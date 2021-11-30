الخارجية الروسية: موسكو ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كابول

قال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "نعم سيتم بالفعل تنظيم عملية تسليم جديدة للمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان في الأول من ديسمبر/كانون الأول".كما أكد أنه سيتم تنظيم رحلة تصدير جديدة إلى كابول في وقت لاحق.أعلن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان.وكشف جيرنوف أن روسيا أرسلت طائرات نقل عسكرية روسية تحمل نحو 36 طناً من البضائع الإنسانية من موسكو إلى كابول وسكان هذه البلاد.وكان وزير الخارجية بحكومة طالبان المؤقتة (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي)، أمير خان متقي قد أكد أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيفتح فصلا جديدا من العلاقات بين حكومتي البلدين، مطالبا الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن الأصول الأفغانية.
وكشف جيرنوف أن روسيا أرسلت طائرات نقل عسكرية روسية تحمل نحو 36 طناً من البضائع الإنسانية من موسكو إلى كابول وسكان هذه البلاد.
وكان وزير الخارجية بحكومة طالبان المؤقتة (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي)، أمير خان متقي قد أكد أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيفتح فصلا جديدا من العلاقات بين حكومتي البلدين، مطالبا الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن الأصول الأفغانية.