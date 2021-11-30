تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الأردن-يصدر-بيانا-حادا-بعد-انتهاك-خطير-من-رئيس-إسرائيل-ويدعو-للتوقف-عنه-فورا--1053410834.html
الأردن يصدر بيانا حادا بعد "انتهاك خطير" من رئيس إسرائيل ويدعو للتوقف عنه فورا
الأردن يصدر بيانا حادا بعد "انتهاك خطير" من رئيس إسرائيل ويدعو للتوقف عنه فورا
اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، انتهاكا... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T14:08+0000
2021-11-30T14:08+0000
العالم العربي
المسجد الأقصى
الأردن
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049029675_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f2900e52cf4db49ebae168560e84434.jpg
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "هذه الخطوة المدانة والمرفوضة تمثل "انتهاكا للقانون الدولي، ودعما للتطرف، واستفزازا غير مبرر، واستهتارا بمشاعر المسلمين"، ودعا "لوقف مثل هذه الممارسات الاستفزازية فورا".وفي وقت سابق، اقتحم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ الحرم الإبراهيمي، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي، برفقة مجموعة من قادة المستوطنين، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي متان كهانا، بحق المسجد الأقصى، حيث أشعل شمعة "عيد الأنوار اليهودي" الثانية عند مدخل المسجد، وقال إنه "يقف عند مدخل أقدم مكان لشعب إسرائيل"، مطلقا دعواته الدينية من أجل سرعة "بناء الهيكل" المزعوم.وقال أبو الفول إن هذه التصريحات مُدانة ومرفوضة وتُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ومن شأنها أن تُغذي التطرف وتؤجج الصراع.وشدد على أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/هرتسوغ-يشعل-شمعة-حانوكا-ومعها-الغضب-العربي-والفلسطيني-في-الحرم-الإبراهيمي-فيديو-1053364961.html
https://arabic.sputniknews.com/20211128/مستوطنون-يزفون-عروسين-في-المسجد-الأقصى-فيديو-1053360695.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049029675_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_190cd81649b0c65b5b98357dec42fcb3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, المسجد الأقصى, الأردن, إسرائيل

الأردن يصدر بيانا حادا بعد "انتهاك خطير" من رئيس إسرائيل ويدعو للتوقف عنه فورا

14:08 GMT 30.11.2021
© REUTERS / AMMAR AWADالفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
تابعنا عبر
اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، انتهاكا للقانون الدولي، ودعما للتطرف.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "هذه الخطوة المدانة والمرفوضة تمثل "انتهاكا للقانون الدولي، ودعما للتطرف، واستفزازا غير مبرر، واستهتارا بمشاعر المسلمين"، ودعا "لوقف مثل هذه الممارسات الاستفزازية فورا".
الحرم الإبراهيمي الشريف، الخليل، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
هرتسوغ يشعل شمعة "حانوكا" ومعها الغضب العربي والفلسطيني في الحرم الإبراهيمي... فيديو
28 نوفمبر, 15:35 GMT
وفي وقت سابق، اقتحم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ الحرم الإبراهيمي، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي، برفقة مجموعة من قادة المستوطنين، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي متان كهانا، بحق المسجد الأقصى، حيث أشعل شمعة "عيد الأنوار اليهودي" الثانية عند مدخل المسجد، وقال إنه "يقف عند مدخل أقدم مكان لشعب إسرائيل"، مطلقا دعواته الدينية من أجل سرعة "بناء الهيكل" المزعوم.
أحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، القدس، مسجد قبة الصخرة، فلسطين 10 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
مستوطنون يزفون "عروسين" في المسجد الأقصى... فيديو
28 نوفمبر, 13:54 GMT
وقال أبو الفول إن هذه التصريحات مُدانة ومرفوضة وتُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ومن شأنها أن تُغذي التطرف وتؤجج الصراع.
وشدد على أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:26 GMTلغط في اليابان بسبب زواج أميرة.. وولي العهد غاضب من وسائل الإعلام
14:16 GMTسمكة خرجت من الجحيم وحطت على شواطئ أمريكا...صور وفيديو
14:09 GMTمقاتلات روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة على الحدود الجوية لبيلاروسيا... فيديو
14:08 GMTالأردن يصدر بيانا حادا بعد "انتهاك خطير" من رئيس إسرائيل ويدعو للتوقف عنه فورا
13:52 GMT هل سيؤدي إقصاء القذافي من السباق الانتخابي إلى ازدياد شعبيته؟
13:43 GMTاتهامات إثيوبية رسمية لجبهة تحرير تيغراي بممارسة التطهير العرقي
13:40 GMTبوتين: اختبرنا صاروخا بسرعة 9 ماخ يصل إلى من يصدر الأوامر لأوكرانيا في 5 دقائق
13:35 GMTزوجة محمد صلاح تثير تفاعلا واسعا في حفل إعلان فوزه بجائزة القدم الذهبية... فيديو
13:30 GMTرد بوتين على الشائعات حول دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا
13:27 GMTبوتين: لدي الحق في الترشح لولاية جديدة وفقا للدستور
13:23 GMTالرئيس الروسي يشكك في وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بسبب أوميكرون
13:17 GMTروسيا تنجز بناء أقوى كاسحة جليد في العالم
13:06 GMT"الإنتاج الحربي" المصرية تعلن عن "تصنيع مشترك قريبا" مع البرتغال
13:05 GMT"مروحيات روسيا" تستعرض خصائص طائراتها المشاركة في "إيديكس 2021" بالقاهرة
13:02 GMTتونس توقف الرحلات الجوية إلى المغرب
13:00 GMTأوكرانيا تجري 10 مناورات كبرى.. ولافروف يعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمن روسيا
12:59 GMTكويكب هائل يدخل مدار الأرض "لا مفر منه"... "سهم البشرية" ينطلق لمنع "كارثة"... صور وفيديو
12:45 GMTوكالة: "صديق روسيا" يدخل السباق الرئاسي في فرنسا
12:40 GMT"بمعدلات غير مسبوقة"... إيطاليا ترحل مهاجرين تونسيين غير نظاميين إلى بلادهم
12:33 GMTالخارجية الأوكرانية: جيشنا صار أقوى بكثير ويمكنه الرد على ضربة من روسيا