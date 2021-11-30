https://arabic.sputniknews.com/20211130/أمريكا-تزيل-اسم-جماعة-مسلحة-من-قوائم-الإرهاب-بعد-تخليها-عن-السلاح-1053411944.html

أمريكا تزيل اسم جماعة مسلحة من قوائم الإرهاب بعد تخليها عن السلاح

أمريكا تزيل اسم جماعة مسلحة من قوائم الإرهاب بعد تخليها عن السلاح

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إزالة اسم المجموعة الكولومبية المتمردة سابقا – وفقا لواشنطن – والمعروفة باسم "القوات المسلحة الثورية" من قائمة المنظمات... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T14:44+0000

2021-11-30T14:44+0000

2021-11-30T14:44+0000

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حركة فارك

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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الوزارة ألغت تصنيف القوات الثورية الكولومبية "فارك" كمنظمة إرهابية أجنبية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".كشفت الإدارة الأمريكية عن نيتها حذف اسم المجموعة من قوائم الإرهاب، في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، عشية الذكرى الخامسة لاتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية و"فارك"، والذي أدى إلى نزع سلاحها وحلها.صنفت الولايات المتحدة الأمريكية "فارك" كمنظمة إرهابية أجنبية رسميا، في عام 1997. في 24 نوفمبر 2016، وبعد مفاوضات جرت في كوبا، وافقت المجموعة على تسليم السلاح ووقعت اتفاق سلام مع الرئيس الكولومبي آنذاك خوان مانويل سانتوس.لكن بقاء اسم المنظمة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، استمر في التأثير على أعضاء المجموعة، بمن فيهم أولئك الذين حولوا أنفسهم الآن إلى حزب سياسي.وأضاف بلينكن في بيانه أنه لا يزيل وصمة عار قرار السلطة القضائية الخاصة للسلام في كولومبيا، والتي وجدت أن أفعالهم "جرائم ضد الإنسانية". يعتقد أن القرار الأخير يسهل تحركات الولايات المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق السلام.سلم نحو 13 ألف مقاتل أسلحتهم منذ توقيع الاتفاق في 2016 وتحولت "فارك" منذ ذلك الحين إلى حزب سياسي يمثل أقلية، لكن العنف يستمر في بعض المناطق بفعل بعض المنشقين عن المجموعة، وفقا لـ"فرانس برس".

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