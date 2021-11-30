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https://arabic.sputniknews.com/20211130/الإمارات-تعطي-الضوء-الأخضر-لاستخدام-سبوتنيك-لايت-1053404588.html
الإمارات تعطي الضوء الأخضر لاستخدام "سبوتنيك لايت"
الإمارات تعطي الضوء الأخضر لاستخدام "سبوتنيك لايت"
قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة وافقت على لقاح سبوتنيك لايت الروسي باعتباره جرعة معززة عالمية ضد... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T10:27+0000
2021-11-30T10:27+0000
روسيا
الإمارات
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وأضاف الصندوق إنه: "يمكن إعطاء سبوتنيك لايت بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية من أي لقاح آخر مستخدم في الإمارات العربية المتحدة".وقال الصندوق: "سبوتنيك لايت" كمعزز سيكون متاحًا لجميع السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر ويمكن استخدامه بعد ستة أشهر من تلقي المكون الثاني من أي من اللقاحات المستخدمة في برنامج التطعيم في الإمارات".وأكد مركز "غامالي" الروسي للأبحاث يوم أمس الإثنين أن "لقاحي "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.وقال بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا أنه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".ووفقا للصندوق: "مئات الملايين من جرعات "سبوتنيك" المعززة ضد "أوميكرون" يمكن أن تقدم إلى السوق الدولية بحلول 20 فبراير 2022"، وأضاف البيان: "في عام 2022 من الممكن أن تكون نحو 3 مليارات جرعة من هذا اللقاح المعزز متاحة".
https://arabic.sputniknews.com/20211013/دراسة-سبوتنيك-لايت-يظهر-كفاءة-عالية-مستقلا-أو-مدمجا-مع-لقاحات-أخرى-1050421786.html
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روسيا, الإمارات

الإمارات تعطي الضوء الأخضر لاستخدام "سبوتنيك لايت"

10:27 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Hungarian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصورتسليم لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا الروسي إلى المجر لإجراء التجارب السريرية 19 نوفمبر 2020
تسليم لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا الروسي إلى المجر لإجراء التجارب السريرية 19 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Hungarian Foreign Ministry
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قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة وافقت على لقاح سبوتنيك لايت الروسي باعتباره جرعة معززة عالمية ضد "كوفيد-19".
وأضاف الصندوق إنه: "يمكن إعطاء سبوتنيك لايت بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية من أي لقاح آخر مستخدم في الإمارات العربية المتحدة".
وقال الصندوق: "سبوتنيك لايت" كمعزز سيكون متاحًا لجميع السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر ويمكن استخدامه بعد ستة أشهر من تلقي المكون الثاني من أي من اللقاحات المستخدمة في برنامج التطعيم في الإمارات".
وأكد مركز "غامالي" الروسي للأبحاث يوم أمس الإثنين أن "لقاحي "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".
حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2021
دراسة: سبوتنيك لايت يظهر كفاءة عالية مستقلا أو "مدمجا" مع لقاحات أخرى
13 أكتوبر, 12:30 GMT
وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.
وقال بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا أنه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".
ووفقا للصندوق: "مئات الملايين من جرعات "سبوتنيك" المعززة ضد "أوميكرون" يمكن أن تقدم إلى السوق الدولية بحلول 20 فبراير 2022"، وأضاف البيان: "في عام 2022 من الممكن أن تكون نحو 3 مليارات جرعة من هذا اللقاح المعزز متاحة".
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