حرية حركة تنقل عبر الحدود كافة".واعتبر الوزير أن "الاتفاقيات التي ينوي الأردن توقيعها مع شركات دولية للأعلاف والبقوليات قد ستساهم في رفد الأمن الغذائي في الإقليم".وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد في خطاب العرش في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، في 10 ديسمبر/ كانون الأول في العام 2020، أن العالم يواجه حالة من التراجع الاقتصادي، بسبب أزمة كورونا؛ مبيناً أن بلاده جزء منه.وشدد العاهل الأردني على أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة للبلد، في الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعة.وتعليقا على ذلك، قال وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات لـ"سبوتنيك": وبيّن الوزير الأردني، أنه "في وزارة الزراعة والحكومة الأردنية يعملون على استراتيجية بالتعاون مع كافة الشركاء المحليين الإقليميين والدوليين؛ وهي مختصة بالأمن الغذائي، وخطة تنفيذية للأمن الغذائي".وأكد أن "القضية الاستراتيجية للأمن الغذائي ليست مرتبطة بالزراعة فقط فيما يخص الأردن، حيث أنه لا توجد لديه موارد مائية، كي يتمكن من زراعة كل احتياجاته، ولذلك فإن القضية تتمحور حول وجود شراكة مع كافة الجهات الدولية من أجل تأمين الغذاء للسكان".وأشار إلى "إجراءات حكومية تم اتخاذها لتسهيل انسياب السلع والبضائع إلى السوق المحلية، من خلال مصفوفة تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية ومختلف الجهات الرسمية".ويعود السبب في اللجوء إلى ذلك الحل، بحسب الحنيفات، إلى "معاناة الأردن من مشكلة اللاجئين على أراضيه".وأوضح وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، قائلا: "تقريبا كل 10 سنوات لدينا أزمة لجوء في المنطقة، أو أزمة سياسية في المنطقة، تنعكس سلبا للأسف، عبر لجوء الناس الذين يتعرضون لتهجير قسري من بلادهم، وهذا له دور بالضغط على مواردنا الطبيعية المحدودة، وعلى بنيتنا التحتية أيضا".جدير بالذكر أن الأردن يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين، وغيرهم.
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الأردن, زراعة

وزير الزراعة الأردني: نسعى لأن نصبح مركزا أكاديميا لدراسات الأمن الغذائي في الإقليم

15:56 GMT 29.11.2021
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWIرجل أردني يحصد الفاصوليا الخضراء في مزرعة في غور الحديثة، على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب العاصمة الأردنية عمان، 20 نيسان/ أبريل 2021
رجل أردني يحصد الفاصوليا الخضراء في مزرعة في غور الحديثة، على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب العاصمة الأردنية عمان، 20 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
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أكد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، أن "المملكة الأردنية الهاشمية تسعى لكي تكون مركزا أكاديميا للأمن الغذائي في الإقلي"، لافتا إلى أن "بلاده تنوي توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للأعلاف والبقوليات".
وقال الحنيفات في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك": "بدون أدنى شك، كانت هنالك ترتيبات ليكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، ولكن قد يكون مركزا أكاديميا أكثر من أن يكون بنية تحتية"، موضحا بأن يكون الأردن موطنا لدراسات الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن "موضوع البنية التحتية للأمن الغذائي" مرتبط بحركة النقل، والحدود، وقال: "بما معناه يجب أن يكون هنالك حرية حركة تنقل عبر الحدود كافة".
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واعتبر الوزير أن "الاتفاقيات التي ينوي الأردن توقيعها مع شركات دولية للأعلاف والبقوليات قد ستساهم في رفد الأمن الغذائي في الإقليم".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد في خطاب العرش في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، في 10 ديسمبر/ كانون الأول في العام 2020، أن العالم يواجه حالة من التراجع الاقتصادي، بسبب أزمة كورونا؛ مبيناً أن بلاده جزء منه.
وشدد العاهل الأردني على أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة للبلد، في الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعة.
وتعليقا على ذلك، قال وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات لـ"سبوتنيك":
"حقيقة أننا اعتدنا من جلالة الملك أن يستبق الأحداث برؤى متقدمة، ولاحظنا أن العالم لم يكن متنبها لموضوع الأمن الغذائي. وكان الملك عبد الله الثاني أول من أطلق التصريحات، للتنبيه إلى هذه القضية المهمة جدا، والتي لها انعكاس على الأمن الإنساني".
وبيّن الوزير الأردني، أنه "في وزارة الزراعة والحكومة الأردنية يعملون على استراتيجية بالتعاون مع كافة الشركاء المحليين الإقليميين والدوليين؛ وهي مختصة بالأمن الغذائي، وخطة تنفيذية للأمن الغذائي".
وأكد أن "القضية الاستراتيجية للأمن الغذائي ليست مرتبطة بالزراعة فقط فيما يخص الأردن، حيث أنه لا توجد لديه موارد مائية، كي يتمكن من زراعة كل احتياجاته، ولذلك فإن القضية تتمحور حول وجود شراكة مع كافة الجهات الدولية من أجل تأمين الغذاء للسكان".
وأشار إلى "إجراءات حكومية تم اتخاذها لتسهيل انسياب السلع والبضائع إلى السوق المحلية، من خلال مصفوفة تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية ومختلف الجهات الرسمية".
ويعود السبب في اللجوء إلى ذلك الحل، بحسب الحنيفات، إلى "معاناة الأردن من مشكلة اللاجئين على أراضيه".
وأوضح وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، قائلا: "تقريبا كل 10 سنوات لدينا أزمة لجوء في المنطقة، أو أزمة سياسية في المنطقة، تنعكس سلبا للأسف، عبر لجوء الناس الذين يتعرضون لتهجير قسري من بلادهم، وهذا له دور بالضغط على مواردنا الطبيعية المحدودة، وعلى بنيتنا التحتية أيضا".
جدير بالذكر أن الأردن يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين، وغيرهم.
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