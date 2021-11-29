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https://arabic.sputniknews.com/20211129/وزير-الطاقة-السعودي-لا-أشعر-بالقلق-من-متحور-أوميكرون-1053386389.html
وزير الطاقة السعودي: لا أشعر بالقلق من متحور "أوميكرون"
وزير الطاقة السعودي: لا أشعر بالقلق من متحور "أوميكرون"
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، إنه لا يشعر بالقلق بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T12:16+0000
2021-11-29T12:16+0000
2021-11-29T12:16+0000
العالم العربي
اقتصاد
النفط
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جاء تصريح الوزير المقتضب، في أعقاب التراجع الحاد لأسعار النفط الخام الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن المتحور الجديد سيؤثر على الطلب.وأفادت شبكة "الشرق" بأن الوزير رفض التعليق على خطط "أوبك +" قبل اجتماع المجموعة بشأن سياسة الإنتاج في وقت لاحق من هذا الأسبوع.تراجعت أسعار النفط بشكل حاد للغاية، حيث خسر خام "برنت" القياسي العالمي 13% من قيمته خلال تعاملات يوم الجمعة، في أعقاب الإعلان عن متحور "أوميكرون".اكتشاف المتحور أثار مخاوف المستثمرين من اندلاع موجة إغلاقات ووقف لحركة الطيران حول العالم، الأمر الذي من شأنه تقليص الطلب على النفط، خاصة بعدما حذر خبراء من أن "أوميكرون" قد يكون أكثر عدوى.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/انخفاض-حاد-لأسعار-النفط-وسط-مخاوف-واسعة-النطاق-من-متغير-كورونا-الجديد-1053309982.html
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العالم العربي, اقتصاد, النفط
وزير الطاقة السعودي: لا أشعر بالقلق من متحور "أوميكرون"
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، إنه لا يشعر بالقلق بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
جاء تصريح الوزير المقتضب، في أعقاب التراجع الحاد لأسعار النفط الخام الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن المتحور الجديد سيؤثر على الطلب.
وأفادت شبكة "الشرق" بأن الوزير رفض التعليق على خطط "أوبك +" قبل
اجتماع المجموعة
بشأن سياسة الإنتاج في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تراجعت
أسعار النفط
بشكل حاد للغاية، حيث خسر خام "برنت" القياسي العالمي 13% من قيمته خلال تعاملات يوم الجمعة، في أعقاب الإعلان عن متحور "أوميكرون".
اكتشاف المتحور أثار مخاوف المستثمرين من اندلاع موجة إغلاقات ووقف لحركة الطيران حول العالم، الأمر الذي من شأنه تقليص الطلب على النفط، خاصة بعدما حذر خبراء من أن "أوميكرون" قد يكون أكثر عدوى.