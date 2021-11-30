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الخارجية الروسية: موسكو ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كابول
الخارجية الروسية: موسكو ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كابول
ستُسلم موسكو دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كابول في 1 ديسمبر/كانون الأول، كما سيتم تنظيم رحلة تصدير أخرى في وقت لاحق. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T08:08+0000
2021-11-30T08:10+0000
روسيا
العالم
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قال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "نعم سيتم بالفعل تنظيم عملية تسليم جديدة للمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان في الأول من ديسمبر/كانون الأول".كما أكد أنه سيتم تنظيم رحلة تصدير جديدة إلى كابول في وقت لاحق.أعلن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان.وكشف جيرنوف أن روسيا أرسلت طائرات نقل عسكرية روسية تحمل نحو 36 طناً من البضائع الإنسانية من موسكو إلى كابول وسكان هذه البلاد.وكان وزير الخارجية بحكومة طالبان المؤقتة (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي)، أمير خان متقي قد أكد أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيفتح فصلا جديدا من العلاقات بين حكومتي البلدين، مطالبا الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن الأصول الأفغانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/إعلام-انفجار-قنبلة-على-جانب-طريق-في-كابول-يوقع-5-مصابين-1053399759.html
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روسيا, العالم

الخارجية الروسية: موسكو ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كابول

08:08 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 08:10 GMT 30.11.2021)
© МЧС РФ / الذهاب إلى بنك الصورطائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية
طائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© МЧС РФ
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ستُسلم موسكو دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كابول في 1 ديسمبر/كانون الأول، كما سيتم تنظيم رحلة تصدير أخرى في وقت لاحق.
قال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "نعم سيتم بالفعل تنظيم عملية تسليم جديدة للمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان في الأول من ديسمبر/كانون الأول".
كما أكد أنه سيتم تنظيم رحلة تصدير جديدة إلى كابول في وقت لاحق.
أعلن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان.
وكشف جيرنوف أن روسيا أرسلت طائرات نقل عسكرية روسية تحمل نحو 36 طناً من البضائع الإنسانية من موسكو إلى كابول وسكان هذه البلاد.
وكان وزير الخارجية بحكومة طالبان المؤقتة (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي)، أمير خان متقي قد أكد أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيفتح فصلا جديدا من العلاقات بين حكومتي البلدين، مطالبا الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن الأصول الأفغانية.
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