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الخطوط الجوية العراقية تعلن تأجيل رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس
الخطوط الجوية العراقية تعلن تأجيل رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس
أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، تأجيل رحلة جوية لإجلاء مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T10:31+0000
2021-11-30T10:50+0000
أخبار العراق اليوم
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بغداد- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخطوط الجوية العراقية، حسين جليل، إن الرحلة كان من المفترض أن تنطلق، اليوم الثلاثاء، من مطار العاصمة البيلاروسية مينسك إلى أربيل شمالي العراق لإجلاء مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.وأكد جليل في تصريح لـ"سبوتنيك، أن "الرحلة تأجلت إلى يوم الخميس".وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية نفذت خلال الأسبوع الماضي 4 رحلات جوية لإجلاء المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية إلى العراق.وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على لسان الناطق باسمها، أحمد الصحاف، أن مجموع المواطنين العراقيين العائدين طوعا من بيلاروس بلغ 1894 شخصا.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
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أخبار العراق اليوم

الخطوط الجوية العراقية تعلن تأجيل رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس

10:31 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 10:50 GMT 30.11.2021)
© Sputnik . NAZEK MOHAMMEDإخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد
إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . NAZEK MOHAMMED
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أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، تأجيل رحلة جوية لإجلاء مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.
بغداد- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخطوط الجوية العراقية، حسين جليل، إن الرحلة كان من المفترض أن تنطلق، اليوم الثلاثاء، من مطار العاصمة البيلاروسية مينسك إلى أربيل شمالي العراق لإجلاء مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.
وأكد جليل في تصريح لـ"سبوتنيك، أن "الرحلة تأجلت إلى يوم الخميس".

وأوضح أن سبب تأجيل الرحلة هو "إفساح المجال أمام عودة أكبر عدد من المهاجرين العراقيين".

وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية نفذت خلال الأسبوع الماضي 4 رحلات جوية لإجلاء المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية إلى العراق.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على لسان الناطق باسمها، أحمد الصحاف، أن مجموع المواطنين العراقيين العائدين طوعا من بيلاروس بلغ 1894 شخصا.
وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
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