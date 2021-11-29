وكالة: فرنسا لن تغلق حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي بسبب "أوميكرون"

ونقلت وكالة "راديو فرانس إنتر" تصريحات وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي، كليمان بون، الذي قال: "سننتظر لنرى كيف سيتطور الوضع، لكن مع أوروبا لن نغلق الحدود، لأن مساحة حياتنا هذه ليست فقط للسياحة، ولكن أيضًا للعمل".وقال بون إن "أدوات مثل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل والممرات الصحية واللقاحات لا تزال تساعد على احتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك سلالات العدوى الجديدة".هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر الجمعة أن الأدلة المبكرة تشير إلى أن متحور "أوميكرون"، الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا، يمكن أن يشكل خطرًا متزايدًا في الإصابة مرة أخرى، وقالت إن بعض الطفرات التي اكتشفت في المتحور كانت مثيرة للقلق.ولا تمتلك منظمة الصحة العالمية حاليا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بـ"أوميكرون" تختلف عن تلك التي تسببها المتحورات الأخرى، لكن الأمر سيستغرق "أياما إلى أسابيع عدة لفهم مستوى" خطورة المتحور الجديد.وقالت المنظمة في بيان، إن "اختبارات بي سي آر تواصل الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بأوميكرون".
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، بأن السلطات المحلية لا تخطط لإغلاق الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي بسبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
ونقلت وكالة "راديو فرانس إنتر" تصريحات وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي، كليمان بون، الذي قال: "سننتظر لنرى كيف سيتطور الوضع، لكن مع أوروبا لن نغلق الحدود، لأن مساحة حياتنا هذه ليست فقط للسياحة، ولكن أيضًا للعمل".
وقال بون إن "أدوات مثل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل والممرات الصحية واللقاحات لا تزال تساعد على احتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك سلالات العدوى الجديدة".
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر الجمعة أن الأدلة المبكرة تشير إلى أن متحور "أوميكرون"، الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا، يمكن أن يشكل خطرًا متزايدًا في الإصابة مرة أخرى، وقالت إن بعض الطفرات التي اكتشفت في المتحور كانت مثيرة للقلق.
ولا تمتلك منظمة الصحة العالمية حاليا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بـ"أوميكرون" تختلف عن تلك التي تسببها المتحورات الأخرى، لكن الأمر سيستغرق "أياما إلى أسابيع عدة لفهم مستوى" خطورة المتحور الجديد.
وقالت المنظمة في بيان، إن "اختبارات بي سي آر تواصل الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بأوميكرون".