وزير خارجية دولة أوروبية يبين سبب تفضيله استخدام "سبوتنيك V"

وتم تطعيم الوزير باللقاح الروسي في مارس/ آذار 2021. وكشف بيتر سيارتو لقناة "أر تي" أن: "تجاربه الحياتية هي التي حثته على اختيار اللقاح الروسي، مشيرا إلى أنه يتلقى اللقاحات الروسية ضد مختلف الأمراض منذ نعومة أظافره، ولأن اللقاحات الروسية لم تترك إلا الأثر الإيجابي فإنه أقدم على تطعيم نفسه ضد كورونا أيضا باللقاح الروسي".وقرر وزير الخارجية الهنغاري تطعيم نفسه ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" متحديا موقف سلطات الاتحاد الأوروبي الرسمي الرافض للقاح الروسي.ولفت الوزير الهنغاري في حديثه للصحفيين إلى أن السياسيين الأوروبيين يشيدون بفعالية اللقاح الروسي في "الأحاديث الخاصة".وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي في وقت سابق إن: "المجر قارنت خمسة لقاحات وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يحمي مرضى "كوفيد-19" من الموت بشكل أفضل من غيره".وقال الصندوق: "العقار الروسي سبوتنيك-V لديه أفضل مؤشر لدرجة الحماية ضد الحالات المميتة - عند مستوى 98%، كما أن سبوتنيك-V لديه كفاءة 85.7% ضد الإصابة بفيروس كورونا وهو الرائد إلى جانب عقار موديرنا".
أوضح وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، لماذا لجأ إلى استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم نفسه ضد فيروس كورونا.
وتم تطعيم الوزير باللقاح الروسي في مارس/ آذار 2021. وكشف بيتر سيارتو لقناة "أر تي" أن: "تجاربه الحياتية هي التي حثته على اختيار اللقاح الروسي، مشيرا إلى أنه يتلقى اللقاحات الروسية ضد مختلف الأمراض منذ نعومة أظافره، ولأن اللقاحات الروسية لم تترك إلا الأثر الإيجابي فإنه أقدم على تطعيم نفسه ضد كورونا أيضا باللقاح الروسي".
وقرر وزير الخارجية الهنغاري تطعيم نفسه ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" متحديا موقف سلطات الاتحاد الأوروبي الرسمي الرافض للقاح الروسي.