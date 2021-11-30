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https://arabic.sputniknews.com/20211130/أبو-ظبي-تتقارب-مع-طهران-ومسؤول-كبير-يكشف-عن-خطوة-إماراتية-قريبة-نحو-إيران-1053415768.html
أبو ظبي تتقارب مع طهران… ومسؤول كبير يكشف عن خطوة إماراتية قريبة نحو إيران
أبو ظبي تتقارب مع طهران… ومسؤول كبير يكشف عن خطوة إماراتية قريبة نحو إيران
كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش أن بلاده سترسل قريبا وفدا إلى إيران لتحسين العلاقات معها. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T16:47+0000
2021-11-30T16:47+0000
2021-11-30T16:47+0000
أخبار إيران
الإمارات
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وقال قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي السابق، اليوم الثلاثاء، في تصريحات للصحفيين، إن زيارة الوفد الإماراتي إلى طهران تأتي في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران.وشدد قرقاش على أن "أبوظبي ستبقي حلفاءها الخليجيين على علم بمستجدات الأمور"، بحسب ما نقلت رويترز.وردا على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران، قال قرقاش: "كلما كان ذلك أقرب كان أفضل"، دون أن يحدد موعدا لذلك.وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن "هناك تقديرا من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج".وأضاف: "نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده "لا تزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الإمارات
أبو ظبي تتقارب مع طهران… ومسؤول كبير يكشف عن خطوة إماراتية قريبة نحو إيران
كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش أن بلاده سترسل قريبا وفدا إلى إيران لتحسين العلاقات معها.
وقال قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي السابق، اليوم الثلاثاء، في تصريحات للصحفيين، إن زيارة الوفد الإماراتي إلى طهران تأتي في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران.
وشدد قرقاش على أن "أبوظبي ستبقي حلفاءها الخليجيين على علم بمستجدات الأمور"، بحسب ما نقلت رويترز.
وردا على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران، قال قرقاش: "كلما كان ذلك أقرب كان أفضل"، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن "هناك تقديرا من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج".
وأضاف: "نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده "لا تزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية".