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السفير الفلسطيني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": التطبيع لن يؤثر على علاقتنا مع الإمارات
السفير الفلسطيني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": التطبيع لن يؤثر على علاقتنا مع الإمارات
أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن: "التطبيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة و"الاحتلال الإسرائيلي" لن يؤثر سلبا على العلاقات... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T11:50+0000
2021-11-30T11:50+0000
روسيا
فلسطين
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وجاءت تصريحات السفير الفلسطيني لدى روسيا في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، وذلك خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وبمرور 50 عامًا على العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، الذي أقيم في موسكو، حيث قال: "ما زالت شائبة التطبيع مع الاحتلال قائمة، ولكن نحن نحاول أن نفصل بين شيئين، وهما موقفنا من التطبيع، لأننا نعتقد أن العدو مشترك، وسياسيا أقول لك شيئا بمنتهى الخطورة، أن الجانب الإسرائيلي عندما يحاول أن يسوق لأجندة أن الخلاف العربي -الإيراني هو أهم وأخطر من الصراع العربي -الإسرائيلي فهذا شيء بمنتهى الخطورة، ولكن نحن على ثقة عميقة أن الشارع العربي في الإمارات وفي الخليج سيدرك وبسرعة حجم خطر هذا الموضوع، وإن شاء الله نتمكن جميعا من تجاوز هذه المحنة".وأوضح السفير أن مشاركته هذه تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث قال: "بالتأكيد في هذ االيوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة، نعبر عن الفرحة والسعادة، هذه الدولة حققت إنجازات كبيرة على صعيد العلم والثقافة والاستثمارات، وأنا لدي تعليمات مباشرة من فخامة الرئيس محمود عباس بالمشاركة في هذا اليوم الوطني".وأشار السفير نوفل أن مشاركته: "تحمل رسالة واضحة المعالم أننا نفصل بين الأشياء، ونحن متأكدون أن شعب الإمارات وقيادة الإمارات يكنون كل الحب والتقدير والوفاء لفلسطين وللقضية الفلسطينية ولأهل فلسطين".
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روسيا, فلسطين

السفير الفلسطيني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": التطبيع لن يؤثر على علاقتنا مع الإمارات

11:50 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورالسفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل
السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن: "التطبيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة و"الاحتلال الإسرائيلي" لن يؤثر سلبا على العلاقات الإماراتية-الفلسطينية".
وجاءت تصريحات السفير الفلسطيني لدى روسيا في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، وذلك خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وبمرور 50 عامًا على العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، الذي أقيم في موسكو، حيث قال: "ما زالت شائبة التطبيع مع الاحتلال قائمة، ولكن نحن نحاول أن نفصل بين شيئين، وهما موقفنا من التطبيع، لأننا نعتقد أن العدو مشترك، وسياسيا أقول لك شيئا بمنتهى الخطورة، أن الجانب الإسرائيلي عندما يحاول أن يسوق لأجندة أن الخلاف العربي -الإيراني هو أهم وأخطر من الصراع العربي -الإسرائيلي فهذا شيء بمنتهى الخطورة، ولكن نحن على ثقة عميقة أن الشارع العربي في الإمارات وفي الخليج سيدرك وبسرعة حجم خطر هذا الموضوع، وإن شاء الله نتمكن جميعا من تجاوز هذه المحنة".
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وأوضح السفير أن مشاركته هذه تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث قال: "بالتأكيد في هذ االيوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة، نعبر عن الفرحة والسعادة، هذه الدولة حققت إنجازات كبيرة على صعيد العلم والثقافة والاستثمارات، وأنا لدي تعليمات مباشرة من فخامة الرئيس محمود عباس بالمشاركة في هذا اليوم الوطني".
وأشار السفير نوفل أن مشاركته: "تحمل رسالة واضحة المعالم أننا نفصل بين الأشياء، ونحن متأكدون أن شعب الإمارات وقيادة الإمارات يكنون كل الحب والتقدير والوفاء لفلسطين وللقضية الفلسطينية ولأهل فلسطين".
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