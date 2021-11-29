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https://arabic.sputniknews.com/20211129/وزير-خارجية-دولة-أوروبية-يبين-سبب-تفضيله-استخدام-سبوتنيك-v-1053384697.html
وزير خارجية دولة أوروبية يبين سبب تفضيله استخدام "سبوتنيك V"
وزير خارجية دولة أوروبية يبين سبب تفضيله استخدام "سبوتنيك V"
أوضح وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، لماذا لجأ إلى استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم نفسه ضد فيروس كورونا. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T11:09+0000
2021-11-29T11:09+0000
المجر
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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وتم تطعيم الوزير باللقاح الروسي في مارس/ آذار 2021. وكشف بيتر سيارتو لقناة "أر تي" أن: "تجاربه الحياتية هي التي حثته على اختيار اللقاح الروسي، مشيرا إلى أنه يتلقى اللقاحات الروسية ضد مختلف الأمراض منذ نعومة أظافره، ولأن اللقاحات الروسية لم تترك إلا الأثر الإيجابي فإنه أقدم على تطعيم نفسه ضد كورونا أيضا باللقاح الروسي".وقرر وزير الخارجية الهنغاري تطعيم نفسه ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" متحديا موقف سلطات الاتحاد الأوروبي الرسمي الرافض للقاح الروسي.ولفت الوزير الهنغاري في حديثه للصحفيين إلى أن السياسيين الأوروبيين يشيدون بفعالية اللقاح الروسي في "الأحاديث الخاصة".وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي في وقت سابق إن: "المجر قارنت خمسة لقاحات وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يحمي مرضى "كوفيد-19" من الموت بشكل أفضل من غيره".وقال الصندوق: "العقار الروسي سبوتنيك-V لديه أفضل مؤشر لدرجة الحماية ضد الحالات المميتة - عند مستوى 98%، كما أن سبوتنيك-V لديه كفاءة 85.7% ضد الإصابة بفيروس كورونا وهو الرائد إلى جانب عقار موديرنا".
https://arabic.sputniknews.com/20211125/روسيا-تطرح-85-مليون-جرعة-من-لقاحات-سبوتنيك-v-وسبوتنيك-لايت-للاستخدام-المدني-1053261443.html
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المجر, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

وزير خارجية دولة أوروبية يبين سبب تفضيله استخدام "سبوتنيك V"

11:09 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في تولا، لقاح "سبوتنيك V" روسيا 19 يونيو 2021
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أوضح وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، لماذا لجأ إلى استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم نفسه ضد فيروس كورونا.
وتم تطعيم الوزير باللقاح الروسي في مارس/ آذار 2021. وكشف بيتر سيارتو لقناة "أر تي" أن: "تجاربه الحياتية هي التي حثته على اختيار اللقاح الروسي، مشيرا إلى أنه يتلقى اللقاحات الروسية ضد مختلف الأمراض منذ نعومة أظافره، ولأن اللقاحات الروسية لم تترك إلا الأثر الإيجابي فإنه أقدم على تطعيم نفسه ضد كورونا أيضا باللقاح الروسي".
وقرر وزير الخارجية الهنغاري تطعيم نفسه ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" متحديا موقف سلطات الاتحاد الأوروبي الرسمي الرافض للقاح الروسي.
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
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25 نوفمبر, 04:22 GMT
ولفت الوزير الهنغاري في حديثه للصحفيين إلى أن السياسيين الأوروبيين يشيدون بفعالية اللقاح الروسي في "الأحاديث الخاصة".
وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي في وقت سابق إن: "المجر قارنت خمسة لقاحات وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يحمي مرضى "كوفيد-19" من الموت بشكل أفضل من غيره".
وقال الصندوق: "العقار الروسي سبوتنيك-V لديه أفضل مؤشر لدرجة الحماية ضد الحالات المميتة - عند مستوى 98%، كما أن سبوتنيك-V لديه كفاءة 85.7% ضد الإصابة بفيروس كورونا وهو الرائد إلى جانب عقار موديرنا".
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