https://arabic.sputniknews.com/20211130/إعلام-انفجار-قنبلة-على-جانب-طريق-في-كابول-يوقع-5-مصابين-1053399759.html

إعلام: انفجار قنبلة على جانب طريق في كابول يوقع 5 مصابين

إعلام: انفجار قنبلة على جانب طريق في كابول يوقع 5 مصابين

أفادت محطة تلفزيونية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بأن انفجار قنبلة على جانب طريق بالعاصمة كابول أدى إلى سقوط خمسة مصابين على الأقل. 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T06:10+0000

2021-11-30T06:10+0000

2021-11-30T06:10+0000

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

كابول

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050360650_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c30d4cd1c5973a4c807e28882f0ea1fd.jpg

وأضافت أنه يبدو أن الهدف من الهجوم كان سيارة مفتوحة تشبه تويوتا هايلوكس، لكن لم ترد تفاصيل أخرى ولا تأكيد رسمي للأرقام، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الأفغانية المؤقتة، يوم الخميس الماضي، وقوع انفجار وسط العاصمة الأفغانية كابول دون وقوع أي ضحايا.وأشار المتحدث باسم الوزارة، سعيد خوستي، إلى أن الانفجار وسط العاصمة وقع في الدائرة الثانية واستهدف سيارة مدنية ولم يسفر عنه سقوط أي ضحايا.وشهدت نفس المنطقة بالعاصمة كابول، الثلاثاء الماضي، إصابة رجلي أمن إثر انفجار لغم لاصق استهدف سيارة للشرطة.وتعهد قادة طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بملاحقة مقاتلي "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، خاصة بعد تبنى التنظيم تنفيذ هجمات في محيط مطار كابول، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عسكريون أميركيون، وبدأت طالبان بالفعل حملة لملاحقة هؤلاء العناصر في ولاية ننغرهار، وهي الولاية التي شهدت بداية انتشار التنظيم في البلاد.وتشهد أفغانستان، بعد تولي طالبان الحكم في البلاد، في أغسطس/آب الماضي، هجمات إرهابية متكررة، يتبنى معظمها تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة أفغانستان في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، وتعهدت بمحاربة "داعش" ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.

https://arabic.sputniknews.com/20211118/السفير-الروسي-في-كابول-أمريكا-هي-المسؤولة-عن-المجاعة-القادمة-إلى-أفغانستان-1050735087.html

https://arabic.sputniknews.com/20211113/مقتل-6-أشخاص-وإصابة-7-في-انفجار-غربي-كابول-1050695146.html

أخبار أفغانستان اليوم

كابول

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أفغانستان اليوم, كابول