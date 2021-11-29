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https://arabic.sputniknews.com/20211129/-روس-نفط-روسيا-والصين-توقعان-أكثر-من-20-اتفاقية-في-مجالات-عدة-1053379970.html
"روس نفط": روسيا والصين توقعان أكثر من 20 اتفاقية في مجالات عدة
"روس نفط": روسيا والصين توقعان أكثر من 20 اتفاقية في مجالات عدة
أعلن رئيس شركة "روس نفط" الروسية، إيغور سيتشين، اليوم الاثنين، أن روسيا والصين سوف توقعان نحو 20 اتفاقية خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي - الصيني... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T08:16+0000
2021-11-29T08:16+0000
روس نفط
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وقال سيتشين، في افتتاح المنتدى، "هذا العام، وعلى هامش المنتدى، من المقرر أن توقع الشركات الروسية والصينية نحو 20 اتفاقية رئيسية، في عدة مجالات".وبحسب رئيس "روس نفط"، فإن :"هذه المجالات تشمل، إمدادات الطاقة، ونقل التكنولوجيا، والبحوث المشتركة، والمشاركة في المشتريات، والتدريب، والتعليم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن: "أوبك +" (تحالف منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، وكبار المنتجين المستقلين، وعلى رأسهم روسيا) تراقب ديناميكيات احتياطيات النفط العالمية، بينما يبقى الوضع طبيعيا".وأوضح نوفاك للصحفيين، على هامش منتدى أعمال الطاقة الروسي – الصيني، أن: "اللجنة الفنية التابعة لـ "أوبك+"، ستزود الأعضاء بالبيانات ذات الصلة؛ لكن، وبحسب المراقبة الأسبوعية، فإن الوضع يبقى طبيعيا".وأعلنت الولايات المتحدة، قبل عدة أيام، أنها ستضخ إلى الأسواق ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا.وتهدف هذه الخطوة إلى كبح ارتفاع الأسعار، بعد أن رفض المنتجون في تحالف "أوبك +" دعوات متكررة لضخ المزيد من الخام إلى الأسواق.وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن جاء تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لسحب عشرات الملايين من براميل النفط الخام من احتياطيات الطوارئ، أقل من المتوقع.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/نوفاك-روسيا-لا-ترى-حاجة-إلى-إجراءات-عاجلة-من-أوبك--بسبب-السلالة-الجديدة-من-كورونا-1053378595.html
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روس نفط

"روس نفط": روسيا والصين توقعان أكثر من 20 اتفاقية في مجالات عدة

08:16 GMT 29.11.2021
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أعلن رئيس شركة "روس نفط" الروسية، إيغور سيتشين، اليوم الاثنين، أن روسيا والصين سوف توقعان نحو 20 اتفاقية خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي - الصيني الثالث.
وقال سيتشين، في افتتاح المنتدى، "هذا العام، وعلى هامش المنتدى، من المقرر أن توقع الشركات الروسية والصينية نحو 20 اتفاقية رئيسية، في عدة مجالات".
وبحسب رئيس "روس نفط"، فإن :"هذه المجالات تشمل، إمدادات الطاقة، ونقل التكنولوجيا، والبحوث المشتركة، والمشاركة في المشتريات، والتدريب، والتعليم".
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
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06:32 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن: "أوبك +" (تحالف منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، وكبار المنتجين المستقلين، وعلى رأسهم روسيا) تراقب ديناميكيات احتياطيات النفط العالمية، بينما يبقى الوضع طبيعيا".
وأوضح نوفاك للصحفيين، على هامش منتدى أعمال الطاقة الروسي – الصيني، أن: "اللجنة الفنية التابعة لـ "أوبك+"، ستزود الأعضاء بالبيانات ذات الصلة؛ لكن، وبحسب المراقبة الأسبوعية، فإن الوضع يبقى طبيعيا".
وأعلنت الولايات المتحدة، قبل عدة أيام، أنها ستضخ إلى الأسواق ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا.
وتهدف هذه الخطوة إلى كبح ارتفاع الأسعار، بعد أن رفض المنتجون في تحالف "أوبك +" دعوات متكررة لضخ المزيد من الخام إلى الأسواق.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن جاء تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لسحب عشرات الملايين من براميل النفط الخام من احتياطيات الطوارئ، أقل من المتوقع.
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