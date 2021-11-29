https://arabic.sputniknews.com/20211129/-رئيس-لبنان-يشكر-أمير-قطر-على-دعم-بلاده-ويوجه-له-دعوة-1053383588.html

‏ رئيس لبنان يشكر أمير قطر على دعم بلاده... ويوجه له دعوة

‏ رئيس لبنان يشكر أمير قطر على دعم بلاده... ويوجه له دعوة

توجه الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، بالشكر إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ‏ثاني، على دعم بلاده للبنان في أزمته، وذلك خلال زيارته للعاصمة... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T10:39+0000

2021-11-29T10:39+0000

2021-11-29T10:39+0000

أخبار لبنان

ميشال عون

أمير قطر

أخبار قطر اليوم

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وقال عون في بيان له إن زيارته الرسمية لقطر، اليوم الاثنين، "كانت مناسبة شكر فيها أمير قطر باسمه الشخصي وباسم الشعب اللبناني، على الدعم الذي يلقاه لبنان من دولة قطر عموما، ومنه خاصة، وهو دعم يدل على عمق الأخوة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين"، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.وتابع الرئيس اللبناني في بيانه أن "أمير قطر جدد التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها على مختلف الأصعدة".وأضاف عون أن "أمير قطر نوه بالدور الذي يلعبه أفراد الجالية اللبنانية في الدوحة ومساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد القطري، كما أكد أن بلاده باقية الى جانب اللبنانيين وستعمل ما في وسعها للتخفيف من معاناتهم ومن الضائقة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا"، بحسب قوله.كما أعلن الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، في بيانه أنه "وجه دعوة إلى أمير قطر لزيارة بلاده، كما دعاه إلى توجيه رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في لبنان حيث الفرص متاحة في المجالات كافة، لا سيما في قطاع الطاقة للاستفادة من الخبرات القطرية المشهود لها في هذا المجال".وعن تفاصيل اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، أشار الرئيس اللبناني إلى أنهما "بحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة الى الأوضاع في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة".وحرص الرئيس اللبناني في لقائه مع أمير قطر، اليوم الاثنين، على تهنئته على نجاح بلاده في استضافة وتنظيم كأس العرب، ومشاركة دول عربية فيه بما فيها لبنان.

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