تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا عن القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20211130/أبو-ظبي-تتقارب-مع-طهران-ومسؤول-كبير-يكشف-عن-خطوة-إماراتية-قريبة-نحو-إيران-1053415768.html
أبو ظبي تتقارب مع طهران… ومسؤول كبير يكشف عن خطوة إماراتية قريبة نحو إيران
أبو ظبي تتقارب مع طهران… ومسؤول كبير يكشف عن خطوة إماراتية قريبة نحو إيران
كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش أن بلاده سترسل قريبا وفدا إلى إيران لتحسين العلاقات معها. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T16:47+0000
2021-11-30T16:47+0000
أخبار إيران
الإمارات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/1047819232_14:0:2034:1136_1920x0_80_0_0_6023c062de59e5aa54a788fd38233fb6.jpg
وقال قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي السابق، اليوم الثلاثاء، في تصريحات للصحفيين، إن زيارة الوفد الإماراتي إلى طهران تأتي في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران.وشدد قرقاش على أن "أبوظبي ستبقي حلفاءها الخليجيين على علم بمستجدات الأمور"، بحسب ما نقلت رويترز.وردا على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران، قال قرقاش: "كلما كان ذلك أقرب كان أفضل"، دون أن يحدد موعدا لذلك.وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن "هناك تقديرا من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج".وأضاف: "نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده "لا تزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية".
أخبار إيران
الإمارات
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/1047819232_266:0:1781:1136_1920x0_80_0_0_9cbea572e911a054ee27d5739531bb55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الإمارات

أبو ظبي تتقارب مع طهران… ومسؤول كبير يكشف عن خطوة إماراتية قريبة نحو إيران

16:47 GMT 30.11.2021
© flickr.com / Picasaعلم الإمارات
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© flickr.com / Picasa
تابعنا عبر
كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش أن بلاده سترسل قريبا وفدا إلى إيران لتحسين العلاقات معها.
وقال قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي السابق، اليوم الثلاثاء، في تصريحات للصحفيين، إن زيارة الوفد الإماراتي إلى طهران تأتي في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران.
وشدد قرقاش على أن "أبوظبي ستبقي حلفاءها الخليجيين على علم بمستجدات الأمور"، بحسب ما نقلت رويترز.
وردا على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران، قال قرقاش: "كلما كان ذلك أقرب كان أفضل"، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن "هناك تقديرا من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج".
وأضاف: "نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده "لا تزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:32 GMTالاتحاد الأوروبي: سجلنا 44 إصابة بمتحور "أوميكرون" كلها خفيفة أو بلا أعراض
17:26 GMTالخزانة الأمريكية تؤيد ضغوط مالية على روسيا بعد مزاعم حشد قوات على الحدود مع أوكرانيا
17:13 GMTالناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا عن القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا
17:06 GMTمسؤول إماراتي كبير: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات
17:02 GMTبوتين يكشف عن مشكلة رئيسية ستواجه روسيا خلال الـ 10 أعوام المقبلة
17:00 GMTأحزاب تونسية تستنكر التعيينات الرئاسية الأخيرة وتعتبرها قائمة على الولاءات
16:55 GMT"الأرض العائمة"... عندما يسقط كوكبنا الأزرق من السماء إلى محيط... فيديو
16:47 GMTأبو ظبي تتقارب مع طهران… ومسؤول كبير يكشف عن خطوة إماراتية قريبة نحو إيران
16:29 GMTسجن رجل أمريكي لإنفاقه قروضا بالملايين على "اللامبورغيني" و"الرولكس"
16:28 GMTجبهة تيغراي: الجيش الإثيوبي قصف سد تيكيزي شمالي البلاد
16:05 GMTوزير الخارجية اليمني يتهم "أنصار الله" مجددا برفض مساعي إحلال السلام
16:03 GMTالصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"
15:59 GMTلوكاشينكو يهدد بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
15:56 GMTتأجيل البطولة العربية لكرة السلة.. ورئيس اتحاد اللعبة يكشف السبب
15:53 GMTنقيب الصيادلة في لبنان: أكثر الصيدليات لا يوجد فيها دواء
15:44 GMTالبرهان بعد الهجوم الإثيوبي: لن نفرط في شبر من أرضنا وملتزمون بحسن الجوار
15:35 GMTرائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء
15:33 GMTفيتامين مرتبط بمعدل وفيات 0 من المتحورات الجديدة... دراسات تكشف حقائق متباينة
15:27 GMTتونس تفتتح كأس العرب بخماسية في شباك موريتانيا... صور وفيديو
15:20 GMTكيت ميدلتون تستضيف حفلا لتكريم الملهمين في المجتمع خلال الجائحة