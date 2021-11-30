إعلام: انفجار قنبلة على جانب طريق في كابول يوقع 5 مصابين

وأضافت أنه يبدو أن الهدف من الهجوم كان سيارة مفتوحة تشبه تويوتا هايلوكس، لكن لم ترد تفاصيل أخرى ولا تأكيد رسمي للأرقام، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الأفغانية المؤقتة، يوم الخميس الماضي، وقوع انفجار وسط العاصمة الأفغانية كابول دون وقوع أي ضحايا.وأشار المتحدث باسم الوزارة، سعيد خوستي، إلى أن الانفجار وسط العاصمة وقع في الدائرة الثانية واستهدف سيارة مدنية ولم يسفر عنه سقوط أي ضحايا.وشهدت نفس المنطقة بالعاصمة كابول، الثلاثاء الماضي، إصابة رجلي أمن إثر انفجار لغم لاصق استهدف سيارة للشرطة.وتعهد قادة طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بملاحقة مقاتلي "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، خاصة بعد تبنى التنظيم تنفيذ هجمات في محيط مطار كابول، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عسكريون أميركيون، وبدأت طالبان بالفعل حملة لملاحقة هؤلاء العناصر في ولاية ننغرهار، وهي الولاية التي شهدت بداية انتشار التنظيم في البلاد.وتشهد أفغانستان، بعد تولي طالبان الحكم في البلاد، في أغسطس/آب الماضي، هجمات إرهابية متكررة، يتبنى معظمها تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة أفغانستان في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، وتعهدت بمحاربة "داعش" ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
وتعهد قادة طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بملاحقة مقاتلي "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، خاصة بعد تبنى التنظيم تنفيذ هجمات في محيط مطار كابول، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عسكريون أميركيون، وبدأت طالبان بالفعل حملة لملاحقة هؤلاء العناصر في ولاية ننغرهار، وهي الولاية التي شهدت بداية انتشار التنظيم في البلاد.
وتشهد أفغانستان، بعد تولي طالبان الحكم في البلاد، في أغسطس/آب الماضي، هجمات إرهابية متكررة، يتبنى معظمها تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة أفغانستان في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، وتعهدت بمحاربة "داعش" ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.