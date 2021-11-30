"الإنتاج الحربي" المصرية تعلن عن "تصنيع مشترك قريبا" مع البرتغال

وحسب بيان نشرته الوزارة عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: " نسعى للتعاون مع الجانب البرتغالي في تصنيع مشترك قريباً".وأوضح البيان أن وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، استقبل اليوم الثلاثاء، السيدة/ كاترينا نينوس نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو بشركة الصناعات الدفاعية البرتغالية بجناح وزارة الإنتاج الحربي على هامش فاعليات اليوم الثاني لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021، الذي يقام خلال الفتـرة من 29/11 - 2/12/2021.وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد "استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربي، كما قامت شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية بإستعراض أبرز منتجاتها لإيجاد مجالات للتعاون المشترك مع شركات وزارة الإنتاج الحربي".وأكد الوزير المصري رغبة بلاده في "تعميق علاقات التعاون بهدف التصنيع المشترك وتدريب العمالة الفنية وتبادل الخبرات التصنيعية والتكنولوجية بين الشركات البرتغالية وشركات الإنتاج الحربي، والاستفادة من هذا المعرض لتبادل الرؤى والأفكار نحو تطوير الصناعات العسكرية وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال نظم الدفاع والتسليح".من جهتها أكدت كاترينا نينوس نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو بشركة الصناعات الدفاعية البرتغالية رغبتها في "عقد المزيد من اللقاءات للتباحث بشكل أكثر تعمقاً حول سبل عقد شراكات جديدة بين شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية وشركات ووحدات الإنتاج الحربى".ولفت البيان إلى أن اللقاء شهد كذلك "التأكيد على إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى والتى تهدف إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة".
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية عن مشاريع لـ "التصنيع المشترك" مع الجانب البرتغالي "قريبا".
وحسب بيان نشرته الوزارة عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: " نسعى للتعاون مع الجانب البرتغالي في تصنيع مشترك قريباً".
وأوضح البيان أن وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، استقبل اليوم الثلاثاء، السيدة/ كاترينا نينوس نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو بشركة الصناعات الدفاعية البرتغالية بجناح وزارة الإنتاج الحربي على هامش فاعليات اليوم الثاني لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021، الذي يقام خلال الفتـرة من 29/11 - 2/12/2021.
وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد "استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربي، كما قامت شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية بإستعراض أبرز منتجاتها لإيجاد مجالات للتعاون المشترك مع شركات وزارة الإنتاج الحربي".
وأكد الوزير المصري رغبة بلاده في "تعميق علاقات التعاون بهدف التصنيع المشترك وتدريب العمالة الفنية وتبادل الخبرات التصنيعية والتكنولوجية بين الشركات البرتغالية وشركات الإنتاج الحربي، والاستفادة من هذا المعرض لتبادل الرؤى والأفكار نحو تطوير الصناعات العسكرية وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال نظم الدفاع والتسليح".
من جهتها أكدت كاترينا نينوس نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو بشركة الصناعات الدفاعية البرتغالية رغبتها في "عقد المزيد من اللقاءات للتباحث بشكل أكثر تعمقاً حول سبل عقد شراكات جديدة بين شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية وشركات ووحدات الإنتاج الحربى".
ولفت البيان إلى أن اللقاء شهد كذلك "التأكيد على إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى والتى تهدف إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة".