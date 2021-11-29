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https://arabic.sputniknews.com/20211129/يحتاجون-لتلك-الأوهام-خبير-يرد-على-ادعاءات-أوكرانية-بـطرد-الجيش-الروسي-----1053393156.html
"يحتاجون لتلك الأوهام"... خبير يرد على ادعاءات أوكرانية بـ"طرد" الجيش الروسي
"يحتاجون لتلك الأوهام"... خبير يرد على ادعاءات أوكرانية بـ"طرد" الجيش الروسي
رد الخبير العسكري الروسي، فلاديسلاف شوريغين، على تصريحات وادعاءات أطلقها عسكريون أوكرانيون ادعوا فيها واهمين أن الجيش الروسي "سيهرب" في حال حدوث مواجهة بين... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T16:07+0000
2021-11-29T16:07+0000
روسيا
العالم
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وجاء تعليق شوريغين، على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق العقيد الاحتياطي (المتقاعد) في القوات المسلحة الأوكرانية، بيوتر نيدزلسكي، التي ادعى فيها "قدرة أوكرانيا على جعل الجيش الروسي يهرب عند حدوث مواجه"، على حد زعمه.وقال شوريغين في تصريحات أدلى بها لمجلة "إزفيستيا" الروسية: "إنه متقاعد (العقيد الأوكراني السابق)، هو يروج (لنفسه وفكرته) في كل مكان".وتابع شوريغين موضحا: إن "العسكريين المحترفين والجدّيين بالكاد يفكرون بنفس طريقة هذا العقيد. على أقل تقدير، بالكاد لديهم شعور بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك (خوض مواجهة)".وبيّن الخبير الروسي قائلا: "قمنا بتقييم فعاليتهم القتالية بجدية. ونظرا لعدم وجود أي نجاحات مهمة أو ملحوظة (لدى الجيش الأوكراني)، فإنهم يحتاجون توهم (وجود نجاحات) للخروج من المشكلة".وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد أن روسيا لا تخطط لمهاجمة أوكرانيا وأنها لن تهاجمها كما تدعي بعض الجهات الغربية.
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روسيا, العالم

"يحتاجون لتلك الأوهام"... خبير يرد على ادعاءات أوكرانية بـ"طرد" الجيش الروسي

16:07 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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رد الخبير العسكري الروسي، فلاديسلاف شوريغين، على تصريحات وادعاءات أطلقها عسكريون أوكرانيون ادعوا فيها واهمين أن الجيش الروسي "سيهرب" في حال حدوث مواجهة بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء تعليق شوريغين، على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق العقيد الاحتياطي (المتقاعد) في القوات المسلحة الأوكرانية، بيوتر نيدزلسكي، التي ادعى فيها "قدرة أوكرانيا على جعل الجيش الروسي يهرب عند حدوث مواجه"، على حد زعمه.

واعتبر الخبير الروسي والباحث في الشؤون العسكرية، أن هذه الرؤية "بالكاد تعكس رأي الجيش الأوكراني الحالي"، أي أن العسكريين الأوكرانيين الذين على رأس عملهم (في الخدمة) لديهم رأي مخالف لهذه الأوهام.

وقال شوريغين في تصريحات أدلى بها لمجلة "إزفيستيا" الروسية: "إنه متقاعد (العقيد الأوكراني السابق)، هو يروج (لنفسه وفكرته) في كل مكان".
وتابع شوريغين موضحا: إن "العسكريين المحترفين والجدّيين بالكاد يفكرون بنفس طريقة هذا العقيد. على أقل تقدير، بالكاد لديهم شعور بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك (خوض مواجهة)".
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وبيّن الخبير الروسي قائلا: "قمنا بتقييم فعاليتهم القتالية بجدية. ونظرا لعدم وجود أي نجاحات مهمة أو ملحوظة (لدى الجيش الأوكراني)، فإنهم يحتاجون توهم (وجود نجاحات) للخروج من المشكلة".

وسخر المواطنون البلغاريون بشدة من تصريح سابق أدلى به وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قبل أيام، حول إمكانية أوكرانيا "احتواء التهديد الروسي". وقال الوزير الأوكراني إن "الهجوم على كييف سيكلف (روسيا ) الكثير"، الأمر الذي أثار موجة سخرية حول دقة هذه التصريحات وصحتها.

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وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد أن روسيا لا تخطط لمهاجمة أوكرانيا وأنها لن تهاجمها كما تدعي بعض الجهات الغربية.
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