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الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن ولندن تعملان على تأجيج الصراع بين موسكو وكييف من خلال دونباس
الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن ولندن تعملان على تأجيج الصراع بين موسكو وكييف من خلال دونباس
كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعملان على تأجيج الصراع بين روسيا وأوكرانيا عن طريق دونباس. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T09:17+0000
2021-11-30T09:17+0000
روسيا
أوكرانيا
دونباس
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وأصدر الجهاز الروسي بيانا رسميا قال فيه إن "الأمريكيين والبريطانيين يقومون بتأجيج الصراع بشكل مصطنع من أجل محاولة إبراز روسيا بأنها المسؤولة عن جميع المشاكل التي تتزايد على الحدود الأوكرانية". وأضاف بيان الاستخبارات الخارجية، "السلك الدبلوماسي لدول الاتحاد الأوروبي في حالة ارتباك، فهم يدركون أن الأمريكيين والبريطانيين يقومون بتأجيج الصراع بشكل مصطنع من أجل تقديم روسيا على أنها المتسبب بجميع المشاكل".وتابع البيان قائلا: "في أوروبا اليوم، لا يرون احتمالات تحويل أوكرانيا إلى شريك متحضر يمكن التنبؤ بسياسته وتصرفاته".ونفت روسيا مرارًا الاتهامات من قبل الغرب وأوكرانيا، بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/موسكو-الحديث-عن-تخطيط-روسيا-لغزو-أوكرانيا-محاولة-أمريكية-لإشعال-الصراع-في-دونباس-1053330166.html
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روسيا, أوكرانيا, دونباس

الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن ولندن تعملان على تأجيج الصراع بين موسكو وكييف من خلال دونباس

09:17 GMT 30.11.2021
© REUTERS / Konstantin Chernichkinمعتصمون قرب إحدى محطات القطار في دونباس
معتصمون قرب إحدى محطات القطار في دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Konstantin Chernichkin
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كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعملان على تأجيج الصراع بين روسيا وأوكرانيا عن طريق دونباس.
وأصدر الجهاز الروسي بيانا رسميا قال فيه إن "الأمريكيين والبريطانيين يقومون بتأجيج الصراع بشكل مصطنع من أجل محاولة إبراز روسيا بأنها المسؤولة عن جميع المشاكل التي تتزايد على الحدود الأوكرانية".
وأضاف بيان الاستخبارات الخارجية، "السلك الدبلوماسي لدول الاتحاد الأوروبي في حالة ارتباك، فهم يدركون أن الأمريكيين والبريطانيين يقومون بتأجيج الصراع بشكل مصطنع من أجل تقديم روسيا على أنها المتسبب بجميع المشاكل".
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وتابع البيان قائلا: "في أوروبا اليوم، لا يرون احتمالات تحويل أوكرانيا إلى شريك متحضر يمكن التنبؤ بسياسته وتصرفاته".
ونفت روسيا مرارًا الاتهامات من قبل الغرب وأوكرانيا، بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
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