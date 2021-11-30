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أمريكا تزيل اسم جماعة مسلحة من قوائم الإرهاب بعد تخليها عن السلاح
أمريكا تزيل اسم جماعة مسلحة من قوائم الإرهاب بعد تخليها عن السلاح
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إزالة اسم المجموعة الكولومبية المتمردة سابقا – وفقا لواشنطن – والمعروفة باسم "القوات المسلحة الثورية" من قائمة المنظمات... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T14:44+0000
2021-11-30T14:44+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كولومبيا
حركة فارك
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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الوزارة ألغت تصنيف القوات الثورية الكولومبية "فارك" كمنظمة إرهابية أجنبية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".كشفت الإدارة الأمريكية عن نيتها حذف اسم المجموعة من قوائم الإرهاب، في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، عشية الذكرى الخامسة لاتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية و"فارك"، والذي أدى إلى نزع سلاحها وحلها.صنفت الولايات المتحدة الأمريكية "فارك" كمنظمة إرهابية أجنبية رسميا، في عام 1997. في 24 نوفمبر 2016، وبعد مفاوضات جرت في كوبا، وافقت المجموعة على تسليم السلاح ووقعت اتفاق سلام مع الرئيس الكولومبي آنذاك خوان مانويل سانتوس.لكن بقاء اسم المنظمة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، استمر في التأثير على أعضاء المجموعة، بمن فيهم أولئك الذين حولوا أنفسهم الآن إلى حزب سياسي.وأضاف بلينكن في بيانه أنه لا يزيل وصمة عار قرار السلطة القضائية الخاصة للسلام في كولومبيا، والتي وجدت أن أفعالهم "جرائم ضد الإنسانية". يعتقد أن القرار الأخير يسهل تحركات الولايات المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق السلام.سلم نحو 13 ألف مقاتل أسلحتهم منذ توقيع الاتفاق في 2016 وتحولت "فارك" منذ ذلك الحين إلى حزب سياسي يمثل أقلية، لكن العنف يستمر في بعض المناطق بفعل بعض المنشقين عن المجموعة، وفقا لـ"فرانس برس".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كولومبيا, حركة فارك

أمريكا تزيل اسم جماعة مسلحة من قوائم الإرهاب بعد تخليها عن السلاح

14:44 GMT 30.11.2021
© AP Photo / Fernando Vergara"فارك" تتخلى عن العمل المسلح
فارك تتخلى عن العمل المسلح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Fernando Vergara
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إزالة اسم المجموعة الكولومبية المتمردة سابقا – وفقا لواشنطن – والمعروفة باسم "القوات المسلحة الثورية" من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الوزارة ألغت تصنيف القوات الثورية الكولومبية "فارك" كمنظمة إرهابية أجنبية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
كشفت الإدارة الأمريكية عن نيتها حذف اسم المجموعة من قوائم الإرهاب، في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، عشية الذكرى الخامسة لاتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية و"فارك"، والذي أدى إلى نزع سلاحها وحلها.
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2021
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صنفت الولايات المتحدة الأمريكية "فارك" كمنظمة إرهابية أجنبية رسميا، في عام 1997. في 24 نوفمبر 2016، وبعد مفاوضات جرت في كوبا، وافقت المجموعة على تسليم السلاح ووقعت اتفاق سلام مع الرئيس الكولومبي آنذاك خوان مانويل سانتوس.
لكن بقاء اسم المنظمة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، استمر في التأثير على أعضاء المجموعة، بمن فيهم أولئك الذين حولوا أنفسهم الآن إلى حزب سياسي.
إن قرار إلغاء التصنيف لا يغير الموقف فيما يتعلق بأي تهم أو تهم محتملة في الولايات المتحدة ضد قادة سابقين في المجموعة.
نائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي
أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي
وأضاف بلينكن في بيانه أنه لا يزيل وصمة عار قرار السلطة القضائية الخاصة للسلام في كولومبيا، والتي وجدت أن أفعالهم "جرائم ضد الإنسانية". يعتقد أن القرار الأخير يسهل تحركات الولايات المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق السلام.
سلم نحو 13 ألف مقاتل أسلحتهم منذ توقيع الاتفاق في 2016 وتحولت "فارك" منذ ذلك الحين إلى حزب سياسي يمثل أقلية، لكن العنف يستمر في بعض المناطق بفعل بعض المنشقين عن المجموعة، وفقا لـ"فرانس برس".
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