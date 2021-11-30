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https://arabic.sputniknews.com/20211130/الاتحاد-الأوروبي-سجلنا-44-إصابة-بمتحور-أوميكرون-كلها-خفيفة-أو-بلا-أعراض-1053417238.html
الاتحاد الأوروبي: سجلنا 44 إصابة بمتحور "أوميكرون" كلها خفيفة أو بلا أعراض
الاتحاد الأوروبي: سجلنا 44 إصابة بمتحور "أوميكرون" كلها خفيفة أو بلا أعراض
سجل الاتحاد الأوروبي حتى الآن، ما لا يقل عن 44 حالة مؤكدة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في 11 دولة، لكنهم كانوا دون أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T17:32+0000
2021-11-30T17:32+0000
2021-11-30T17:32+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقال المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، بناء على معلومات من مصادر عامة: "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات خطيرة أو وفيات بين هذه الإصابات".وأضاف المركز في إفادة صحفية مقتضبة، أنه رصد حالات أوميكرون في تسعة بلدان وأقاليم إضافية، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".في وقت سابق، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها ستستخدم إجراءات سريعة للموافقة على إصدارات جديدة من اللقاح في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر، إذا ثبت أن التركيبات الحالية غير كافية لمحاربة هذا المتحور.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الصحة-العالمية-تدعو-الدول-للتحلي-بـالعقلانية-والهدوء-في-مواجهة-أوميكرون-1053415072.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
الاتحاد الأوروبي: سجلنا 44 إصابة بمتحور "أوميكرون" كلها خفيفة أو بلا أعراض
سجل الاتحاد الأوروبي حتى الآن، ما لا يقل عن 44 حالة مؤكدة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في 11 دولة، لكنهم كانوا دون أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة.
وقال المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، بناء على معلومات من مصادر عامة: "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات خطيرة أو وفيات بين هذه الإصابات".
وأضاف المركز في إفادة صحفية مقتضبة، أنه
رصد حالات أوميكرون
في تسعة بلدان وأقاليم إضافية، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
في وقت سابق، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها ستستخدم إجراءات سريعة
للموافقة على إصدارات جديدة من اللقاح
في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر، إذا ثبت أن التركيبات الحالية غير كافية لمحاربة هذا المتحور.