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https://arabic.sputniknews.com/20211129/وزير-دفاع-أمريكا-السابق-إسبر-يقاضي-البنتاغون-بعد-حجب-أجزاء-من-مذكراته-عن-فترة-ترامب-1053378024.html
وزير دفاع أمريكا السابق إسبر يقاضي البنتاغون بعد حجب أجزاء من مذكراته عن فترة ترامب
وزير دفاع أمريكا السابق إسبر يقاضي البنتاغون بعد حجب أجزاء من مذكراته عن فترة ترامب
رفع وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع متهما مسؤولي البنتاغون بحجب أجزاء من مذكراته. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T04:31+0000
2021-11-29T04:39+0000
البنتاغون
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قالت دعوى إسبر المرفوعة في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد، "تم حجب نص هام من النشر بشكل غير صحيح، من مخطوطة الوزير إسبر تحت ستار التصنيف".ووفقا للدعوى، فإن النص المحجوب "حاسم" لرواية بعض القصص المهمة عن فترة ولايته في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وقال إسبر في بيان أمس الأحد، رد البنتاغونوقال جون إف كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، إن الوزارة كانت على علم بمخاوف وزير الدفاع السابق.وأضاف كيربي: "كما هو الحال مع جميع هذه المراجعات، تأخذ الوزارة على محمل الجد التزامها بموازنة الأمن القومي مع رغبة المؤلف السردية.. بالنظر إلى أن هذا الأمر قيد التقاضي الآن، سنمتنع عن التعليق أكثر".ما هو اسم كتاب إسبر؟كتاب إسبر بعنوان "قسم مقدس"، من المقرر نشره في مايو/أيار 2022.قدم إسبر المخطوطة إلى البنتاغون لمراجعتها في مايو/أيار 2021، وتلقى قائمة التنقيحات المطلوبة في وقت سابق من هذا الخريف.كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أقال إسبر من منصب وزير الدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.وفي فترة تولي إسر دبت خلافات بينه وترامب بشأن قضايا مختلفة مثل معارضة فكرة الرئيس الأمريكي باستخدام قوات الخدمة الفعلية لقمع الاضطرابات وأعمال الشغب في أعقاب وفاة جورج فلويد على يد الشرطة.
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البنتاغون

وزير دفاع أمريكا السابق إسبر يقاضي البنتاغون بعد حجب أجزاء من مذكراته عن فترة ترامب

04:31 GMT 29.11.2021 (تم التحديث: 04:39 GMT 29.11.2021)
© REUTERS / LEAH MILLISوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مؤتمر صحفي في البنتاغون
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مؤتمر صحفي في البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / LEAH MILLIS
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رفع وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع متهما مسؤولي البنتاغون بحجب أجزاء من مذكراته.
قالت دعوى إسبر المرفوعة في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد، "تم حجب نص هام من النشر بشكل غير صحيح، من مخطوطة الوزير إسبر تحت ستار التصنيف".
ووفقا للدعوى، فإن النص المحجوب "حاسم" لرواية بعض القصص المهمة عن فترة ولايته في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال إسبر في بيان أمس الأحد،

أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب أن الإدارة الحالية تنتهك حقوقي الدستورية بموجب التعديل الأول.. من المؤسف أن اللجوء للقانون هو السبيل الوحيد المتاح الآن بالنسبة لي لإخبار قصتي الكاملة للشعب الأمريكي.

رد البنتاغون

وقال جون إف كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، إن الوزارة كانت على علم بمخاوف وزير الدفاع السابق.
وأضاف كيربي: "كما هو الحال مع جميع هذه المراجعات، تأخذ الوزارة على محمل الجد التزامها بموازنة الأمن القومي مع رغبة المؤلف السردية.. بالنظر إلى أن هذا الأمر قيد التقاضي الآن، سنمتنع عن التعليق أكثر".

ما هو اسم كتاب إسبر؟

كتاب إسبر بعنوان "قسم مقدس"، من المقرر نشره في مايو/أيار 2022.
قدم إسبر المخطوطة إلى البنتاغون لمراجعتها في مايو/أيار 2021، وتلقى قائمة التنقيحات المطلوبة في وقت سابق من هذا الخريف.
مارك إسبر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2020
دونالد ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر
9 نوفمبر 2020, 18:05 GMT
كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أقال إسبر من منصب وزير الدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وفي فترة تولي إسر دبت خلافات بينه وترامب بشأن قضايا مختلفة مثل معارضة فكرة الرئيس الأمريكي باستخدام قوات الخدمة الفعلية لقمع الاضطرابات وأعمال الشغب في أعقاب وفاة جورج فلويد على يد الشرطة.
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