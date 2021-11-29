https://arabic.sputniknews.com/20211129/وزير-دفاع-أمريكا-السابق-إسبر-يقاضي-البنتاغون-بعد-حجب-أجزاء-من-مذكراته-عن-فترة-ترامب-1053378024.html

وزير دفاع أمريكا السابق إسبر يقاضي البنتاغون بعد حجب أجزاء من مذكراته عن فترة ترامب

وزير دفاع أمريكا السابق إسبر يقاضي البنتاغون بعد حجب أجزاء من مذكراته عن فترة ترامب

رفع وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع متهما مسؤولي البنتاغون بحجب أجزاء من مذكراته. 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T04:31+0000

2021-11-29T04:31+0000

2021-11-29T04:39+0000

البنتاغون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104274/51/1042745183_0:51:3073:1779_1920x0_80_0_0_087dba16befb9a25cf1ab1a0c2e75c72.jpg

قالت دعوى إسبر المرفوعة في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد، "تم حجب نص هام من النشر بشكل غير صحيح، من مخطوطة الوزير إسبر تحت ستار التصنيف".ووفقا للدعوى، فإن النص المحجوب "حاسم" لرواية بعض القصص المهمة عن فترة ولايته في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وقال إسبر في بيان أمس الأحد، رد البنتاغونوقال جون إف كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، إن الوزارة كانت على علم بمخاوف وزير الدفاع السابق.وأضاف كيربي: "كما هو الحال مع جميع هذه المراجعات، تأخذ الوزارة على محمل الجد التزامها بموازنة الأمن القومي مع رغبة المؤلف السردية.. بالنظر إلى أن هذا الأمر قيد التقاضي الآن، سنمتنع عن التعليق أكثر".ما هو اسم كتاب إسبر؟كتاب إسبر بعنوان "قسم مقدس"، من المقرر نشره في مايو/أيار 2022.قدم إسبر المخطوطة إلى البنتاغون لمراجعتها في مايو/أيار 2021، وتلقى قائمة التنقيحات المطلوبة في وقت سابق من هذا الخريف.كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أقال إسبر من منصب وزير الدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.وفي فترة تولي إسر دبت خلافات بينه وترامب بشأن قضايا مختلفة مثل معارضة فكرة الرئيس الأمريكي باستخدام قوات الخدمة الفعلية لقمع الاضطرابات وأعمال الشغب في أعقاب وفاة جورج فلويد على يد الشرطة.

https://arabic.sputniknews.com/20201109/ترامب-يقيل-وزير-الدفاع-مارك-إسبر-1047129061.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

البنتاغون