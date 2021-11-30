الإمارات تعطي الضوء الأخضر لاستخدام "سبوتنيك لايت"

وأضاف الصندوق إنه: "يمكن إعطاء سبوتنيك لايت بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية من أي لقاح آخر مستخدم في الإمارات العربية المتحدة".وقال الصندوق: "سبوتنيك لايت" كمعزز سيكون متاحًا لجميع السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر ويمكن استخدامه بعد ستة أشهر من تلقي المكون الثاني من أي من اللقاحات المستخدمة في برنامج التطعيم في الإمارات".وأكد مركز "غامالي" الروسي للأبحاث يوم أمس الإثنين أن "لقاحي "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.وقال بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا أنه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".ووفقا للصندوق: "مئات الملايين من جرعات "سبوتنيك" المعززة ضد "أوميكرون" يمكن أن تقدم إلى السوق الدولية بحلول 20 فبراير 2022"، وأضاف البيان: "في عام 2022 من الممكن أن تكون نحو 3 مليارات جرعة من هذا اللقاح المعزز متاحة".
قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة وافقت على لقاح سبوتنيك لايت الروسي باعتباره جرعة معززة عالمية ضد "كوفيد-19".
وأضاف الصندوق إنه: "يمكن إعطاء سبوتنيك لايت بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية من أي لقاح آخر مستخدم في الإمارات العربية المتحدة".
وقال الصندوق: "سبوتنيك لايت" كمعزز سيكون متاحًا لجميع السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر ويمكن استخدامه بعد ستة أشهر من تلقي المكون الثاني من أي من اللقاحات المستخدمة في برنامج التطعيم في الإمارات".
وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي. وقال بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا أنه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".
ووفقا للصندوق: "مئات الملايين من جرعات "سبوتنيك" المعززة ضد "أوميكرون" يمكن أن تقدم إلى السوق الدولية بحلول 20 فبراير 2022"، وأضاف البيان: "في عام 2022 من الممكن أن تكون نحو 3 مليارات جرعة من هذا اللقاح المعزز متاحة".