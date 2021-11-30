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أول تعليق من "أنصار الله" على غارات التحالف القوية على العاصمة صنعاء
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أول تعليق من "أنصار الله" على غارات التحالف القوية على العاصمة صنعاء
أول تعليق من "أنصار الله" على غارات التحالف القوية على العاصمة صنعاء
علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، على الغارات التي شنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن على صنعاء. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T00:24+0000
2021-11-30T00:27+0000
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وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 3 غارات على مطار صنعاء الدولي، واستهدف بغارة أخرى حديقة 21 سبتمبر وهي مقر الفرقة الأولى مدرع (سابقا) شمال غربي العاصمة صنعاء"، دون الإشارة إلى حجم الأضرار.وتعد الغارات على مطار صنعاء هي الثانية من نوعها خلال يومين، إذ أعلنت "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، أن التحالف قصف بثلاث غارات مماثلة المطار الذي تقتصر رحلاته على المنظمات الأممية والدولية والرحلات الإنسانية، خاصة في إيصال المساعدات.في المقابل، أعلن التحالف، وفقا لما نقله تلفزيون الإخبارية الرسمي السعودي، "تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".يتبع..
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أخبار اليمن الأن

أول تعليق من "أنصار الله" على غارات التحالف القوية على العاصمة صنعاء

00:24 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 00:27 GMT 30.11.2021)
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، على الغارات التي شنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن على صنعاء.
وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 3 غارات على مطار صنعاء الدولي، واستهدف بغارة أخرى حديقة 21 سبتمبر وهي مقر الفرقة الأولى مدرع (سابقا) شمال غربي العاصمة صنعاء"، دون الإشارة إلى حجم الأضرار.
وتعد الغارات على مطار صنعاء هي الثانية من نوعها خلال يومين، إذ أعلنت "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، أن التحالف قصف بثلاث غارات مماثلة المطار الذي تقتصر رحلاته على المنظمات الأممية والدولية والرحلات الإنسانية، خاصة في إيصال المساعدات.
في المقابل، أعلن التحالف، وفقا لما نقله تلفزيون الإخبارية الرسمي السعودي، "تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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00:24 GMTأول تعليق من "أنصار الله" على غارات التحالف القوية على العاصمة صنعاء
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