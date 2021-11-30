https://arabic.sputniknews.com/20211130/أحزاب-تونسية-تستنكر-التعيينات-الرئاسية-الأخيرة-وتعتبرها-قائمة-على-الولاءات-1053416245.html

أحزاب تونسية تستنكر التعيينات الرئاسية الأخيرة وتعتبرها قائمة على الولاءات

أحزاب تونسية تستنكر التعيينات الرئاسية الأخيرة وتعتبرها قائمة على الولاءات

أثارت حركة الإقالات والتعيينات التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد موجة استنكار وجدل صلب عدد من الهياكل السياسية التي اتهمت الرئيس بتمكين المقربين منه من مناصب... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T17:00+0000

2021-11-30T17:00+0000

2021-11-30T17:00+0000

أخبار تونس اليوم

ثورة تونس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742188_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c0d8b80b7fd60b7ca5ffbfb720deb117.jpg

ويوم الجمعة، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أوامر رئاسية تقضي بتكليف 4 محافظين جدد لكل من مدنين وبن عروس وصفاقس وقفصة.ورافقت هذه التعيينات سلسلة إقالات شملت مسؤولين كبار بالدولة، على غرار محافظي كل من سيدي بوزيد وقبلي والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول المملوكة للدولة ومبعوثين دبلوماسيين ورؤساء منظمات وطنية.وتتهم الأحزاب المعارضة لحملة الإعفاءات والتعيينات انتقاء الرئيس للموالين له والداعمين لحركة 25 يوليو في المناصب الهامة عواض الاعتماد على مبدأ الكفاءة، منبهين من خطورة انفراد الرئيس بالحكم خاصة وأن تعيين المحافظين من مشمولات رئاسة الحكومة وليس رئاسة الجمهورية.كما استنكر الحزب الدستوري الحر ما وصفه بـ"العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة إستفاد منها الماسك بسلطة القرار"، في إشارة إلى التعيينات الرئاسية الأخيرة.بدورها، نشرت حركة أمل وعمل بيانا تنتقد فيه "مواصلة التعيينات حسب الولاءات لا على أساس الكفاءة". وذكرت بأن حزبيْ النهضة والدستوري الحر انتهجا نفس السياسة سابقا، مضيفة "ما رئيس الجمهورية إلا امتداد لنفس المنظومة".مواصلة لعقلية الغنيمةوفي السياق، اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن التعيينات الرئاسية الأخيرة تؤكد استمرار نفس النهج الذي اعتمدته الحكومات والرئاسات السابقة والذي يقوم على محاولة السيطرة على مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن عقلية الغنيمة لم تتغير.وأضاف "الرئيس كان يتهم الأحزاب السياسية الحاكمة بأنها تتعامل مع الدولة كغنيمة وتريد أن تضع يدها على مفاصلها. وها نحن اليوم نراه ينتهج نفس الممارسة المبنية على عقلية الغنيمة".وتساءل الشابي عن المعايير التي اعتمدها الرئيس في اختيار المسؤولين، قائلا "الأمر الوحيد الذي نعلمه هو أنهم موالون له وكانوا أعضاءً في حملاته وتنسيقياته الانتخابية".وقال الشابي إن القاعدة الوحيدة التي وقع على أساسها اختيار الشخصيات المشمولة بالتعيينات هي الولاء والتأييد للرئيس وليس الكفاءة والقدرة على تسيير المواقع الإدارية العليا في الدولة، معتبرا ان هذا النهج الخاطئ يؤكد مرة أخرى أن ما أقدم عليه الرئيس منذ 25 يوليو ليس مسارا تصحيحيا وليس تعاطيا إيجابيا مع الأوضاع، وإنما هو استمرار لنفس النهج ما تغيير الجهة التي تستفيد من السيطرة على مؤسسات الدولة.وأضاف "رئيس الجمهورية يتعامل مع مؤسسات الدولة كأنها ملك شخصي له بعيدا عن روح الشفافية والتشاركية واحترام القانون في إدارة شؤون الدولة.شلل في هياكل الدولةوحذّر عصام الشابي من خطورة استمرار الشغورات في المحافظات والمناصب الإدارية بعد أن أقال الرئيس مسؤوليها منذ أشهر دون تعويضهم.وتابع "الأخطر من مسألة التعيينات هو أن الرئيس ترك العديد من مراكز المحافظات والمواقع الإدارية دون مرؤوسين لأنه لم يجد بعد العدد الكافي من الأشخاص الموالين له لتعيينهم في أجهزة الدولة".ونبه الشابي من أن تواصل الشغورات سيؤدي إلى شلل هياكل الدولة، مستدلا على ذلك بما يحدث في محافظة صفاقس التي تعاني من مشكل بيئي كبير أدى بأهاليها إلى إقرار الإضراب العام يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل والتهديد بالعصيان المدني.وتساءل "كيف تبقى محافظة مثل صفاقس ثاني أهم محافظة في الجمهورية وقطب اقتصادي واجتماعي مهم دون محافظ طيلة 4 أشهر، ولا يتم تعيين مسؤول على رأسها سوى قبل يومين بعد أن تفاقمت خطورة الوضع؟".وقال الشابي إن الوضع الحساس الذي تمر به البلاد يتطلب أكثر من أي وقت مضى التعويل على كفاءة المسؤولين وقدرتهم على التسيير "وفقا لرؤية وطنية ترسمها هذه الحكومة التي هي الغائب الأكبر في إدارة شؤون الحكم".استحواذ على السلطةبدوره، اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي نعمان العش في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن حركة الإقالات والتعيينات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية هي "عملية استحواذ على السلطة بشكل واضح".وأضاف: "وهي أيضا محاولة من الرئيس لتمكين بعض أصدقائه من الذين قادوا حملته التفسيرية سواء في انتخابات الرئاسة أو في أحداث 25 يوليو".وأوضح: "لو كان لرئيس الجمهورية حزب فائز في الانتخابات التشريعية لكان من المقبول جزئيا القول بأنه مكّن ممثليه في الإدارات أو في المحافظات، ولكن حزب الرئيس غير المعلن تشكل بطرق غير قانونية ولم يخضع للمواثيق المعمول بها".وشدد العش على أن تعيين الإداريين والمحافظين يخضع لسلطة رئيس الحكومة أو الوزراء وليس لسلطة رئيس الجمهورية.وطرح العش تساؤلات بشأن كفاءة الشخصيات المشمولة بالتعيينات الأخيرة، قائلا: "هؤلاء ليس لهم تاريخ أو بصمة سياسية واضحة أو تجربة في القيادة باستثناء قربهم من الرئيس، وهو ما يجعلنا نحذر من خطورة الاعتماد على رجالات في الدولة من الهواة وليس لديهم خبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الصعبة".

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم, ثورة تونس