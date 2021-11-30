https://arabic.sputniknews.com/20211130/اتهامات-إثيوبية-رسمية-لجبهة-تحرير-تيغراي-بممارسة-التطهير-العرقي-1053410446.html

اتهامات إثيوبية رسمية لجبهة تحرير تيغراي بممارسة التطهير العرقي

اتهامات إثيوبية رسمية لجبهة تحرير تيغراي بممارسة التطهير العرقي

وجهت الحكومة الإثيوبية اتهامات رسمية إلى جبهة تحرير تيغراي، مؤكدة أنها تقوم بعمليات تطهير عرقي، خلال المعارك بين الجانبين. 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T13:43+0000

2021-11-30T13:43+0000

2021-11-30T13:43+0000

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104569/72/1045697233_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_f9a3f59a47d8ee1b71d6c2f8145c360b.jpg

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، بيلين سيوم، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أديس أبابا: "الاتهامات الموجهة للحكومة بتنفيذ عمليات تطهير عرقي في المعارك مع جبهة تحرير تيغراي مرفوضة".وأكدت أن من يمارس التطهير العرقي هم جبهة تحرير تيغراي، قائلة: "إذا كان هناك من يرتكب تطهيرا عرقيا فهو جبهة تحرير تيغراي".ووصفت سيوم ما تردده الجبهة بشأن تغيير النظام بأنه عبث، مشددة على أنه لن يسمح لأي من كان بالعمل مكان الحكومة القائمة، ومؤكدة أن الحل للنزاع في إثيوبيا يجب أن يكون إفريقيا، حسب تعبيرها.وقالت: "لا يمكن لكيان أن يعمل مكان الحكومة، وأي تغيير للنظام أمر عبثي ومتهور".وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية أن عودة رئيس الوزراء آبي أحمد، من جبهة القتال، "غير محددة في ظل الانتصارات التي تتحقق"، وفق تعبيرها.وكان مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، قد أصدر بيانا الجمعة الماضية، أكد فيه أن الجيش الفيدرالي تمكن من تحرير مناطق بورقا والجبال المحيطة بمدينة بأتي، كما أنه يتقدم نحو مدينة كومبلشا في إقليم أمهرة، مشيرا إلى أن "الجيش الإثيوبي بقيادة القائد العام لقوات الدفاع الوطني ورئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، تمكن اليوم من تحرير مناطق بورقا والجبال المحيطة بمدينة باتي".وكتب مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيانه، أن "رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أوفى بوعده بقيادة جميع قوات الجيش والأمن بنفسه"، ولفت إلى أن الجيش الإثيوبي سيطر على جبهة باتي كاساجيتا، واتجه إلى مناطق باتي كومبولتشا بعد السيطرة على الجبال المحيطة.

https://arabic.sputniknews.com/20211127/إعلام-سلاح-الجو-الإثيوبي-يشن-هجوما-على-عاصمة-إقليم-تيغراي-1053323018.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي